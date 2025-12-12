自由電子報
自由開講》中共是南海動盪源頭 不是和平仲裁者

2025/12/12 09:30

◎ 宗介

2025年5月中國海警船（左）在鐵線礁附近，以水砲攻擊菲國漁業暨水產資源局船隻（中）。（法新社檔案照）2025年5月中國海警船（左）在鐵線礁附近，以水砲攻擊菲國漁業暨水產資源局船隻（中）。（法新社檔案照）

菲律賓、美國、日本在南海進行多邊軍演，引來中共解放軍南部戰區指控「破壞和平」，聲稱已出動轟炸機巡航，高聲威脅菲律賓「停止挑釁」，然而真正挑釁世界和平的，是多年來在南海大興軍事基地、阻擋菲方補給、以水炮衝撞補給船、把人工島變成導彈前線的中共政權中共一向習慣把侵略描述成防禦、把正當自衛抹黑為挑釁，這不是和平語言，而是霸權話術。

南海的緊張不是民主國家的演習引起，而是中共拒絕遵守2016年國際仲裁裁決，否認國際法，並試圖把整片海域變成帝國內海，從黃岩島到中業島，每一場衝突都源於中共想以武力改變現狀，菲律賓依據《聯合國海洋法公約》保護自身200海里專屬經濟區，是主權範圍的正當行為，而中共卻反過來指控菲律賓「拉攏域外勢力」，彷彿霸權者才有資格求援，弱者只能被迫臣服，然而這一次，菲律賓選擇站在民主陣線，不再孤軍作戰。

南海的緊張不是民主國家的演習引起，而是源於中共想以武力改變現狀；示意圖。（彭博檔案照）南海的緊張不是民主國家的演習引起，而是源於中共想以武力改變現狀；示意圖。（彭博檔案照）

民主盟友的結盟不是挑釁，而是自救，面對侵略者最危險的不是反抗，而是退讓，世界已學會烏克蘭的代價，沒有力量的和平只是跪著求饒，有防衛能力的和平，才能真正阻止戰爭，南海聯合軍演象徵自由世界的共同決心：不會允許任何政權以武力封鎖海域、控制航道、壟斷能源與命運，中共越是恫嚇，民主陣線越團結，台灣、菲律賓、日本、美國站在同一邊，不因仇恨人民，而是因為拒絕專制、捍衛自由、守護開放海洋，這不是戰爭前奏，而是阻止戰爭的最後防線。

（作者為研究生）

