自由開講》不懂《戰爭論》 就永遠不懂川普、普廷與習近平的真正語言

◎ 蕭錫惠

在美國總統川普（左）、俄羅斯總統普廷（中）、中國國家主席習近平（右）的世界裡，說話的目的從來不是說服你，而是強迫你接受他們定義的現實。（圖取自路透，本報合成）

《孫子兵法》：「兵者，詭道也。」

克勞塞維茲：《戰爭論》：「戰爭是迫使敵人屈從我方意志的暴力行為。」

把這兩句焊死，就是破解當代強人語言的唯一鑰匙。

請繼續往下閱讀...

在他們的世界，語言從來不是溝通，而是作戰；

話語從來不是資訊，而是彈藥；

說話的目的從來不是說服你，而是強迫你接受他們定義的現實。

《孫子兵法》中，一句「兵者，詭道也」，是破解當代強人語言的鑰匙之一。（資料照）

一、強人語言的核心：強迫對方屈從

克勞塞維茲說，戰爭的終極目標只有一個——讓敵人失去抵抗能力。

強人語言完全相同。

川普說「我要買下格陵蘭」、「北約過時了，我可能退出」，這不是瘋話，這是把荒誕當作核彈，逼對方先讓步；

普廷說「烏克蘭從來不是國家」、「我們在去納粹化」，這不是歷史課，這是給入侵貼上的合法標籤；

習近平每天重複「台灣是中國不可分割的一部分」，這更不是歷史課，這是最經典的侵略預告——提前向全世界宣告：動手那天，只叫「內政」，不叫侵略。

國際法早就寫明：公開聲索他國領土，本身就是戰爭準備行為。

他們從不服務於真相，只服務於目的。

二、真相只是彈藥 目的才是主宰

《戰爭論》有句最冷血的話：

「戰爭中，一切必須向目的低頭，包括真相。」

真話假話不重要，關鍵只在「能不能達成目的」。

川普的誇張，是為了把談判天花板炸開；

普廷的謊言，是為了把國際譴責降到最低；

習近平的模糊與機械重複，是為了同時保留「和平統一」與「武力統一」兩張劇本。

語言不是表態，而是兵力部署。

不懂《戰爭論》的人，只聽得到「他說了什麼」；

懂的人聽得見「他為什麼在這個時間點、用這個劑量說這句話」。

三、台灣此刻最缺的 就是《戰爭論》

我們正站在三條敘事戰線的交火點：

北京用「一中原則」改寫國際法，把侵略包裝成「祖產收回」；

華府用「戰略模糊」保留所有選項，卻讓台北承擔全部風險；

莫斯科用「去納粹化」四個字，替屠城找註腳。

如果你還用日常邏輯去解讀這些話，

就會誤判時機、誤信假象、錯失先機。

真正的戰爭，從來不是從飛彈開始，

而是從敘事戰的勝負開始。

台灣此刻最缺的，就是《戰爭論》；示意圖。（資料照）

結語

川普、普廷、習近平的語言之所以讓人困惑，

不是因為他們說得太亂，

而是因為我們用錯了閱讀工具。

正確工具只有一本——《戰爭論》。

當飛彈來臨那天，

懂這本書的人，早已完成撤離或反擊準備；

不懂的人，還在爭論對方是不是「認真的」。

語言就是戰場。

能聽懂的人，才有資格活下來。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法