自由開講》李明璇說法幫中共背書 注意「把投降當口號」的政客

◎ 郭索

台灣《全民國防手冊》更新，引述國際經驗提醒：戰時凡是宣稱「政府已投降、國家已滅亡」的資訊，都可能是敵方的假訊息。這樣的內容原本再正常不過，從烏俄戰爭、以色列衝突到中共對台文攻武嚇，每一次衝突都證明資訊戰比槍炮更快摧毀一個社會的意志。然而中國國民黨前發言人李明璇卻突然跳出來，批評手冊太過「意識形態」，甚至語出驚人地說出「不投降從來不是一個負責任的政府該做的」。這番話既失格又失智，更讓社會不得不正視：在台灣內部，竟然還有人把投降當成政策選項，把放棄主權當成「負責」。這不是國防討論，而是國家主體性被掏空的危險訊號。

國民黨前發言人李明璇批評《全民國防手冊》太過「意識形態」，甚至還語出驚人說出「投降論」。（資料照，本報合成）

如果照李明璇的邏輯，「不投降不是責任」，那世界上所有抵抗侵略的國家都得被她責備。2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭時，俄軍兵臨基輔城下、國際普遍唱衰烏軍，普廷甚至準備在三天內扶植傀儡政府。按照李明璇的說法，烏克蘭政府當時最「負責任」的做法，應該是趕快宣布投降，割讓領土給俄羅斯、支付賠款、接受「非軍事化」、讓莫斯科任命代理總統，甚至按克里姆林宮的要求清洗國內反俄人士。這就是她心中「負責任」的政府嗎？難道澤倫斯基不該堅守基輔？難道烏軍死守赫爾松、哈爾科夫是錯的？如果烏克蘭依照她的理論行事，烏克蘭這個國家早就消失在地圖上，人民正承受獨裁政權的血腥統治。

請繼續往下閱讀...

更荒謬的是，李明璇的論調與中共對台宣傳如出一轍。中共長期散播「抵抗無意義」、「戰起就投降」、「保命比保國重要」的心理戰訊息，目的就是削弱台灣人防衛意志。她的說法等於替中共背書，把敵人的主張包裝成「務實」、把投降合理化成「愛人民」。事實上，真正的負責是維護主權、守護人民、強化韌性，而不是替侵略者準備談判條件。國防手冊強調「政府不會宣布投降」的目的，是避免敵方製造混亂、癱瘓社會、散播恐慌，這在民主國家的全民防衛概念中再自然不過。她卻故意錯置語境，將「不被假訊息欺騙」扭曲成「政府不可以做任何外交談判」，完全顛倒是非。

台灣處在威權帝國主義陰影下，面對的是一個視主權為獵物、把台灣人當統戰對象的中共政權。政府若連「不投降」都無法宣示，那才是對人民最大的背叛。主權不是退讓、不是妥協、不是委身，更不是政客可以隨口消費的話題。烏克蘭、日本、波羅的海諸國、北歐各國的全民防衛手冊，都清楚寫著同一句核心理念：政府不會投降、國家不會放棄人民、抵抗意志永不消失。這不是意識形態，而是自由世界面對侵略時最根本的共同語言。反觀台灣的某些政治人物，卻連這點都不願承認，只是一味迎合中共敘事，把投降描繪成「愛人民」，把放棄國家包裝成「務實治理」。

台灣面對的是一個視主權為獵物、把台灣人民當統戰對象的中共政權。（法新社檔案照）

在今天的台灣，真正需要被提醒的不是國防手冊，而是那些把投降當口號、把退讓當智慧的政客。國家存亡不是他們可以玩弄的文字遊戲，人民的安全不是可以讓他們談判的籌碼。當外敵威脅迫近，一個政府最基本的責任，就是堅定守護國家與人民，而不是教導人民如何「乖乖投降」。歷史不斷證明，投降換不來和平，妥協換不來自由。台灣要生存，就必須拒絕所有投降主義的滲透，因為每一句「不抵抗比較安全」，背後都是替北京推動心理戰的政治工程。這堂主權課，李明璇最好重修，不然她永遠看不見自由世界共同的真理：沒有拒絕投降的決心，就沒有國家可言。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法