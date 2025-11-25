自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》烏克蘭的血淚 台灣的教訓

2025/11/25 12:30

◎ 李文忠

川普提出的和平方案幾乎就是俄國的「願望清單」。美方的說法是「烏克蘭沒有籌碼」、「若烏不滿，只能繼續戰爭」、「若烏不簽署，未來將面臨更糟糕的協議」。冷酷但現實，烏克蘭面對的是不利也不幸的局面。

自由開講》烏克蘭的血淚 台灣的教訓美國向烏克蘭提出28點和平方案，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭面臨放棄尊嚴或夥伴的艱難抉擇。（法新社檔案照）

台灣的幸運是我們可以從中汲取烏克蘭用血淚換來的教訓:

第一、烏克蘭面對俄國占領克里米亞、持續侵擾邊界及煽動烏東分離主義份子，深感危機企欲加入北約、歐盟，卻對俄國被侵門踏戶的不滿估計不足、警覺不夠，這可從俄國入侵前夕美國及北約再三示警，但烏國政軍高層選擇不信可見一般。

第二、烏東—烏西是千年世仇，加上國內宗教、少數民族語言的歧異，特別是反俄親俄的對抗，烏國一方面要強化對烏克蘭自身的認同及推進民主制度/自由經濟，另一方面要努力促進文化理解及宗教寬容，保護少數民族語言，消除種族偏見及歧視，但反俄派卻反其道而行。

烏克蘭近年陷入反俄與親俄的對抗，圖為先前烏東盧甘斯克（Luhansk）親俄叛軍占領烏克蘭國家儲蓄銀行分行。（路透檔案照）烏克蘭近年陷入反俄與親俄的對抗，圖為先前烏東盧甘斯克（Luhansk）親俄叛軍占領烏克蘭國家儲蓄銀行分行。（路透檔案照）

第三、在國際上，烏克蘭遠處東歐，攸關歐洲民主國家利益，但非美國核心利益，又碰到川普這樣的世界領袖徒乎奈何，但烏國國家當局四年前見不及此嗎？

第四、在軍事上，迄今為止俄—烏戰爭是自己的士兵打的。烏國能撐到今天，還是拜當年克里米亞戰爭短期內潰退之賜，烏國軍方失去信譽，文人政府得以大肆改革，打造出90年代的部隊故能撐一段時間，然後是無人機的製造及戰場發揮，又多撑了2、3年。

台灣應該學到的教訓是:

第一、秉於國家生存，對中國要有兩手，首先要避免牴觸北京真正的紅線，如美日及民主盟邦所為；其次要努力親善中國人民，切勿與中國民族主義對撞，須知兩岸近在咫尺，血緣、文化、語言、地緣、經貿千絲萬縷的關係正是台灣安全的保障，信不信「中國人不打中國人」這種你我都不喜歡的說法、台海開戰的代價、解放軍獲勝後治理台灣的成本、戰敗後中國及中共的處境這四項共同制約中南海的選項？

台灣要努力親善中國人民，切勿與中國民族主義對撞。（路透檔案照）台灣要努力親善中國人民，切勿與中國民族主義對撞。（路透檔案照）

第二、我們一方面要堅持自由民主的制度/生活方式，強化新的國家認同，另一方面要求同存異，盡最大的努力團結國人—包括肯定中華文化，接受中華民國，公平評價兩蔣功過，努力追求兩岸和平。

第三、國際上，台灣基於地缘政治戰略地位及晶片，對美國及盟邦至關重要，不致陷入烏克蘭不幸的命運。另一方面，無論在經濟上及軍事上中國都是美國前所未見强大的對手，民主盟邦漸有力不從心之勢，我們不能不警覺在心。

台灣在全球晶片供應上占有關鍵的地位，圖為半導體代工龍頭台積電。（路透檔案照）台灣在全球晶片供應上占有關鍵的地位，圖為半導體代工龍頭台積電。（路透檔案照）

第四、軍事上，我們必須大幅增加國防預算，強化防衛靱性，重中之重是：1、國防經費多少才夠？要給個說法；2、投資在哪裡？優先事項是不對稱、人員待遇、訓練、後勤維修；3、國防大幅改革4、關鍵設施防護及能源電力的確保；5、一步一脚印確實落實靱性防衛

（作者為前立委）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書