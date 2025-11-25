自由開講》烏克蘭的血淚 台灣的教訓

◎ 李文忠

川普提出的和平方案幾乎就是俄國的「願望清單」。美方的說法是「烏克蘭沒有籌碼」、「若烏不滿，只能繼續戰爭」、「若烏不簽署，未來將面臨更糟糕的協議」。冷酷但現實，烏克蘭面對的是不利也不幸的局面。

美國向烏克蘭提出28點和平方案，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭面臨放棄尊嚴或夥伴的艱難抉擇。（法新社檔案照）



台灣的幸運是我們可以從中汲取烏克蘭用血淚換來的教訓:

請繼續往下閱讀...

第一、烏克蘭面對俄國占領克里米亞、持續侵擾邊界及煽動烏東分離主義份子，深感危機企欲加入北約、歐盟，卻對俄國被侵門踏戶的不滿估計不足、警覺不夠，這可從俄國入侵前夕美國及北約再三示警，但烏國政軍高層選擇不信可見一般。

第二、烏東—烏西是千年世仇，加上國內宗教、少數民族語言的歧異，特別是反俄—親俄的對抗，烏國一方面要強化對烏克蘭自身的認同及推進民主制度/自由經濟，另一方面要努力促進文化理解及宗教寬容，保護少數民族語言，消除種族偏見及歧視，但反俄派卻反其道而行。

烏克蘭近年陷入反俄與親俄的對抗，圖為先前烏東盧甘斯克（Luhansk）親俄叛軍占領烏克蘭國家儲蓄銀行分行。（路透檔案照）

第三、在國際上，烏克蘭遠處東歐，攸關歐洲民主國家利益，但非美國核心利益，又碰到川普這樣的世界領袖徒乎奈何，但烏國國家當局四年前見不及此嗎？

第四、在軍事上，迄今為止俄—烏戰爭是自己的士兵打的。烏國能撐到今天，還是拜當年克里米亞戰爭短期內潰退之賜，烏國軍方失去信譽，文人政府得以大肆改革，打造出90年代的部隊故能撐一段時間，然後是無人機的製造及戰場發揮，又多撑了2、3年。

台灣應該學到的教訓是:

第一、秉於國家生存，對中國要有兩手，首先要避免牴觸北京真正的紅線，如美日及民主盟邦所為；其次要努力親善中國人民，切勿與中國民族主義對撞，須知兩岸近在咫尺，血緣、文化、語言、地緣、經貿千絲萬縷的關係正是台灣安全的保障，信不信「中國人不打中國人」這種你我都不喜歡的說法、台海開戰的代價、解放軍獲勝後治理台灣的成本、戰敗後中國及中共的處境這四項共同制約中南海的選項？

台灣要努力親善中國人民，切勿與中國民族主義對撞。（路透檔案照）

第二、我們一方面要堅持自由民主的制度/生活方式，強化新的國家認同，另一方面要求同存異，盡最大的努力團結國人—包括肯定中華文化，接受中華民國，公平評價兩蔣功過，努力追求兩岸和平。

第三、國際上，台灣基於地缘政治戰略地位及晶片，對美國及盟邦至關重要，不致陷入烏克蘭不幸的命運。另一方面，無論在經濟上及軍事上中國都是美國前所未見强大的對手，民主盟邦漸有力不從心之勢，我們不能不警覺在心。

台灣在全球晶片供應上占有關鍵的地位，圖為半導體代工龍頭台積電。（路透檔案照）

第四、軍事上，我們必須大幅增加國防預算，強化防衛靱性，重中之重是：1、國防經費多少才夠？要給個說法；2、投資在哪裡？優先事項是不對稱、人員待遇、訓練、後勤維修；3、國防大幅改革；4、關鍵設施防護及能源電力的確保；5、一步一脚印確實落實靱性防衛。

（作者為前立委）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法