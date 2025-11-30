自由電子報
評論 > 投書

自由開講》中國修圖換臉行騙世界二十多年

2025/11/30 08:30

◎ 于則章

在中國社群平台「抖音」擁有十一萬粉絲的中國網紅「橙子姐姐」，最近因涉嫌網路詐欺與不法集團非法跨境販賣人口遭到柬埔寨警方逮捕羈押於金邊白梳監獄，而警方公布她真實樣貌的照片與頻道上影片判若兩人，也引起熱議。

中國網紅「橙子姐姐」的真實樣貌（右）與抖音上的樣子（左）判若兩人。（圖翻攝自微博、《柬中時報》，本報合成）中國網紅「橙子姐姐」的真實樣貌（右）與抖音上的樣子（左）判若兩人。（圖翻攝自微博、《柬中時報》，本報合成）

但類似的案例在中國早已是多到見怪不怪，而中國各種修圖與AI換臉APP發達，不但能化腐朽為神奇把醜八怪變天仙，甚至要把摳腳大叔變成美妹都不成問題，像是2022年在中國喧騰一時的網紅「俄羅斯娜娜」就是抓住中國人的弱點，整天吹噓中國的好吸粉兩百萬人狠割中老年韭菜發大財。

中國自古以為就是個推崇詐術的國家，除了在軍事上「兵不厭詐」，人與人之間更是「爾虞我詐」，連被中國歷朝奉為「至聖先師」的孔丘也說：「民可使由之，不可使之知」，而幫秦王變法成功使秦國得以消滅六國建立中國第一個大一統王朝的商鞅更是赤裸裸的公開提倡愚民主義。

有這樣的歷史背景與文化傳統，中國自然就成為如其民間順口溜所說的「十億人民九億騙，還有一億在訓練」、「村騙鄉，鄉騙縣，一直騙到國務院。國務院，下文件，一層一層往下唸；唸完文件進飯店，文件根本不兌現」、「中國什麼都是假的，只有騙子才是真的」。

這樣一個上下之間、人與人之間互相欺騙的騙子國家，無怪乎會在毛澤東時代搞「大躍進」時出現餓死數千萬人「畝產萬斤」令人匪夷所思的荒唐事件，而危害全世界的柬埔寨詐騙園區都是中國人在操作營運，也就一點都不讓人感到奇怪。

中國在二十多年前加入世界貿易組織時，滿口承諾要開放市場、保護人權、與世界各國平等往來，營造出一片令人嚮往的和平共榮美好願景，可說是有如開了修圖換臉APP，來行騙世界前往中國投資，然後透過「養套殺」這一套慣用的標準作業流程，巧取豪奪外國企業的資金與技術來成就自己

一旦達成目的覺得自己羽翼已豐，中國就立即現出猙獰的醜惡真面目，毫不猶豫的擺出戰狼姿態對外國張牙舞爪、恣意霸凌，最近中國就拿日本首相高市早苗的「台灣有事論」大作文章，先是舉行實彈軍演恐嚇、然後又片面禁止日本水產品進口，甚至發出「禁日令」警告中國公民非必要勿前往日本旅遊。

只不過生活在這麼一個行騙世界二十多年的國家，中國人民早已習慣「上有政策，下有對策」，依然自顧自地爭先恐後前往日本旅遊，甚至當日本電視台在街頭採訪時還表示要「無視中國政府」，認為「日本很安全」，中國政府反應過度。

中國民眾不理官方祭出的旅日警告，一樣在飛往大阪的上海浦東機場櫃台前大排長龍。（翻攝自《朝日新聞》）中國民眾不理官方祭出的旅日警告，一樣在飛往大阪的上海浦東機場櫃台前大排長龍。（翻攝自《朝日新聞》）

這些畫面被轉至中國社群平台上後，令大批中國網民無法接受，痛批日本媒體找的受訪者統統都是「演員」，這種因為自己國家的政府與媒體總是在造假騙人，以至於在面對真相時大受衝擊，就想當然爾地以己度人認為別人也是造假騙人，真的是可笑又可悲，只能說是中國行騙世界二十多年的怪象！

（作者為公務員）

