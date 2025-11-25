汪浩時間》習近平惡人先告狀 川普冷處理中日爭議？

在中日爭議正熱、台海成焦點的時刻，習近平急著向川普「定調敘事」，企圖塑造自己在台海議題上的話語權。

◎ 汪浩

中國國家主席習近平突然與美國總統川普的通話，想逼川普口頭背書。（路透檔案照）

從新華社的通稿看得一清二楚：習近平這通電話不是「友好通話」，而是趁著中日交鋒、台海局勢升溫之際，急著向川普「定調敘事」。他搬出老掉牙的「二戰國際秩序」、「台灣回歸中國」這套歷史綁架話術，還把中美合作描繪成「合則兩利、鬥則俱傷」，等於在替自己最近的外交困境找台階，也想逼川普口頭背書。

但真正值得注意的是——川普並沒有照稿演出。從新華社的說法中，川普只給出一句模糊的「理解台灣問題的重要性」，既非支持、也非承諾，只是典型的川式外交冷回應：不否認、不承擔、不站隊，留一扇門，也留一手彈性。更別說這整段對話目前只有中方單方面公布，美國白宮與川普本人完全保持沉默（編按：川普最新貼文見註），意味著華府未必同意北京的敘事框架。

中方公布川習通話內容。（圖取自《新華網》）

在中日爭議正熱、台海成焦點的時刻，習近平選擇「先告狀、先下標」，企圖塑造自己在台海議題上的話語權。但川普冷處理的態度，恰恰說明：主導權不在北京，遊戲規則也不是習近平說了算。

註：川普最新貼文僅提到芬太尼和農產品等議題，及明年訪中，隻字未提台灣，與新華社不同調。

川普針對川習通話的最新貼文，隻字未提台灣。（作者提供）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

