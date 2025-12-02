自由電子報
自由開講》民意已明 國民黨何以仍擁統？

2025/12/02 08:00

◎ 再米

台灣約有68%成年人不願統一，但國民黨卻仍堅持擁統立場；圖為國民黨中央黨部。（資料照）台灣約有68%成年人不願統一，但國民黨卻仍堅持擁統立場；圖為國民黨中央黨部。（資料照）

台灣民意基金會13日公布最新統獨傾向民調，結果顯示：44.3%傾向台灣獨立，13.9%支持兩岸統一，24.6%希望維持現狀。值得注意的是，支持台灣獨立的比例，仍遠高於支持統一的人數。換言之，約有68%成年人明確不希望兩岸統一，民意已傳達最清楚的訊息。

然而，國民黨卻仍堅持擁統立場。這種明顯與多數民意背道而馳的策略，不僅令人疑惑，也反映出政黨意識形態的僵化。數據告訴我們，支持獨立者已超過支持統一與維持現狀者的總和，差距達5.8個百分點。國民黨若無視這樣的聲音，政策立場就難免被視為脫節，甚至失去民眾信任。

政黨的核心使命，是反映人民期待、維護社會利益，而非固守歷史符碼或意識形態。統一與獨立，涉及國家安全與社會共識，應以民意為核心，而非政治表演。繼續擁統，國民黨不只冒著選票流失的風險，更可能在社會上被視為「不代表台灣人民」。

民意已表態，選票會說話。68%台灣成年人不願統一，國民黨若仍一意孤行，只會把自己推向孤立邊緣。回應民意，是政黨存在的根本；若連最基本的民意都忽略，歷史也許會記下這段「與民意失衡的擁統時期」，而這，將是國民黨必須正視的現實。

若連最基本的民意都忽略，歷史也許會記下國民黨這段「與民意失衡的擁統時期」；示意圖。（資料照）若連最基本的民意都忽略，歷史也許會記下國民黨這段「與民意失衡的擁統時期」；示意圖。（資料照）

（作者為退休人士）

