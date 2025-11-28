自由電子報
評論 > 投書

自由開講》給盧秀燕上堂法律課

2025/11/28 10:30

◎ 郭索

網紅賓賓哥（左）與台中市中山國中校長因直播問題溝通不清產生衝突。台中市長盧秀燕被問及此事竟說：「這兩人我永不錄用」。（資料照）網紅賓賓哥（左）與台中市中山國中校長因直播問題溝通不清產生衝突。台中市長盧秀燕被問及此事竟說：「這兩人我永不錄用」。（資料照）

TikTok以公益形象受到不少學生喜愛的賓賓哥，近日受邀到台中市中山國中進行演講，本來是一場傳遞正向故事的校園活動，卻因直播溝通不清導致校長王蒲寧情緒失控當場叫停。賓賓哥事後公開感謝狀與對話紀錄，證明他確實受邀前往，並事先詢問直播可行性，只是雙方理解有落差才產生誤會。他也在第一時間公開道歉，但真正把一場校園誤會扭成荒謬大戲的，不是網紅的直播行為，而是台中市政府在後續處理上的完全失格

台中市長盧秀燕在議會上，被問到是否會規範校園外講者時，她反而語出驚人：「這兩個人我永不錄用。」一句話瞬間讓全國譁然。賓賓哥與其同行者都不是台中市政府任用的公務員，更不是任何法規列為「不得任用」的對象。盧市長卻以市長個人立場，公開宣布兩名民間講者「永不錄用」。這種言論本身沒有法律效力，但它暴露出的行政心態讓人震驚，市府的職缺好像是她家開的，任用程序彷彿可以靠她一句氣話決定。這種把公務人事制度當成私人恩怨延伸的思維，比賓賓哥直播犯的小錯更令人擔心。

如果依照法治社會的基本原則，公務員任用必須依《公務人員任用法》、《行政程序法》進行，任何人是否能任用，都由資格、考試、資歷與程序決定，而不是由市長個人情緒決定。盧媽媽說出「永不錄用這兩個人」，是直接踐踏憲法保障的平等原則，也完全無視行政權的界線。這種語氣與作法更像是威權餘習，把公部門視為私人家業，把民眾的工作權視為可以被行政首長隨時扣除的籌碼。網紅直播錯在程序沒講清楚，但市政府錯在根本不懂法律邊界，甚至以權力做情緒性輸出，這才是真正該被社會譴責的失序行為。

台中市政府錯在不懂法律邊界，甚至以權力做情緒性輸出，這才是該被社會譴責的失序行為。（資料照）台中市政府錯在不懂法律邊界，甚至以權力做情緒性輸出，這才是該被社會譴責的失序行為。（資料照）

比起賓賓哥的道歉與補充說明，台中市政府整套處置模式才顯得更加失格。校長在現場情緒激動、老師說法混亂、市府發言含糊，再加上市長的氣話式行政表態，整起事件不是「維護安全」，而是活生生示範什麼叫行政缺乏專業與紀律。城市治理應是在制度內解決問題，而不是靠首長一時不滿而升級衝突。賓賓哥可以因誤會檢討，但政府失序的後果卻是由全體市民承擔，因為這樣的治理風格會不斷重複，讓每一件小事都可能被政治語言擴大成社會裂縫。

盧媽媽如果真的愛台中，她應該做的不是在議會耍情緒，而是謙虛面對法治不足、檢討行政流程、改善校園溝通制度。況且，市長口中的「永不錄用」根本不具任何效力，反倒讓整件事變成全台笑話。要上一堂法律課的人不是賓賓哥，更不是校內師生，而是台中市長本人。當市府把法治當兒戲，把行政權當出口，把程序當可有可無，真正被教育的不是網紅，而是市府領導人的治理能力與民主素養。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

