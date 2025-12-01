自由電子報
自由開講》美日對台海的戰略定調：台灣不能落入中共手中

2025/12/01 13:30

◎ 嶼明

副總統蕭美琴與前總統蔡英文近期相繼赴歐洲演講，在不同場合向歐洲國家清晰說明台海的重要性、民主的價值，以及中共破壞區域秩序的威脅。歐洲各國如今更願意公開討論台海局勢，不是因為外交熱潮，而是因為一個事實漸漸浮現：台灣已成為全球民主與專制對抗的前線。同一時間，川普接受採訪時明確表示「Taiwan is Taiwan」日本首相高市早苗在國會接受議員質詢時也重申「台灣有事，就是日本有事」，必要時日本可能進入武力行使的緊急狀態。這些不是外交客套，而是美日對台海安全的戰略定調：台灣不能落入中共手中

美國總統川普（左）的表態、日本首相高市早苗（右）的戰略判斷都指出，台灣是自由世界的防線。（圖取自美聯社，本報合成）美國總統川普（左）的表態、日本首相高市早苗（右）的戰略判斷都指出，台灣是自由世界的防線。（圖取自美聯社，本報合成）

看清這些訊號，會發現台灣的立場從來不是「該站哪邊」的問題，而是一道早已被世界回答的選擇題。台灣的重要性，不是情緒，也不是喜好，而是放在地圖上、放在供應鏈上、放在國際秩序上都能看見的現實。

民主不是完美 但早已勝出極權

任何制度都有缺陷，民主尤其吵雜、慢、常常看起來低效。然而若與極權比較，差距立即顯現：台灣人民擁有選票、言論自由與司法獨立可以自由旅行、自由工作、自由批評政府。財產權、人身安全、器官自主都受到保護。反觀中國：一黨專政、新聞審查、司法服從政治。經濟權力集中、政府可以查封企業與資產。人民沒有投票、沒有言論自由、沒有選擇。制度的高下，不需要辯論，數據與生活品質早已寫出標準答案。台灣本身就是「民主優於共產」最具說服力的證據。因此，再問民主與極權孰優孰劣根本沒有意義，因為結果早已公布在歷史黑板上。

中國市場退色：世界用過了 台灣也走完了

再務實一些，台灣與全球在過去二十年都曾大量押注中國市場。但今天的中國：內需下降、失業率飆高、青年無法找到工作。房地產泡沫化、金融風險急速上升。外資撤離、供應鏈外移成全球趨勢。法規隨時改變，企業高層隨時被限制出境或「消失」。中國市場昔日的紅利已經耗盡，台灣企業不是在「是否」撤離，而是在「能否來得及分散風險」。

就商業利益角度思考中國市場我們可以進一步說：中國對台灣已經失去市場吸引力，接下來我們要思考的不是利益問題，而是安全問題。中國從「合作市場」正式轉變為「地緣風險」。這點，全世界都清楚。

中國對台灣已經失去市場吸引力。（路透檔案照）中國對台灣已經失去市場吸引力。（路透檔案照）

台灣的選擇題：清晰到不像選擇

川普的表態、日本的戰略判斷、歐洲態度的轉向，加上台灣民主制度的成果，共同指向一個現實：台灣是自由世界的防線，不是可選可不選的附屬品。只要台灣被併吞：第一島鏈崩潰、日本能源航路被壓制、美國威懾力大幅下降、印太海權落入中共手中。這不是「台灣問題」，而是全球安全問題。

同時，中共的目標也從來不只台灣，而是突破太平洋、改寫國際秩序。因此，美日的選擇非常簡單：台灣決不能被佔領。而對台灣來說，選擇更加簡單：你要站在全球第一強國與第三強國的民主同盟，還是站向一個人均所得落後台灣、沒有自由、連思想與器官都不屬於自己的共產極權？這已不是政治問題，而是文明選擇。

結論：當事實已經勝利 辯論就沒有意義

蕭美琴在歐洲向世界說明台灣的重要，川普總統公開定義台灣的地位，日本首相宣示安全底線，歐洲開始強化印太合作──世界其實正在用行動回答台灣的問題。台灣的民主制度已證實成功；中國市場已經退色；美日不會放棄台灣；中共構成區域最大風險。在這樣的局勢下，還有什麼好辯論？台灣唯一需要做的，就是站穩民主，強化安全，並以清醒的姿態走向自己已經贏過極權的未來。

（作者為開業建築師）

