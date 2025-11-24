自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~顏擇雅》從周子瑜到范冰冰 談為何需反對「 紅統」

2016年，周子瑜揮著台灣國旗就「被台獨」，2025年范冰冰以《地母》奪62屆金馬獎最佳女主角，事後在微博的貼文被刪除。兩件事都指出台灣人必需反對「紅統」的原因。
名家分享

名家分享

2025/11/24 19:00

◎ 顏擇雅

TWICE演唱會，台灣人回想起了2016年「周子瑜國旗事件」。金馬獎剛舉行，台灣人關心對岸怎麼看范冰冰獲獎。

兩件事剛好說明，為什麼台灣人一定要反對「紅統」這種意識形態。所謂「紅統」，並不一定要認定中共好棒棒。只要對「抗中保台」厭膩至極，因此無腦地擺盪到其對立面，覺得台灣被拿下也沒什麼大不了，反正中共只會懲罰沈伯洋那樣的「台獨頑固份子」，對廣大台灣人民不會怎樣，這就是我們應該警惕的「紅統」。

周子瑜（右）揮國旗與范冰冰（左）金馬獎貼文被刪，兩件事正說明為什麼台灣人一定要反對「紅統」。（圖翻攝自IG、資料照，本報合成）周子瑜（右）揮國旗與范冰冰（左）金馬獎貼文被刪，兩件事正說明為什麼台灣人一定要反對「紅統」。（圖翻攝自IG、資料照，本報合成）

這些人不知，國拿下台灣，絕不是政黨輪替而已，而是社會改造（social engineering）周子瑜只是拿著青天白日滿地紅，就「被台獨」了。重點是黃安可以舉報她，抨擊她的言論可以蔓延全網，幫她講話（也就是解釋青天白日滿地紅不是台獨）的觀點卻被全面消音，逼得周子瑜只能錄影說「我是中國人」。如果台灣被併吞，那些今天聲明自己絕對不是沈伯洋的人，可以確定自己到時不會「被周子瑜」嗎？ 如果可以，那你一定非常確定自己到時會加入「黃安們」。

范冰冰例子則告訴我們，在被併吞後的台灣，人人從此無人身安全可言。你以為你跟國台辦交好，你以為你是藍白菁英，但是很抱歉，在中共國，越是菁英，就越沒人身安全，范冰冰2018年遭遇就是最好證明。

連人身安全都沒了，當然也沒財產安全，別忘了范冰冰必須繳出8.8億人民幣來換取她的釋放

你說，她如果受到冤屈，就說出來啊，國際紅星耶。偏偏在中共國，除非你想跨越「反共」那條紅線，冤屈是絕對不能說的。獲獎後，明明措辭已經謹慎至極，還要被刪帖，也絕對不能抱怨。至少帳號還在，黨已經對你網開一面，你應該心存感激了。

范冰冰的經紀人穆曉光是台灣人，本來是在對岸最成功的影視界台商。范冰冰被釋放之後網傳是他頂罪去坐牢。但他到底有沒被審判，被判刑，有沒坐牢？真相我們根本不知，因為他2023年明明有返台，媒體也全把他的返台現身當作一則新聞，但他什麼話都沒講。新聞連結在此

真相是什麼，知道的人全不能講，這就是中共國的常態。台灣若被併吞，也會變成台灣的常態。

中國的常態是，無論真相是什麼，知道的人全不能講；將來台灣若被併吞，也會變成台灣的常態；示意圖。（路透檔案照）中國的常態是，無論真相是什麼，知道的人全不能講；將來台灣若被併吞，也會變成台灣的常態；示意圖。（路透檔案照）

（作者為雅言文化創辦人）

本文經授權轉載自顏擇雅臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書