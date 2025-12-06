黑熊學院》「為戰而訓」或「為測而訓」？ 國軍的體測標準如何「合理」？

台灣國軍推動的體測標準則是以「促進健康」為導向的普及化方案，但這套「全軍通用」的標準，卻可能存在缺乏關鍵下肢能力測驗、「全軍通用」成了限制等問題。

◎ 黑熊學院

目前我國國軍推動的體測標準是以「促進健康」為導向的普及化方案，缺乏「不同軍種的體測」。（取自貼文）

美國國防部長赫格塞斯在今年宣告，美國為了重塑「戰士文化」必須開始改革。

若推敲赫格塞斯的改革藍圖，不難發現其核心是揚棄美軍「一體適用」的舊有思維，轉而導入一套以「戰鬥職能」為區分基礎的嚴苛「雙軌制」體系。

在改革前也曾歷經不少內部爭論，改革後其中最大變化，就是：新制度將以「戰鬥職能」為基準，將部隊精確地一分為二，施以截然不同標準的「雙軌制」。

簡單來說，非戰鬥人員的體能要求，是維持基礎健康；而第一線的戰鬥人員，則被期望須達到不分性別、具備絕對作戰能力的標準。

我國國軍缺乏「不同軍種的體測」

相較之下，國軍推動的體測標準則是以「促進健康」為導向的普及化方案，但這套「全軍通用」的標準，卻可能存在幾種問題：

1.缺乏關鍵下肢能力測驗：

屏東科技大學吳柏翰教授直言，國軍測驗缺乏硬舉、重物拖曳等測量下肢爆發力的項目，這可能就難以確定官兵在戰場上是否能勝任如「拖曳傷兵安全撤離」的關鍵體能。

2.「全軍通用」成了限制：

然而，因為測驗必須適用海、空、陸等不同軍種，這就導致無法針對地面部隊（如步兵）建立高強度的「戰鬥體適能」或HITT（高強度戰術訓練）標準。因為陸軍的訓練模式（如硬舉），空軍就可能就覺得沒有必要。

美軍與國軍體測比較。（取自貼文）

「性別分軌」無法從根本解決問題

男女的生理條件完全不同，但若按照「性別分軌」標準，即使立意良善，卻反而讓合格的女性官兵仍需面對「如果我是女生也會過」的質疑聲浪。

這反而可能迫使女性軍官必須更加倍努力來證明自己的能力。

「誰能搬砲彈，誰就是砲手」：讓體測標準聚焦在職能

一名憲兵退役的少校指出，應該更注重在職能與任務本質。

若以砲兵舉例，假如演訓時砲手必須連續幾個小時搬運20公斤的砲彈，那無論男女，要擔任這個職務的人就必須能承受這樣的體力負荷。

「依據你要求的職能，回過頭來訂定需要什麼樣的訓練跟鑑測，讓他可以持續擁有這個簽證。我覺得那是職能的考量。」

許多過去只有男性在做的工作，女性也慢慢開始從事 。因此，將標準建立在「職能」而非「性別」上，才是最務實且公平的做法。

屏東科技大學吳柏翰教授從運動科學角度總結，理想的體測制度終究應該「拿掉性別與年齡的因素」，回歸任務本質。

屏東科技大學吳柏翰教授指出，理想的體測制度應該拿掉「性別與年齡」的因素，回歸任務本質。（資料照）

而不僅是「必須落實科學化訓練」，我國國軍的訓練文化，直至今日還是面臨許多挑戰......。

為了讓更多人理解目前我國國軍的訓練現況，我們再次與特約記者許詠傑合作，訪問多位退役軍官，一同關注國軍面臨的困境。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

