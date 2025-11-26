矢板明夫觀點》高市早苗為G20穿搭苦惱 領袖該如何穿？

日本首相高市早苗正在南非參加G20峰會，按理說行前應該專心準備國際談判，但她卻在出國前被「穿什麼」的問題難住，挑衣服挑了好幾個小時。

◎ 矢板明夫

日相高市早苗的穿搭，引起國人關注。（取自貼文）

這幾天，日本政壇最熱門的話題，不僅僅是外交、經濟問題，還有，高市早苗首相到底該穿什麼的問題。高市首相正在南非參加G20峰會，按理說行前應該專心準備國際談判，但據她自己在社群媒體上的發文，她在出國前卻被「穿什麼」的問題難住，挑衣服挑了好幾個小時。

原因是不久前，高市早苗曾經在國會上被在野黨議員念了一頓，說「首相不能穿看起來太便宜的衣服，否則會讓日本被看輕」。高市平常就是日本國會議員中最少出席晚會、飯局的人，常說「應酬太浪費時間，還不如拿來研究政策」，結果就是她的衣櫃一直相當樸素。如果是男性首相，幾套深色西裝換著穿就好，領帶換一換花色就能上陣，但高市是女性，又是高支持率的政治人物，穿什麼、提什麼包，都會被媒體放大，還常常帶動銷售潮，完全不能隨便穿。

這次她要赴南非，大家更是盯著她，因為外界都在猜，她會不會和中國的李強總理同台或會面。如果真的出現「同框」，她的服裝肯定又是焦點。所以高市就在X上坦白，她花了幾個小時從送洗回來的衣服中挑出那種「看起來不是便宜貨」、「不會被小看的衣服」。但她也無奈地說，自己沒有那些「日本最高級布料、最高工匠製作」的高級衣服，最後還是只能用大家熟悉的那套外套加洋裝出國。她甚至苦笑說，以後是不是要勉強自己買一套「能在外交談判中取得優勢的衣服」。

日相高市早苗在社群媒體X上坦言，她花了幾個小時從送洗回來的衣服中挑出那種「看起來不是便宜貨」、「不會被小看的衣服」。（圖擷取自X@@takaichi_sanae）

另外，還有人提出，是不是應該為日本首相準備一個專屬造型師？畢竟首相每天行程滿檔，還要自己煩惱衣服，確實有點浪費時間和精神。有網友建議，應該交給專業造型團隊去打理，讓首相更專注在工作上。

整件事看似是時尚小八卦，但背後反映的是政治人物形象管理的壓力，以及「衣著是否能代表國家」這個意外被放大的老問題。領袖到底要怎麼穿才行？是按照自己的喜好，還是要符合大多數國民的期待，界線在哪裡？

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

