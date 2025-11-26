自由開講》中日若開戰 全球供應鏈誰能倖免？ 臺灣位置遠比想像中更關鍵

◎ 茜茜

日本首相高市早苗在國會表示，若「臺灣有事」且伴隨武力使用，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此語一出即在日中臺三方引發強烈回應與戰略再計算；東京的此種法理性表態，短時間內已從政治語言轉化為外交與經濟層面的實際對抗，北京不但官方連日發聲抗議，並以旅遊與留學警示回應；金融市場與旅遊消費也迅速出現連鎖波動，顯示地緣政治語言能在短期內造成實體影響。

日本首相高市早苗（右）在國會談及的「臺灣有事」一說在日中臺三方引發強烈回應與戰略再計算。（歐新社、資料照、路透，本報合成）

中方的外交反制：旅遊警示與留學預警的即時衝擊

在高市早苗表態後，中國外交部先以「暫勿赴日」通告提醒中國公民暫勿前往日本，隨後教育部發出留學預警，並由文旅主管部門建議暫勿赴日旅遊；官方動作迅速導致航旅與觀光零售類股、以及赴日旅遊與留學安排出現大量退訂與改期，顯現外交措辭能直接轉為經濟層面的消費行為與市場波動；這種以公民流動作為槓桿的反制，不只傷及雙邊人民往來，也使得中日間的民間交流在短期內成為政治工具。

從言語到可能的軍事衝突：中日開戰的區域與全球後果

若日中緊張不斷升級，並演變成直接軍事衝突，其影響將遠超兩國邊境:

一、供應鏈衝擊：日本與中國在高科技供應鏈（半導體、電子零組件）高度互賴，戰事或制裁會立即打擊全球製造網絡。

二、航運與能源安全：東亞海域為全球運輸樞紐，衝突會導致航線封鎖、保險升高與燃料價格波動。

三、多國安全連鎖：美日安保關係、印太盟友的軍事部署與海空態勢將被牽動，增加誤判與擴散風險，國際社會也將面臨是否介入、如何維持國際法秩序的艱難抉擇。

學界與政策圈普遍警告，語言與法律界定（如「存亡危機事態」）能降低或提高參戰門檻，須極為謹慎。

高市表態對中日及臺灣的戰略後果 雙重張力

高市的立場一方面可能強化對臺支持的政治訊號，提升臺灣在國際防衛架構中的能見度；但另一方面，也使得北京以更強硬的外交和經濟手段回應，造成臺日、臺中間接摩擦的風險增加；對日本而言，若走向更明顯的軍事承擔，將面臨國內政治分歧與外部經濟代價；對臺灣而言，國際支持的擴大雖利於增加阻嚇，但同時會使臺灣成為更前線的政治與軍事焦點，需同步提升自身韌性與危機管理能力。

臺灣能做什麼：四大務實路徑穩住區域與自保能力

面對中日對峙可能升級，臺灣應同時在外交、國防、經濟與社會韌性四方面運作：

1.外交加速落實實務保證：透過國會外交、智庫對話與多邊論壇（如ASEAN+、印太夥伴平臺）把高市事件置於國際法與區域穩定語境中，推動更多具體聲援與危機管理協議。

2.國防重視「拒止與延滯」能力：加速國防自主（岸置反艦火力、遠程精準打擊、彈藥庫存）、無人系統與防空網建置，提升在衝突初期的延滯能力，並確保戰時後勤與彈藥補給的彈性通道。

面對中日對峙可能升級，臺灣應加速國防自主；示意圖，圖為拖式2B飛彈發射車。（資料照）

3.經濟與供應鏈韌性：與友邦協商關鍵物資替代與分散供應鏈，避免在外交摩擦期間出現關鍵零組件短缺。

4.社會韌性與資訊防護：強化民防演練、危機通報系統、媒體識讀與反認知戰，維持社會信任與政府機能運轉。

這些作為能讓臺灣在外部震盪下維持自保能力，同時為國際夥伴提供可衡量的合作基礎。

臺灣能為區域穩定做的貢獻：成為資訊、救援與海域治理的可靠夥伴

臺灣有能力在區域穩定上貢獻實務價值，海域監偵資料共享、海上救援協作、海底電纜與氾濫資訊保護、以及在多邊會議中推動法治航行議題；透過把自身技術、海洋能力與救災經驗向區域國家開放，臺灣能將「被捲入的風險」轉化為「不可或缺的區域公共財」，從而得到更多國際支持與合作；這種以能力換話語權的策略，比僅靠外交口號更能讓國際社會看見中共施壓的實際後果。

國際合作的優先項目：把聲援轉為能執行的承諾

臺灣應把與美日歐盟、區域盟友的「聲援」轉為實際合作；例如何時能共享海域監偵資料、在非常時刻如何協調民用港口與空域的緊急通道、以及共同維護關鍵基礎設施（如海底電纜）的技術與法制框架；這些具體機制，能讓外國夥伴在危機發生時有可操作的回應方案，而非僅有政治口頭支持。

結語

高市早苗的表態顯示，在現代國際政治中，言辭本身就是戰略工具；一句話可以改變外交節奏、引發經濟後果，甚至改寫軍事風險評估；對臺灣而言，國際支持固然重要，但更關鍵的是把支持制度化、把聲援具體化，並同時提升自身防護與社會韌性；只有如此，才能在大國角力的浪潮中，既維持民主與自由，也把可能的風險降到最低；國際社會應一起努力，讓區域安全建立在透明、法治與可預測的危機管理機制上，而非口頭承諾或單邊恫嚇。

（作者為研究生）

