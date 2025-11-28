自由開講》學術巨盜 豈容高牆內的背叛

◎ 陳琪

台灣學術界近日爆發了史上最重大的醜聞之一。兩位分屬台北醫學大學、台灣大學的菁英教授夫妻黃彥華、林泰元，竟涉嫌將國家耗費鉅資、明訂合約保密的胎盤幹細胞關鍵技術，轉手洩漏給美國生技公司，只為換取個人的廉價股份。此舉不僅導致北醫蒙受高達122億餘元的潛在商業損失，更讓台大的核心專利資產流失無法估量。台北地檢署18日依背信、洩密等罪起訴兩人，並罕見地請求法院從重量刑。此案所揭示的，早已不是單純的貪婪，而是一場發生在學術象牙塔內、利用公帑資助、對國家核心競爭力的公然背叛。若司法與教育體制仍不能以此為戒，建立起嚴刑峻法與內控防線，無異於是縱容高牆內的學術叛徒，繼續掏空台灣的未來。

台北醫學大學教授黃彥華及丈夫林泰元向國科會申請研究幹細胞經費，卻涉嫌將研究結果外洩給民間生技公司，遭北檢起訴。（資料照，北醫大提供）

這對夫妻檔的犯案手法，堪稱是利用體制漏洞、進行完美犯罪的教科書。其手段之精細、算計之深沉，遠非一般竊密案所能比擬。首先，他們利用在北醫主持再生醫學計畫的職務之便，將理應保密的幹細胞研究成果pcMSC，偷樑換柱改名為MatriPlax，再透過人頭公司華華大有向美國FDA申請人體實驗，企圖將國家的學術結晶，洗白為個人的商業利益。更令人髮指的是，即便在檢調介入偵辦後，兩人竟仍毫不悔改，再改以金湧長生公司名義繼續申請，其藐視法律、踐踏學術倫理的態度，令人咋舌。這不僅是洩密，更是系統性的資產掏空，那122億的損失，便是這場背叛的直接代價。

然而，比竊取成果更為陰險的，是他們利用教授權威對體制的內部瓦解。檢方查出，林泰元、黃彥華竟回頭遊說台大與北醫，將此案中另一項價值未明的關鍵基礎技術專利，以區區300萬元的低價賤賣給特定公司。這才是整起案件最令人不寒而慄之處。這證明了兩位教授不僅是竊賊，更是利用大學對其專業的信任，反過來擔任內應，親手摧毀了校方的專利防火牆。這也同時暴露了台灣頂尖大學在技術轉移與資產鑑價上的巨大失能。為何一項無法估量的關鍵專利，會被校方以300萬的價格輕易放行？這究竟是教授隻手遮天，還是大學的內控機制早已失靈？

面對如此重大的學術背叛，檢察官請求從重量刑的呼籲，是捍衛學術尊嚴的最後底線。這兩人身為國家重點獎勵科技部特殊優秀人才的頂尖學者，手握豐沛的國家補助國科會計畫，理應是知識的守護者，卻反向成為利益薰心、掏空國本的學術巨盜。正如檢方所言，其犯後飾詞狡辯、態度極為惡劣，若司法在面對如此具體、且金額龐大的背信案時，仍高高舉起、輕輕放下，那無異於是向所有學術研究者宣告：竊取國家機密的成本，遠低於其潛在的暴利。法院此次的判決，必須具有殺雞儆猴的指標性意義，否則台灣的生技產業，將永遠籠罩在內賊難防的陰影之下。

僅靠司法的末端重懲，永遠也喚不回那122億的損失。這起案件迫使我們必須正視，台灣整體產學合作與技轉制度的嚴重疏漏。當務之急，是教育部與國科會必須通令全國大專院校，立即啟動研發成果保護的機制改革。我們必須建立一套獨立於計畫主持人之外的第三方鑑價與監督流程，嚴防教授球員兼裁判，賤賣公有資產。台灣投入了千億的科研預算，不是為了培養出更精明的學術竊賊。若不能從制度上堵住這個教授內應的破口，今日的北醫與台大，只是這場學術災難的第一批受害者而已。

當務之急，是教育部與國科會必須通令全國大專院校，立即啟動研發成果保護的機制改革。（資料照）

（作者為台北市民、從事自由業）

