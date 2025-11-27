自由電子報
評論 > 投書

自由開講》在中國 揭露真相比犯罪更危險

2025/11/27 09:30

◎ 衛重華

「在中國，揭露真相比犯罪更危險」，這句話，正是湖南懷化上官正義事件最真實的寫照。這位以「打拐志願者」聞名的民間人士，歷年揭發無數人販集團，救出被拐孩童，卻在這次行動中，被當地公安以「釣魚執法」之名拘禁、沒收手機、限制行動。荒謬的是，警方確實依據他的線索逮捕四名嫌犯、救出三名嬰兒，但舉報人卻先被當作嫌犯對待。這種顛倒黑白的荒唐，不僅令人心寒，更揭露出中共體制下公安機構的權力腐蝕與法治虛偽

中國打拐志願者上官正義在湖南省懷化舉報販嬰，卻被警方拘禁。（圖擷自bilibili）中國打拐志願者上官正義在湖南省懷化舉報販嬰，卻被警方拘禁。（圖擷自bilibili）

在正常的國家裡，揭露犯罪、協助警方破案，是一種公民美德。但在中國，這樣的行為卻常被視為「挑戰權威」的政治冒犯。上官正義被拘禁，不是因為他違法，而是因為他違反了「不該由人民揭弊」的潛規則。中共體制下的公安，長期與地方勢力勾結，許多地下販賣、器官買賣、黑市網絡，其實都仰賴地方官警的默許與保護傘運作。當一個不屬於體制的人揭發這樣的罪惡，就等於撕開權力的黑幕。對地方公安而言，真正的敵人不是人販子，而是讓他們丟臉的「正義之人」。

更可怕的是，這種顛倒是非的邏輯，並非個案。從揭發黑監獄的律師，到追查污染工廠的環保志工，從爆料強拆暴力的記者，到揭露校園性侵的女權者，無一不是先被當成「問題製造者」對待。這種對公民的敵意，反映出中共極權體制的根本特徵：真相被壟斷，正義由黨決定。凡是超出宣傳軌道的揭露，都被視為「動搖社會穩定」。

「釣魚執法」一詞，在中國法律裡原本指執法人員引誘他人犯罪，但懷化警方竟用它來指控一名志願者揭發人販。這不僅是對法律概念的曲解，更是對常識的侮辱。若舉報犯罪都會被扣上「釣魚」之名，那麼下一個誰還敢揭弊？誰還敢報警？這樣的制度邏輯，等於明文鼓勵犯罪：不揭露，你平安；揭露，你遭殃。

中國打拐志願者上官正義協助湖南省懷化市警方解救嬰兒、抓到嫌疑犯後，卻被以「釣魚執法」之由沒收手機。（圖擷自微博）中國打拐志願者上官正義協助湖南省懷化市警方解救嬰兒、抓到嫌疑犯後，卻被以「釣魚執法」之由沒收手機。（圖擷自微博）

警方事後雖發表聲明稱「全面調查依法處理」，但這只是標準的事後公關操作。中共體制的慣性是「事件降溫、輿論消音」，一旦熱度退去，上官正義仍可能被以各種理由監控、噤聲，甚至遭構陷。中國的司法並非獨立體系，而是黨的政治工具。公安既是政權暴力的執行者，也早已喪失「保護人民」的本意。

這起事件最值得反思的，是中國社會的冷漠與恐懼。許多網民聲援上官正義，卻同時感嘆「他敢揭露，我們不敢」。在一個人人自危的體制中，公民社會被壓縮到只能「圍觀」。當真相成為禁區，正義成為風險，這個國家的未來也就注定失去希望。

上官正義救出的，不只是三個嬰兒，更是中國人心底那一絲尚存的良知。他的遭遇，讓世界再一次看到中共所謂「依法治國」的偽善。當警方可以隨意搶奪手機、非法拘禁，卻仍自稱「零容忍拐賣」，這就是赤裸的雙重標準。真正的拐賣，從來不只發生在嬰兒身上，更是權力對真相的拐賣。

在中國，揭露真相比犯罪更危險，因為那是一場挑戰整個權力結構的孤獨戰爭。而這場戰爭，沒有任何「依法」的庇護，只有良知與勇氣的代價。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

