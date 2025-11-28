自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國外交失禮引爆反感 台日深化合作是重建穩定的起點

2025/11/28 15:00

◎ Sakomoto

中國外交部亞洲司長劉勁松以雙手插入口袋的姿態，送客日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，這一幕在國際媒體上迅速發酵，成為現在日中關係最具代表性的畫面。

這個動作看似細微，卻在外交場合格外刺眼。外交談判通常具有極高象徵性，任何細節都反映國家立場。當中國官員在鏡頭前展現倨傲神情時，外界看到的是對對方國家的不尊重，也是對國際規範的刻意挑戰。

因此，這起事件受到高度關注，它代表中國正在用極強勢的態度回應區域議題，同時也顯示北京在形象管理上出現了明顯破口。

中國外交官劉勁松（右2）雙手插在褲袋裡對日本外務省官員金井正彰（左1）講話，引發外界爭議。（法新社）中國外交官劉勁松（右2）雙手插在褲袋裡對日本外務省官員金井正彰（左1）講話，引發外界爭議。（法新社）

政治施壓全面升級，反而惹怒日本民意這場會談的背景牽動深廣。日本首相高市早苗提出「台灣有事」的說法後，北京採取一連串政治性報復，包括凍結赴日旅遊、取消市政交流、全面禁止日本水產品、以激烈軍事語言挑釁日本，以及在各種傳播媒體和社群平台上，用仇恨言論煽動民族主義情緒，威脅要「全面清算日本右翼勢力」。

中國的動作在幾天之內迅速升溫，解放軍甚至發布日語版海報，以直白語氣警告日本若介入台海就將面臨全面打擊。這樣的敘事正在強化日本社會對中國的風險評估，也讓更多日本民眾意識到區域安全局勢已經不同往日

歷史經驗證明，採取極端施壓手段，常常難以真正促成他國讓步。這一次的情況也十分相似，日本首相高市早苗不僅沒有退縮，他在國會的立場甚至更加清晰，表明日本在面對「存立危機事態」必須採取行動

更重要的是，這一連串的衝突反而吸引了更多日本民意支持。最新民調顯示，日本民眾對高市的支持度持續上升，對提升軍備與強化安全體系的認同度亦大幅增加。《共同社》在 11月16日公布民調顯示，高市早苗民調上升約5.5%，贊成「台灣有事」動用集體自衛權的受訪者有48.8%，贊成增加日本國防支出的受訪者佔60.4%。

對於中國經濟武器化，經濟安保相小野田紀美說「すぐに経済的威圧するところへの依存はリスク」（對於動不動施加經濟威壓的對象，經濟依賴是風險）。這一番話也獲得日本輿論的高度認同。

當日本社會愈來愈團結，而中國動態愈來愈急躁，區域局勢將沿著另一條軌道發展：更強的集體安全合作，更清楚的價值聯盟聯繫。

台灣：天時地利人和 可全面深化台日安保合作

中國對日本的水產品禁令是一個清楚例子。中國在去年福島排放議題中也曾全面禁止日本水產品，日本漁民隨後在政府協助下迅速開拓美國、歐盟、東南亞等新市場，並改善國內物流與加工能力。

因此當中國再次宣佈禁止日本水產品時，日本漁業界呈現平靜反應。扇貝價格比禁令前上升逾倍，銷路也已被其他市場吸收。漁民反而表示對中國市場已有戒心，深怕依賴後又遭任意封鎖。這個例子揭示了一個更大的趨勢：各國正在加速調整供應鏈，避免將關鍵產業放在政治不確定性極高的市場內。

台灣正好是大量採購日本水產品的市場，而且人均消費額遠勝中國。在中國推出水產品禁令後，賴清德總統端出壽司午餐，「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」表明力挺日本水產品。這個畫面立刻被台日網友瘋傳，還登上各大國際媒體、日本地鐵新聞看板，以及新宿的最知名的曲面電視牆上。而同（21）日，台灣政府也立即開放福島五縣的食品輸台，以真正行動支持日本。

幾乎所有日本主流媒體都報導賴清德吃壽司的貼文。（取自日媒，本報合成）幾乎所有日本主流媒體都報導賴清德吃壽司的貼文。（取自日媒，本報合成）

甚至有網友提到，賴總統端著壽司的畫面，神似已故前首相安倍晉三當年拿著台灣鳳梨的畫面。中國對鄰國實施農漁產品制裁時，台灣與日本互相扶持，反而更能提升產品供銷網絡的品質，迅速消化中國衝擊。

對台灣而言，這是一個值得高度重視的轉折點。台灣能在此刻加深與日本的農漁產品貿易合作，協助高品質的日本農漁產品進入台灣的加工、零售與觀光體系，建立更可靠緊密的雙邊市場。同時，台灣的餐飲文化、超市供應體系與食品加工能提供更彈性的通路，補上日本企業離開中國後的市場空缺。

台日雙方也能藉此擴大觀光交流，就像台灣航空公司幾乎開通了全日本的地區機場航線，透過文化節慶、觀光路線、離島活動、溫泉旅遊與航空合作，日本人也可以台灣更多地方旅遊。當越來越多日本人能直接以第一線經驗理解台灣，雙方的信任將具備更深厚的社會基礎。

非紅供應鏈成為亞洲經濟安保架構新核心

除了觀光產業與農漁產品，實現不受中國經濟威壓的市場環境，台灣的經驗彌足珍貴。台灣長年致力於對中關係的審慎調整，和平時與中國經貿往來同時避免受其箝制，關係緊張時迅速遠離中國。現在正是時候遠離中國。

台灣的前經濟部長郭智輝推動的「非紅供應鏈」政策目標，在這次日中緊張中更顯清晰。非紅供應鏈的概念，是協助企業降低對中國的高度依賴，並在全球民主國家間建立更具韌性的網絡。

這樣的供應鏈能讓企業在不同市場之間保持靈活度，不受極權國家的政治干擾。然而，在中國成為「世界工廠」30年後，世界各國要重建製造業並不容易，許多國家注意到，當初從深圳建立起中國現代製造產業鏈的是台商，台灣是最有能力取代中國，協助各國重振製造業的國家

為了讓台灣與各國擴大經貿交流時，能夠一面順利跨國佈局，一面將最重要的技術、研發、品質管理、法規遵循等關鍵環節保留在台灣，郭智輝推出「境外關內」政策，用政府力量攜手台商對外投資。

台灣前經濟部長郭智輝推動「非紅供應鏈」政策。（資料照）台灣前經濟部長郭智輝推動「非紅供應鏈」政策。（資料照）

境外關內政策，後來在台美貿易談判中被稱作「台灣模式」，企業即便跨國布局，也能在核心部分獲得台灣制度的保護。日本企業早已意識到這種結構的重要性，對於半導體材料、精密機械、食品加工等產業在台灣設立共同研發或加工中心，也產生更高意願。

中國在這場外交衝突中展現的粗暴行為，與先前稀土禁令的全球震盪，促使更多國家重新審視北京在國際經貿中的角色，並對「非紅供應鏈」的概念產生認同。

曾經認為中國市場無可替代的企業，逐漸認識到單一市場帶來的政治風險會摧毀多年累積的信賴；曾經依賴中國生產基地的業者，也逐漸意識到國家之間的關係若被政治綁架，任何經濟利益都會瞬間消失

這些現象共同揭示一件事：台灣與日本之間的合作，不再只是友好互動，而是地緣政治演變下的必要選擇。而且將會有更多國家選擇疏遠中國，與台灣、日本加深關係。

台日合作是穿越地緣政治風險的重要路徑

「非紅供應鏈」不必局限在科技產業，台灣在這場風暴中應展現成熟、穩定與主動的姿態，積極地邀請更多日本旅客來訪，建立更透明的產地追蹤制度，以加深日本業者對台灣市場的信心。

台灣更可以在供應鏈安全與觀光政策上，以對日合作模式為基礎，延伸至更多友好國家，使台日關係更具戰略韌性。這些努力不僅能吸引更多優質企業，也能促使國際社會看見台灣對區域穩定所做出的貢獻。

中國在國際舞台上的失禮行為會持續發生，當中國採用威脅語言、操控輿論與政治性禁令時，台灣應透過開放合作讓世界看見另一種治理態度。真正能為區域帶來長期穩定的，是可信賴的制度與可預測的行為，而台灣正具備這些條件。

未來的亞洲需要穩定與理性，台灣與日本共同走向更緊密的合作，將是這個新秩序最重要的基礎。台灣若能在此刻擴大台日合作、深化非紅供應鏈，與日本真正成為策略夥伴，就能在區域轉折的最佳位置上，發揮最關鍵的政治經濟影響力。

（作者為旅日作家）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書