自由開講》中國外交失禮引爆反感 台日深化合作是重建穩定的起點

中國外交部亞洲司長劉勁松以雙手插入口袋的姿態，送客日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，這一幕在國際媒體上迅速發酵，成為現在日中關係最具代表性的畫面。

這個動作看似細微，卻在外交場合格外刺眼。外交談判通常具有極高象徵性，任何細節都反映國家立場。當中國官員在鏡頭前展現倨傲神情時，外界看到的是對對方國家的不尊重，也是對國際規範的刻意挑戰。

因此，這起事件受到高度關注，它代表中國正在用極強勢的態度回應區域議題，同時也顯示北京在形象管理上出現了明顯破口。

中國外交官劉勁松（右2）雙手插在褲袋裡對日本外務省官員金井正彰（左1）講話，引發外界爭議。（法新社）

政治施壓全面升級，反而惹怒日本民意這場會談的背景牽動深廣。日本首相高市早苗提出「台灣有事」的說法後，北京採取一連串政治性報復，包括凍結赴日旅遊、取消市政交流、全面禁止日本水產品、以激烈軍事語言挑釁日本，以及在各種傳播媒體和社群平台上，用仇恨言論煽動民族主義情緒，威脅要「全面清算日本右翼勢力」。

中國的動作在幾天之內迅速升溫，解放軍甚至發布日語版海報，以直白語氣警告日本若介入台海就將面臨全面打擊。這樣的敘事正在強化日本社會對中國的風險評估，也讓更多日本民眾意識到區域安全局勢已經不同往日。

歷史經驗證明，採取極端施壓手段，常常難以真正促成他國讓步。這一次的情況也十分相似，日本首相高市早苗不僅沒有退縮，他在國會的立場甚至更加清晰，表明日本在面對「存立危機事態」必須採取行動。

更重要的是，這一連串的衝突反而吸引了更多日本民意支持。最新民調顯示，日本民眾對高市的支持度持續上升，對提升軍備與強化安全體系的認同度亦大幅增加。《共同社》在 11月16日公布民調顯示，高市早苗民調上升約5.5%，贊成「台灣有事」動用集體自衛權的受訪者有48.8%，贊成增加日本國防支出的受訪者佔60.4%。

對於中國經濟武器化，經濟安保相小野田紀美說「すぐに経済的威圧するところへの依存はリスク」（對於動不動施加經濟威壓的對象，經濟依賴是風險）。這一番話也獲得日本輿論的高度認同。

當日本社會愈來愈團結，而中國動態愈來愈急躁，區域局勢將沿著另一條軌道發展：更強的集體安全合作，更清楚的價值聯盟聯繫。

台灣：天時地利人和 可全面深化台日安保合作

中國對日本的水產品禁令是一個清楚例子。中國在去年福島排放議題中也曾全面禁止日本水產品，日本漁民隨後在政府協助下迅速開拓美國、歐盟、東南亞等新市場，並改善國內物流與加工能力。

因此當中國再次宣佈禁止日本水產品時，日本漁業界呈現平靜反應。扇貝價格比禁令前上升逾倍，銷路也已被其他市場吸收。漁民反而表示對中國市場已有戒心，深怕依賴後又遭任意封鎖。這個例子揭示了一個更大的趨勢：各國正在加速調整供應鏈，避免將關鍵產業放在政治不確定性極高的市場內。

台灣正好是大量採購日本水產品的市場，而且人均消費額遠勝中國。在中國推出水產品禁令後，賴清德總統端出壽司午餐，「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」表明力挺日本水產品。這個畫面立刻被台日網友瘋傳，還登上各大國際媒體、日本地鐵新聞看板，以及新宿的最知名的曲面電視牆上。而同（21）日，台灣政府也立即開放福島五縣的食品輸台，以真正行動支持日本。

幾乎所有日本主流媒體都報導賴清德吃壽司的貼文。（取自日媒，本報合成）

甚至有網友提到，賴總統端著壽司的畫面，神似已故前首相安倍晉三當年拿著台灣鳳梨的畫面。中國對鄰國實施農漁產品制裁時，台灣與日本互相扶持，反而更能提升產品供銷網絡的品質，迅速消化中國衝擊。

對台灣而言，這是一個值得高度重視的轉折點。台灣能在此刻加深與日本的農漁產品貿易合作，協助高品質的日本農漁產品進入台灣的加工、零售與觀光體系，建立更可靠緊密的雙邊市場。同時，台灣的餐飲文化、超市供應體系與食品加工能提供更彈性的通路，補上日本企業離開中國後的市場空缺。

台日雙方也能藉此擴大觀光交流，就像台灣航空公司幾乎開通了全日本的地區機場航線，透過文化節慶、觀光路線、離島活動、溫泉旅遊與航空合作，日本人也可以台灣更多地方旅遊。當越來越多日本人能直接以第一線經驗理解台灣，雙方的信任將具備更深厚的社會基礎。

非紅供應鏈成為亞洲經濟安保架構新核心

除了觀光產業與農漁產品，實現不受中國經濟威壓的市場環境，台灣的經驗彌足珍貴。台灣長年致力於對中關係的審慎調整，和平時與中國經貿往來同時避免受其箝制，關係緊張時迅速遠離中國。現在正是時候遠離中國。

台灣的前經濟部長郭智輝推動的「非紅供應鏈」政策目標，在這次日中緊張中更顯清晰。非紅供應鏈的概念，是協助企業降低對中國的高度依賴，並在全球民主國家間建立更具韌性的網絡。

這樣的供應鏈能讓企業在不同市場之間保持靈活度，不受極權國家的政治干擾。然而，在中國成為「世界工廠」30年後，世界各國要重建製造業並不容易，許多國家注意到，當初從深圳建立起中國現代製造產業鏈的是台商，台灣是最有能力取代中國，協助各國重振製造業的國家。

為了讓台灣與各國擴大經貿交流時，能夠一面順利跨國佈局，一面將最重要的技術、研發、品質管理、法規遵循等關鍵環節保留在台灣，郭智輝推出「境外關內」政策，用政府力量攜手台商對外投資。

台灣前經濟部長郭智輝推動「非紅供應鏈」政策。（資料照）

境外關內政策，後來在台美貿易談判中被稱作「台灣模式」，企業即便跨國布局，也能在核心部分獲得台灣制度的保護。日本企業早已意識到這種結構的重要性，對於半導體材料、精密機械、食品加工等產業在台灣設立共同研發或加工中心，也產生更高意願。

中國在這場外交衝突中展現的粗暴行為，與先前稀土禁令的全球震盪，促使更多國家重新審視北京在國際經貿中的角色，並對「非紅供應鏈」的概念產生認同。

曾經認為中國市場無可替代的企業，逐漸認識到單一市場帶來的政治風險會摧毀多年累積的信賴；曾經依賴中國生產基地的業者，也逐漸意識到國家之間的關係若被政治綁架，任何經濟利益都會瞬間消失。

這些現象共同揭示一件事：台灣與日本之間的合作，不再只是友好互動，而是地緣政治演變下的必要選擇。而且將會有更多國家選擇疏遠中國，與台灣、日本加深關係。

台日合作是穿越地緣政治風險的重要路徑

「非紅供應鏈」不必局限在科技產業，台灣在這場風暴中應展現成熟、穩定與主動的姿態，積極地邀請更多日本旅客來訪，建立更透明的產地追蹤制度，以加深日本業者對台灣市場的信心。

台灣更可以在供應鏈安全與觀光政策上，以對日合作模式為基礎，延伸至更多友好國家，使台日關係更具戰略韌性。這些努力不僅能吸引更多優質企業，也能促使國際社會看見台灣對區域穩定所做出的貢獻。

中國在國際舞台上的失禮行為會持續發生，當中國採用威脅語言、操控輿論與政治性禁令時，台灣應透過開放合作讓世界看見另一種治理態度。真正能為區域帶來長期穩定的，是可信賴的制度與可預測的行為，而台灣正具備這些條件。

未來的亞洲需要穩定與理性，台灣與日本共同走向更緊密的合作，將是這個新秩序最重要的基礎。台灣若能在此刻擴大台日合作、深化非紅供應鏈，與日本真正成為策略夥伴，就能在區域轉折的最佳位置上，發揮最關鍵的政治經濟影響力。

（作者為旅日作家）

