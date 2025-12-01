自由開講》邦交不只是政治：宏都拉斯人在乎的是「台灣市場」而非「中國承諾」

◎ 茜茜

2023年宏都拉斯政府宣佈與我國斷交、轉而與北京建立正式外交關係，震驚臺灣與中美洲政經圈；兩年來，北京迅速以基礎建設與經援承諾回應，宣稱帶來「大規模投資」，但實際經貿效果與產業受損的代價也逐步浮現；如今，面對11月30日的大選，恢復與臺灣邦交已成為競選關鍵，兩名主流反對派候選人公開表示若當選將重建臺宏關係，使外交路線成為選民最直觀也最具殺傷力的分水嶺。這場選舉不僅是宏國內政選擇，也是臺灣在拉美外交棋局中一次重要的試金石。

宏都拉斯總統候選人阿斯夫拉表示，要恢復與台灣之間的邦交。（歐新社檔案照）

斷交始末回顧：何以在2023年揚帆向北京？

宏都拉斯在2023年改與北京建交，官方理由多以發展、投資與基建支援為由；北京隨即提出包括教育基礎設施等合作方案，雙方在短時間內簽署數百萬美元的合作協議，政治宣示十分明確；對北京來說，吸引中美洲國家改變外交承認既可擴大國際棋盤，也能削弱臺灣的邦交基礎；對宏國政府而言，承諾的快速資金與工程契約是現任政府以「立竿見影」回應民生與選民期待的工具之一。

瓜地馬拉與宏都拉斯的比較：為何兩國路徑迥異？

在中美洲，瓜地馬拉與宏都拉斯代表了兩種對臺策略的分歧；瓜地馬拉長期維持與臺灣邦交，近期並在高層互訪中反覆表態支持臺灣，兩國在農業技術、學術交流與貿易上有長期互惠關係；臺灣的援助與經貿連結在瓜地馬拉被視為實實在在的發展助力；相對地，宏都拉斯在斷交後雖獲得北京的教育與基建承諾（官方數字約數億美元），但實際貿易與產業替代並未如預期快速上升，反而出現白蝦出口劇減、產業崩盤與失業擴大等現象，民間對「中國紅利」的期待出現落差；瓜地馬拉的例子突顯，長期、規模小而精準的合作（臺灣式軟實力）在某些情形下，比起一次性大型資金承諾更能帶來穩定、可持續的經濟效益。

宏都拉斯三月間宣布與我國斷交，轉與中國建交，但中國遲未批准宏國白蝦進口，讓當地養蝦業者憂心忡忡。（法新社檔案照）

白蝦產業崩潰：一個政策轉向的經濟教訓

白蝦曾是宏都拉斯對臺貿易的重要支柱；在與臺灣邦交期間，白蝦對臺出口一度佔總量大頭，帶動加工、運輸與周邊就業；斷交之後，臺灣市場的關稅優惠與長期採購中斷，改向中國市場的期望並未完全實現；結果是出口量與收入大幅滑落、工廠關閉與上萬就業流失；這不是單一商品的供需波動，而是外交政策在短期內對實體產業鏈造成的直接衝擊，也是選民把外交議題視為投票關鍵的根本原因之一；相關數據與業界反映，正成為選戰口水背後最具說服力的物證。

為何候選人把邦交議題作為主打？選民、經濟與認同的交錯

當國家經濟利益與民眾生計可被外交選擇直接影響，任何候選人都會把這議題放在選舉核心，支持恢復與臺灣建交的候選人主張，能直接向被白蝦或農產受創的選民承諾「市場回流、工作恢復」；而主張維持對中合作者則強調大宗投資與國家層級的長期融入中國市場，選民面對是「短期現金與工程」或「可預期的買家與技術轉移」，往往以最直觀的就業與收入預期做出判斷，這也是為何外交議題在這次宏都拉斯選舉中具有異常高的投票影響力。

臺灣應立即啟動協助宏國白蝦、咖啡恢復對臺出口通路。圖為咖啡。（法新社檔案照）

臺灣的可行回應：務實、目標明確且拉近民間連結

面對可能的邦交回復之機，臺灣應採取「務實而迅速」的策略；一，立即啟動針對重建貿易與農產鏈的技術與檢疫協助計畫（協助宏國白蝦、咖啡恢復對臺出口通路）；二，準備短中期的經援或貸款保證，以協助受衝擊產業復工並保留就業；三，強化教育、醫療與技術培訓合作，重建民間與地方層級的信任網絡；這些實利比純外交宣示更能打動選民與地方產業，政府也應儘速預備雙邊恢復的法制、檢疫與貿易談判打法，縮短恢復關係後可落實的時間。

把握國際支持與美國的戰略空間

宏都拉斯外交走向也牽動美國在中美洲的影響力，美國對於中國在該地區擴張持高度關切；臺灣在恢復邦交（或支持宏國反悔）的過程中，能與美國及其他志同國家協調資金、技術與外交支持，將有助於提供宏國更可行的替代方案；同時也能降低恢復邦交後雙方面臨的政治與經濟風險，臺灣應把國際協助包裝成「多方共贏」方案，而非單向援助，以強化方案的可持續性與接受度。

面對北京在全球範圍內挖角邦交國，臺灣應該透過深度合作與定期互訪強化政治互信。圖為瓜地馬拉衛生部長巴諾亞​一行人拜會外交部長林佳龍。（外交部提供）

長期戰略：從邦交數量到國際能見度的雙軌思維

面對北京在全球範圍內挖角邦交國的長期戰略，臺灣必須同時運作兩條路徑；一是守住現有邦交國，透過深度合作與定期互訪強化政治互信（例如加強與瓜地馬拉等友邦的合作）；二是把外交重心從「邦交國數量」轉向「國際能見度與實務參與」，透過技術外交、地方政府與民間交流擴大國際影響力；如此即便邦交國數量因大國壓力波動，臺灣在實務與國際公共財上的貢獻仍能確保其國際角色與朋友網絡。

結語

宏都拉斯大選把外交選擇放回選民掌心，它既是對現任政府與北京承諾的複審，也是臺灣軟實力與經濟連結能否轉化為政治影響力的一次檢驗；若新任政府選擇重啟與臺灣的邦交，及時且務實的經貿、農技與社會合作將是最能鞏固關係的方式；若繼續親中路線，宏都拉斯的產業痛點與民意風向也可能成為未來政局重新洗牌的火種；對臺灣而言，這不是單一國家的外交勝負，而是整個印太外交策略，如何以行動證明「與臺灣為友，既有情義也有實利」的關鍵時刻。

（作者為研究生）

