自由開講》從中吉「一中」聲明看中國的全球敘事戰

中國與吉爾吉斯外長近日發表聯合聲明，老調重彈地宣稱「台灣是中國不可分割的一部分」，並再度曲解聯合國2758號決議。對許多人而言，這類文字似乎早已見怪不怪，但若僅視為例行外交措辭，可能會忽略這背後正快速成形的全球政治趨勢——中國正以「敘事工程」方式，在國際上重塑台灣相關論述的框架。

中國與吉爾吉斯外長近日發表聯合聲明，老調重彈地宣稱「台灣是中國不可分割的一部分」。圖為吉爾吉斯總統薩德爾·扎帕羅夫（左）於2025年8月與中國國家主席習近平在上海合作組織峰會合影。 （美聯社檔案照）

2758號決議成為北京最常用的敘事工具

北京深知國際輿論不會接受其直接宣稱主權的方式，因此改以國際法語言與歷史文件包裝政治立場，2758號決議便是最常被引用的工具。然而該決議僅處理中國在聯合國的代表權，並未觸及台灣主權。這是國際法界的清楚共識，也是聯合國官方紀錄能夠查證的事實。即便如此，中國仍反覆在聲明中植入「2758號決議＝承認台灣屬於中國」的敘事。這不是誤解，而是刻意的戰略：透過不斷重複，使國際社會逐漸把錯誤資訊視為理所當然。

吉爾吉斯的表態反映的是地緣政治

中亞國家長期依賴中國投資與貿易，在俄羅斯國力受限的情況下，北京在當地的影響力更大。對吉爾吉斯而言，附和中國的政治語句，能換取經濟支持、且幾乎毫無成本，因此吉爾吉斯配合北京並不令人意外。然而，北京真正想要的不是吉爾吉斯的「認同」，而是「列入樣本」。只要世界各地有足夠多的國家在聲明中加入類似文字，北京就能宣稱「國際上普遍接受中國對台立場」，進一步施壓尚未表態的國家。

中國正在打造國際敘事的「既成事實」

這場敘事戰的關鍵，不在於內容是否真實，而在於是否能累積足夠的份量。北京希望透過全球各地的雙邊聲明，創造出這樣的印象：「你看，越來越多國家在外交文件中接受中國的說法。」

對於國際社會來說，這種「看似普遍」的政治表態，即使沒有任何法律基礎，也可能逐漸影響各國的政策。

國際環境被悄悄改變

無論中國發表多少聲明，都無法抹去台灣的存在事實：台灣是自我治理的民主社會，有完整的政治體制、自由選舉、健全的法治與自主的軍事力量。兩岸互不隸屬，是具體可觀察的現實，然而，真正值得台灣警覺的，是這些聲明正在悄悄改變「國際敘事環境」。

當更多國家因為現實壓力附和中國，北京便能向世界宣稱這是「國際潮流」，進而壓縮其他國家在台灣議題上的政策空間。這對台海和平相當不利，恐影響國際秩序。

台灣需要更加主動持續指出2758號決議不涉台灣主權，避免中國壟斷敘事。圖為位於紐約曼哈頓的聯合國總部。（美聯社）

台灣的下一步：揭露、連結、提升國際話語力

面對中國的敘事戰，台灣需要更加主動：

1、揭露事實：持續指出2758號決議不涉台灣主權，避免中國壟斷敘事。

2、強化連結：深化與民主國家在安全、經貿、科技領域的合作，提高國際韌性。

3、擴大話語力：以多語言、多平台向世界說清楚台灣的現狀與價值。

台海現狀不是靠威權敘事維持，而是靠真相、透明與尊重人民意志維持。中吉聯合聲明對台灣主權沒有任何影響，但其背後所代表的國際敘事工程，值得台灣與世界更加警醒。

（作者為自由業）

