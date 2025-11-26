自由電子報
自由開講》「護國神山的筆記」 莫讓技術輸誠掏空台灣底氣

2025/11/26 11:30

◎ 陳裕翔

台積電前資深副總羅唯仁退休前攜帶大量手寫筆記、並旋即轉赴英特爾（Intel）任職的消息，近日在半導體業界投下了一枚震撼彈。這起事件之所以引發高度關注，不僅在於羅唯仁身為台積電先進製程研發的靈魂人物，更在於那傳聞中二十多箱可能記載了2奈米、A16、甚至A14等核心機密的筆記。這背後若真如外界推測，是為了因應美國新政府壓力、扶植英特爾以換取地緣政治空間的戰略性安排，那麼這一步棋雖有其高度的政治計算，卻也充滿了極端的風險。我們必須嚴肅警示：這種以技術輸誠來化解保護主義壓力的模式，必須設有絕對不可跨越的紅線。若讓關鍵的Know-how透過這種無法監管的人腦與手稿流向競爭對手，台灣耗費30年建立的矽盾，恐將面臨被內部瓦解的危機。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休，卻攜帶大量手寫筆記，轉赴英特爾任職。（資料照）台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休，卻攜帶大量手寫筆記，轉赴英特爾任職。（資料照）

英特爾作為美國半導體的國家隊，其近年來的頹勢已成為華府的肉中刺；而川普陣營一再拋出台灣偷走美國晶片生意的論調，更加劇了台積電在美中科技戰中的尷尬處境。在此背景下，羅唯仁的西進英特爾，極可能被視為台積電向美方遞出的一張高價投名狀。透過釋出一位能解決良率問題的頂尖大將，協助英特爾在Intel 18A或14A製程上止血，台積電試圖傳遞願意協助美國重建製造能力的善意，以此換取未來4年在關稅、反壟斷或補助案上的政治安全。這種以技術換空間的策略，或許能暫時緩解川普的敵意，並避免英特爾徹底崩盤後可能引發美方更激進的保護主義反撲。然而，這是一場在鋼索上的舞蹈。協助對手生存與協助對手超越，往往只有一線之隔。羅唯仁腦中的知識與那20箱筆記，究竟是僅止於改良良率的經驗，還是包含了台積電未來5年致勝機密的藍圖？這當中的界線，誰來把關？

台積電必須確保，羅唯仁在英特爾的角色，僅限於協助其製程的標準化與良率提升，絕不能觸及埃米級核心製程。（法新社檔案照）台積電必須確保，羅唯仁在英特爾的角色，僅限於協助其製程的標準化與良率提升，絕不能觸及埃米級核心製程。（法新社檔案照）

因此，保障台灣產業利益的關鍵，在於台積電與政府必須對此類高階人才輸出建立更透明且嚴格的防火牆機制。即便這是默許的授權，也絕不能是空白支票。台積電必須確保，羅唯仁在英特爾的角色，僅限於協助其製程的標準化與良率提升（即N-1或N-2的成熟技術範疇），絕不能觸及A16、A14等攸關台積電未來霸權的埃米級核心製程。手寫筆記雖難以如數位檔案般被資安系統攔截，但其內容的智慧財產權歸屬不容模糊。政府相關單位（如經濟部投審司、國安局）亦應對此類涉及國家核心關鍵技術人員的動向，保持高度的敏銳與監控。我們理解在地緣政治的巨浪下，企業必須做出妥協以求生存，但這種妥協絕不能以犧牲台灣半導體的護城河為代價。如果台積電的善意，最終養大了一隻能反噬自己的老虎，或者讓美國認為只要施壓就能拿到核心技術，那麼這場交易，將是台灣產業史上最昂貴的誤判。我們支持台積電靈活的外交手腕，但更堅持核心技術根留台灣的底線，絕不容許任何形式的鬆動。

（作者為台北市資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

