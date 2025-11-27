自由電子報
自由開講》超徵稅收擴大撥補 免徵健保補充保費

2025/11/27 08:30

◎ 黃瑞培

繼去年健保署拋出以房地合一稅、遺產稅或營業稅等稅收，擴大財源挹注健保的構想，礙於《財政紀律法》規定「不得將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用」而告終後；衛福部日前又拋出健保補充保費改革構想，規劃獎金扣繳起徵點降至每月最低工資的4倍；租金、利息、股利改採年度結算繳納，累計逾2萬元就要收取補充保費…等方案，再度觸動敏感神經；行政院旋即喊卡，暫緩規劃。

衛福部提出健保補充保費改革構想，租金、利息、股利改採年度結算繳納，累計逾2萬元就要收取補充保費，再度觸動敏感神經，行政院旋即喊卡。（資料照）衛福部提出健保補充保費改革構想，租金、利息、股利改採年度結算繳納，累計逾2萬元就要收取補充保費，再度觸動敏感神經，行政院旋即喊卡。（資料照）

全民健保向以「量能負擔」導向，基於稽徵便利性，依「薪資」做為一般保費計算基礎，由被保險人、投保單位（雇主）及各級政府共同負擔。但隨著醫療費用不斷上漲，健保經常入不敷出。縱使2002年起全面實施總額支付制度控制支出，2013年起開徵「補充保費」，將「非經常性勞務所得」及「資本利得」納入費基增加財源，健保財務缺口仍舊是歷任衛福部長的夢靨。

惟無論健保「一般保費」採計薪資，或「補充保費」課徵兼職、獎金、執行業務收入、股利、租金、利息，計費項目皆與「綜合所得稅」高度重疊。對被保險人而言，保費猶如「一條牛剝兩層皮」，健康究竟與所得何干﹖而健保費與所得稅目雷同，又採就源扣繳，不僅徒增投保單位作業上困擾，也讓健保署變身「賦稅署」，勞民又傷財。

明年健保總額將突破1兆元，預估財務缺口達1千億元。按衛福部規劃補充保費改革方案，每年約增加財源2百億元，即便加上現行補充保費，合計收繳金額仍不到1千億元。與其大費周章扣繳，不如以超徵稅收擴大撥補健保（2024年超徵稅收5283億元為例，提撥五分之一即逾千億元），既可免除民眾負擔，亦省下繁複的扣繳作業!尤其，超徵稅收涵蓋所得、房地、遺贈、營業、交易、牌照、關稅…等多元稅目，大大降低所得負擔保費占比，有助化解重複課徵疑慮。

為求永續，健保仍應適當導入「風險計費」機制。筆者建議可參照個人「預防保健達成率」，作為個人及政府負擔保費比率的標準。例如：前一年度預防保健項目未達標，則次年個人負擔保費比率從30％調高至35％。

（作者為高階醫管師）

