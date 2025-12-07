自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「善治」說只是粉飾兩岸現實

2025/12/07 15:00

◎ 不孝

廈門大學劉國深透過視訊參加研討會時表示，大陸與民進黨對話的大門「關著但未上鎖」，強調兩岸關係未斷裂，民間力量可彌補政治交流缺位，並提出一國兩制台灣方案。然而，這種說法充滿理想化，與現實脫節。兩岸經濟與文化互動，並不意味政治互信存在；民間交流不能替代政府治理，更無法消弭台灣民眾對民主與安全的高度警覺。台灣社會對自身主權的敏感度，是任何理論上的「善治」都無法輕易取代的。

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深（螢幕右下）透過視訊表示，大陸與民進黨對話的大門「關著但未上鎖」，並提出一國兩制台灣方案。。（中央社檔案照）廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深（螢幕右下）透過視訊表示，大陸與民進黨對話的大門「關著但未上鎖」，並提出一國兩制台灣方案。。（中央社檔案照）

將一國兩制視為可操作方案，是對香港血淚歷史的粗暴簡化。香港在一國兩制框架下的自由空間被持續壓縮，選舉與司法制度被改寫，新聞與言論自由受限，這些現實案例足以警示台灣民眾：所謂「善治」在實務中可能演變成制度性的控制與削權。對台灣而言，主權與制度自主是底線，不是治理技巧能解決的「秩序問題」。民間替代治理的幻想，忽略法律權責與制度正當性，實際上可能成為削弱台灣政治自主的工具，甚至被用作單向影響民意、操控政策的政治手段。

劉國深批評「兩岸互不隸屬是掩耳盜鈴」，將台灣法理自主視為幻想。然而，現實是台灣不只是治理秩序，更在捍衛民主、國際空間與民眾生存權。單靠大陸提出的「善治」概念，無法消除政治僵局，只會掩蓋兩岸權力不對稱、軍事與安全風險，也無法消解台灣社會對自身民主制度的防衛意識。

香港在一國兩制框架下，自由空間被持續壓縮，選舉與司法制度被改寫，新聞與言論自由受限。（美聯社檔案照）香港在一國兩制框架下，自由空間被持續壓縮，選舉與司法制度被改寫，新聞與言論自由受限。（美聯社檔案照）

兩岸和平發展不能靠理想化口號或幻想式合作。真正穩定的關係，必須建立在平等政治互信、尊重台灣自主決策與民意的基礎上，而非單向安排或粉飾式治理。忽視台灣意志，只會讓兩岸關係陷入依賴泥淖與危機累積。歷史與現實都提醒我們，任何忽視制度自主與民意的「善治」論，最終受傷的，仍是兩岸民眾，他們的安全、自由與生活穩定不應被理論所替代。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書