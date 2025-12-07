自由開講》「善治」說只是粉飾兩岸現實

◎ 不孝

廈門大學劉國深透過視訊參加研討會時表示，大陸與民進黨對話的大門「關著但未上鎖」，強調兩岸關係未斷裂，民間力量可彌補政治交流缺位，並提出一國兩制台灣方案。然而，這種說法充滿理想化，與現實脫節。兩岸經濟與文化互動，並不意味政治互信存在；民間交流不能替代政府治理，更無法消弭台灣民眾對民主與安全的高度警覺。台灣社會對自身主權的敏感度，是任何理論上的「善治」都無法輕易取代的。

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深（螢幕右下）透過視訊表示，大陸與民進黨對話的大門「關著但未上鎖」，並提出一國兩制台灣方案。。（中央社檔案照）

將一國兩制視為可操作方案，是對香港血淚歷史的粗暴簡化。香港在一國兩制框架下的自由空間被持續壓縮，選舉與司法制度被改寫，新聞與言論自由受限，這些現實案例足以警示台灣民眾：所謂「善治」在實務中可能演變成制度性的控制與削權。對台灣而言，主權與制度自主是底線，不是治理技巧能解決的「秩序問題」。民間替代治理的幻想，忽略法律權責與制度正當性，實際上可能成為削弱台灣政治自主的工具，甚至被用作單向影響民意、操控政策的政治手段。

請繼續往下閱讀...

劉國深批評「兩岸互不隸屬是掩耳盜鈴」，將台灣法理自主視為幻想。然而，現實是台灣不只是治理秩序，更在捍衛民主、國際空間與民眾生存權。單靠大陸提出的「善治」概念，無法消除政治僵局，只會掩蓋兩岸權力不對稱、軍事與安全風險，也無法消解台灣社會對自身民主制度的防衛意識。

香港在一國兩制框架下，自由空間被持續壓縮，選舉與司法制度被改寫，新聞與言論自由受限。（美聯社檔案照）

兩岸和平發展不能靠理想化口號或幻想式合作。真正穩定的關係，必須建立在平等政治互信、尊重台灣自主決策與民意的基礎上，而非單向安排或粉飾式治理。忽視台灣意志，只會讓兩岸關係陷入依賴泥淖與危機累積。歷史與現實都提醒我們，任何忽視制度自主與民意的「善治」論，最終受傷的，仍是兩岸民眾，他們的安全、自由與生活穩定不應被理論所替代。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法