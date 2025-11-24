自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從旗子「道歉影片」：周子瑜事件如何成為台灣人共同的疼痛與覺醒

2025/11/24 11:30

◎ 再米

2016年，年僅16歲的 TWICE 成員周子瑜在綜藝節目上舉起中華民國國旗，原本只是單純的自我介紹，卻因中國網路民族主義的攻擊，被冠上「台獨」標籤。隨後，經紀公司在商業壓力下，讓她錄下那段聲音顫抖、神色蒼白的「道歉影片」。一個未成年少女，被迫在鏡頭前否認自己的國家，這一幕深深刺進台灣社會的集體記憶。

自由開講》從旗子「道歉影片」：周子瑜事件如何成為台灣人共同的疼痛與覺醒2016年，周子瑜錄下那段聲音顫抖、神色蒼白的「道歉影片」，這一幕深深刺進台灣社會的集體記憶。
。（翻攝自YouTube）

那是一種瞬間被抽走尊嚴的感覺。影片曝光那晚，許多台灣人形容自己「胸口發悶」、「說不出話」。真正震撼的，是那份共通的疼痛：不只是周子瑜，台灣人作為政治與文化主體，在外部壓力下竟如此脆弱。我們突然意識到，一個孩子的道歉背後，是整個國家的被迫噤聲與不被尊重。

從那一刻起，周子瑜事件不再是娛樂新聞，而成了迫使台灣集體覺醒的時刻。過去對政治冷感的人，突然明白這件事涉及的其實是「能否自由地說出你是誰」。那種剝奪感與羞辱感，使許多人第一次真正理解主體性的價值，也理解強權如何隨意干預個人的身份表述。

這份情緒迅速外溢到社會與政治層面。「不能再這樣」「不甘願」「不被尊重」成了次日總統選舉的集體情緒密碼。周子瑜不是政治人物，卻在無意間成為一面照妖鏡，照出壓迫，也照出台灣人心中對自由的捍衛意志。

多年後回望，那段道歉影片依舊令人心碎，但其意義已發生轉變：它成為一個世代的刻痕，提醒我們台灣要如何在強權夾縫中維持自己的名字。它促使社會更重視民主、文化教育與國家定位，並逼問一個核心問題：台灣如何確保下一個孩子不再面對相同屈辱？

周子瑜站在高雄主場，用中文與台語說「終於帶著成員們一起來高雄了」時，許多人心中的那道舊傷彷彿被輕輕覆上一層溫暖。圖為TWICE高雄演出照。（Live Nation Taiwan提供）周子瑜站在高雄主場，用中文與台語說「終於帶著成員們一起來高雄了」時，許多人心中的那道舊傷彷彿被輕輕覆上一層溫暖。圖為TWICE高雄演出照。（Live Nation Taiwan提供）

而在今日，當周子瑜站在高雄主場，用中文與台語說「終於帶著成員們一起來高雄了」時，許多人心中的那道舊傷彷彿被輕輕覆上一層溫暖。她不再需要道歉，不再需要掩飾來自哪裡；而台灣，也比當年更加有力量，更能在國際上講出自己的名字。

周子瑜事件之所以成為台灣的共同疼痛，是因為它赤裸呈現一個問題：——當你的身份被否認，你還剩下什麼？——當一個少女都得承擔國族壓力，我們的國家又該承擔什麼？然而那份疼痛，也成為台灣自我意識的重要來源。從一面旗子到一段道歉影片，屈辱與憤怒最終凝成了一種更堅定的力量：在這片土地上，我們願意用自己的方式，持續說出「我們是台灣」。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書