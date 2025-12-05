自由電子報
評論 > 投書

自由開講》當共軍攻台以「小時」計算 我們豈能以「會期」計算備戰？

2025/12/05 17:00

◎ 恩恩

美國國會轄下的「美中經濟安全審查委員會」（USCC）最新報告，再次敲響台海安全的警鐘：解放軍如今具備「幾小時內」對台封鎖或攻擊的能力，且無需長期集結或徵用大量民船，就能在短時間內發動行動。

這句「幾小時內」不是誇飾，而是提醒台灣必須面對的現實—我們賴以因應危機的預警時間，已被壓縮到幾乎不存在。

美中經濟安全審查委員會最新報告，：解放軍如今具備「幾小時內」對台封鎖或攻擊的能力，我們卻在立法院用「會期」討論關於國防與民防的預算。（歐新社檔案照）美中經濟安全審查委員會最新報告，：解放軍如今具備「幾小時內」對台封鎖或攻擊的能力，我們卻在立法院用「會期」討論關於國防與民防的預算。（歐新社檔案照）

今年以來，解放軍對我進行超過三千架次的空、海壓迫行動，讓「演習」與「實戰」的界線愈發模糊。一旦北京下令，可能不會有太多前兆：飛彈先至、海上封鎖同步啟動、電纜與通訊受干擾，戰局甚至可能在第一個小時內出現決定性變化。

然而，在這樣的威脅下，我們的政治現場卻呈現另一幅景象。

當敵人可以用「小時」發動攻擊，我們卻在立法院用「會期」討論關於國防與民防的預算；甚至為了「幾億元」的刪減，反覆上演程序攻防。外部壓力愈來愈急，內部卻依舊是熟悉的拉扯、質疑與延宕。這種脫節，不只是政治問題，更是國安問題。

USCC 報告同時強調，北京正強化對海底電纜與重要基礎設施的混合戰手段。但在國內，卻仍有人把提升韌性視為「製造恐慌」，把強化不對稱戰力解讀成「挑釁」。在極權體制面前，這種選擇性失明，反而是最危險的。

「幾小時」到底意味著什麼？

對多數人而言，那是一天中很快就過去的時間；但對國家而言，可能就是生與死的分界線。

如果你認為預算可以慢慢審，請想想對岸的速度，那麼我們拿什麼去保護2300萬人的生活？圖為立法院院會表決外交、國防預算。（資料照）如果你認為預算可以慢慢審，請想想對岸的速度，那麼我們拿什麼去保護2300萬人的生活？圖為立法院院會表決外交、國防預算。（資料照）

當然，強調危機不是要讓社會陷入恐慌，而是要讓我們意識到：在這個階段，備戰絕不只是軍方的責任。避難所是否能運作、通訊備援是否到位、家庭是否知道緊急時的應對方式，這些都比任何政治口水來得重要。

民主的價值在於討論，但拖延的代價同樣沉重。面對「按鈕即戰」的威權，台灣已經沒有再慢下去的空間。

USCC 的報告不只是軍事分析，而是一份給全體台灣人的提醒：時間，真的不站在我們這一邊。

如果你覺得戰爭還很遙遠，請看看這份報告；如果你認為預算可以慢慢審，請想想對岸的速度。當敵人以「小時」計算攻台，而我們還在以「會期」計算備戰，那麼我們拿什麼去保護2300萬人的生活？

在這個時代，「慢」不是穩健，而是風險。台灣，不能再浪費時間了。

（作者為研究生）

