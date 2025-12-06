自由開講》「正職不如打工」的荒謬劇 薪資結構扭曲下的缺工風暴

◎ 陳琪

近年基本工資持續調升，原意在改善低薪與提升社會安全網，但在整體薪資制度缺乏同步調整的情況下，台灣勞動市場卻出現令人憂心的結構矛盾。月薪制正職工作不僅未能擴大與時薪制的差距，甚至在等量工時換算後呈現倒掛，使時薪勞工每月可比正職多出近五千元。這項差距不僅象徵制度設計的失衡，更創造出錯誤誘因，導致勞工偏向選擇彈性更高、責任更低的兼職工作。若不儘速從制度面進行修正，勞動力將更快速地流向短期、碎片化的工作型態，使台灣陷入人才基礎流失、企業難以組建核心團隊的長期風險。

正職工作月薪反而比時薪勞工每月少近五千元，台灣勞動市場卻出現令人憂心的結構矛盾。圖為時薪制勞工。 （資料照）

這股「棄正職、轉兼職」的趨勢，背後不僅是薪資差額的數理結果，更反映了勞動者對正職工作條件的系統性不信任。對新世代而言，正職已逐漸從「穩定」變成「高責任低報酬」的象徵。長工時、隱性責任制、無償加班、人際壓力等成本，使正職工作缺乏合理的性價比；相對地，兼職工作提供清楚的權責邊界、可預期的報酬與更高的時間掌控度。零工經濟的發展與斜槓型收入組合的普及，使年輕勞動者愈來愈能以多元兼職替代傳統正職累積收入。當制度讓正職薪資向下貼齊基本工資地板，卻讓時薪隨政策動態上升，便形成「月薪僵固、時薪浮動」的結構缺陷，使企業難以在薪資制度上呈現對正職的實質誘因。

因此，這場看似勞動市場表層的現象，實則已構成政策治理層面的警訊。一方面，企業若持續以低月薪與高責任為標準配置正職職缺，勢必難以吸引人才；若企業無力或不願調整，產業升級將缺乏支撐的核心人力；另一方面，政府在調整基本工資時，過度依賴行政命令調升，而未同步檢討月薪與時薪的制式換算模式，導致兩者脫鉤、激化倒掛問題。政策上亦缺乏針對不同職類的薪資結構指引，使得服務業、製造業與知識型產業在薪酬設計上均呈現高度不均質化，影響整體人才配置效率。

當勞動者普遍選擇短期打工而非長期投入專業，企業將難以累積技術優勢。 （中央社檔案照）

未來政策與企業治理必須由此矛盾出發，進行更全面的制度設計。企業端需重新建構正職的吸引力，提供明確的升遷制度、合理的工時管理、更具競爭力的薪酬與福利，以在總體薪酬包上恢復對兼職的壓倒性優勢。政府端則必須檢討時薪與月薪換算公式的合理性，避免因政策造成扭曲性誘因；同時應建立更具產業區隔的薪資指引，提高薪酬制度透明度，並推動工時改革，使勞動成本結構與生產力提升更緊密連結。

若未及早處理此制度性錯位，台灣將在未來面臨持續的人力斷層。當勞動者普遍選擇短期打工而非長期投入專業，企業將難以累積技術優勢，產業升級將停滯，國家競爭力也將因此受損。這不僅是勞工選擇行為的問題，而是警示台灣的薪資治理模式已迫切需要重新調整。

（作者為自由業）

