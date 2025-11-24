自由電子報
自由開講》不怕政黨賣台，怕的是人民無動於衷！

2025/11/24 10:00

◎ 姚孟昌

網上有支持藍白政黨的朋友說：「不要以為民進黨就不會賣台！」

維護國家主權獨立不能靠政黨承諾，而是必須憑藉法治、倚靠全民警醒才行。圖為彰化市長林世賢掛上「除台奸」看板。（民眾提供）維護國家主權獨立不能靠政黨承諾，而是必須憑藉法治、倚靠全民警醒才行。圖為彰化市長林世賢掛上「除台奸」看板。（民眾提供）

「出賣國家、背叛人民！」的確不是哪個政黨的專利；也沒有人敢保證自己在威脅利誘之前不會叛國。因此，維護國家主權獨立不能靠政治人物個人或政黨的承諾，而是必須憑藉法治、倚靠全民警醒與彼此監督才行。民主國家的公民絕不容許有任何政黨出賣國家、背叛人民。

是以，問民進黨是否可能會賣台，就如同問國民黨或民眾黨會不會叛國一樣，都是假議題。人民應該問的是如何處置意圖出賣國家利益的個人或政黨、如何追究賣國者的法律責任與政治責任。除了《中華民國刑法》有「內亂外患罪章」處罰個人外，《憲法增修條文》第5條第5項亦明定：「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。 」因此，政黨或其負責人及選任人員倘有破壞自由民主憲政秩序之情事，內政部可向憲法法庭聲請解散。此外，人民也應齊心拒絕賣台政黨，以輿論及選票加以追討制裁，才能有效嚇阻政黨敢冒天下之大不諱，出賣台灣。

搜尋網上言論後可以發現，較擔心台灣被出賣的多是傾向支持民進黨的臉友。反倒是支持藍白政黨的臉友們較不擔心，甚至認爲台灣不會只因區區的會面和談或簽訂一紙和平協議就被賣掉。主張應立法制止賣台言論或行動者多是民進黨籍的立法委員，藍白陣營的立法委員反而認為此等立法並不必要。究竟誰比較擔心有政黨要賣台，不難知䁱！

民主國家的公民絕不容許有任何政黨出賣國家，藍白支持者是否也能以同樣標準監督並要求國民黨與民眾黨？圖為國民黨中央黨部。（資料照）民主國家的公民絕不容許有任何政黨出賣國家，藍白支持者是否也能以同樣標準監督並要求國民黨與民眾黨？圖為國民黨中央黨部。（資料照）

有朝一日，若民進黨真的膽敢賣台，就當受國人的口誅筆伐、聲討追究。敢問支持藍白的公民朋友，是否也能以同樣標準監督並要求國民黨與民眾黨？

（作者為大學教師）

