李忠憲的思考》川普的28點和平方案與台灣

歐洲今天的恐懼，台灣都應該看得懂。真正的教訓只有一句：主權不能代替和平，而和平也不能用主權交換。台灣跟烏克蘭、波羅的海諸國、芬蘭一樣，必須建立自己的底線：安全需要盟友，但安全的最終責任，在自己身上。

◎ 李忠憲



川普提出的28點和平方案，烏克蘭總統澤倫斯基已經明確拒絕。台灣社會也難免再次浮現那個熟悉的疑問：「美國會不會有一天也放棄台灣？」

許美華已經寫了一篇文章，我的看法與她一致，不再重複。我只補充：台灣不是以色列，台灣的敵人比以色列強大多了；台灣當然更不是烏克蘭，台灣面對的挑戰更複雜、更深、更長期。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普提出的28點和平方案，烏克蘭總統澤倫斯基已經明確拒絕。圖為川普（左）在白宮會見澤連斯基。 （美聯社檔案照）

川普的28點：奇怪、不平衡，烏克蘭得不到什麼

川普的28點，不論背後動機是他想拿諾貝爾和平獎，還是陰謀論者認為普丁握有他的把柄，都可以看出一件事：內容裡充滿奇怪且不對稱的條件，根本不像一份「和平方案」，倒像是一份「俄羅斯願望清單」。

最怪異的是：

• 烏克蘭不准加入北約——北約裡包含美國。

• 但烏克蘭應該加入歐盟——與美國或俄羅斯都沒有直接關係。

在戰略上完全不成邏輯，也毫無一致性。

有些條文表面上對烏克蘭友好，例如保障主權、提供重建基金，但與戰爭的實質意義無關；這些好聽的字句更像是遮羞布，掩飾背後更核心的事：這份方案意味著對烏克蘭領土完整與主權的永久傷害。

烏克蘭拒絕它，不只是政治姿態，而是因為這份計畫要求烏克蘭用主權換「和平」——那不是和平，是投降。

歐洲的震動：這不只是烏克蘭，而是歐洲安全秩序的崩塌

如果台灣人會擔心美國是否可靠，那麼歐洲人現在擔心的，是整個二戰後的安全框架正在瓦解。歐洲的反應可以分成幾層：

（1）第一反應：震驚——因為被排除在談判之外

這是一場發生在歐洲土地上的戰爭，但「美國和俄羅斯」卻在討論烏克蘭的命運，而「歐洲」被排除在外。

對歐盟而言，這不是外交禮貌，而是：「這是歐洲的戰爭，但歐洲卻不是主角。」這對德國、法國、波蘭來說，是無法接受的。

川普提出的28點和平方案，歐洲卻被排除在外，這對德國、法國、波蘭來說，是無法接受的。圖為歐盟總部懸掛烏克蘭國旗。（歐新社檔案照）

（2）第二反應：對川普的高度警戒

歐洲很快會得出兩個結論：

1. 川普不在乎歐洲的安全，只在乎美國的利益與他的個人政治目標。

2. 川普願意放棄他認為「不具戰略價值」的盟友。（幸好台灣有地理和半導體上的戰略價值）

（3）波羅的海國家與波蘭：恐懼與憤怒

這些國家知道：如果美國能接受烏克蘭「被限制軍力、被限制主權、被限制加入組織」，下一個可能被端上談判桌的就是它們。他們因此會強烈反對，聲量會比任何國家都大。

（4）法德的判斷：歐洲需要建立自己的力量，不再依賴美國

預期會發生的是：

• 歐洲將重新推動「歐洲防務聯盟」

• 法國可能要求建立「歐洲核保護傘」

• 德國勢必要增加國防預算

歐洲真正害怕的不是川普，而是：未來可能還會有更多的川普，因此歐洲必須重新思考自己的命運。

歐洲今天的恐懼，台灣都應該看得懂。真正的教訓只有一句：主權不能代替和平，而和平也不能用主權交換。

台灣跟烏克蘭、波羅的海諸國、芬蘭一樣，必須建立自己的底線：安全需要盟友，但安全的最終責任，在自己身上。

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引起中國強烈反彈的事件，台灣人應該明白，真正能阻止戰爭的，是一個從未忘記可能開戰的社會。（美聯社檔案照）

而且就台灣本身的利益而言，川普放棄烏克蘭，可能覺得歐洲本身要負起自己的捍衛責任，台灣有可能將要發生事情。日本首相高市早苗最近台灣有事的發言，引起中國強烈反彈的事件，背後應該有一些我們看不到的訊息。

台灣周邊的國家正在比我們更早、更清楚地感受到變局逼近。

在大國重新洗牌、盟友各自盤算的世界裡，台灣人或許最需要的心理準備不是恐懼戰爭，而是明白：真正能阻止戰爭的，是一個從未忘記可能開戰的社會。



（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法