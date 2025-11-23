自由電子報
名家分享～陳方隅》歷史上從來沒有跟侵略者和解的案例

名家分享

名家分享

2025/11/23 19:00

◎ 陳方隅

最近有超多文章、國際上也有很多搞不清楚狀況的人一直叫台灣跟中國「和解」。

與中國和解？拜託，中國不可能會放棄對台灣的領土野心，絕對不可能（因為台灣的地緣政治地位太重要）。

名家分享～陳方隅》歷史上從來沒有跟侵略者和解的案例從頭到尾中國的目標就只有一個，就是要侵略台灣。圖為習近平閱兵。（美聯社檔案照）

台灣為什麼需要和解、拿什麼和解？我們又沒有要反攻大陸，是要和解啥？我們所求很簡單，就是國與國之間的正常交流，我們就是和平的民主國家，國與國之間的交流根本沒有什麼和不和解的問題。

在台灣海峽，和平的唯一障礙就是中國一直計劃要使用武力侵略，還不斷使用各種脅迫手段逼我們就範。

在中國侵略成功、真正統一台灣之前，中國哪可能跟你和解？

從頭到尾中國的目標就只有一個，就是要侵略台灣。

歷史上從來沒有任何一個案例，是你跟侵略者可以和解的。

從來沒有任何一個案例。

你跟侵略者和解，不管是要簽協議還是什麼，註定就是被侵略、滅亡。

慕尼黑協議的結果是什麼？明斯克協議的結果是什麼？圖博跟中國簽了一國兩制協議的結果是什麼？香港的結果又是什麼？

你跟侵略者簽和平協議，註定就是被侵略、滅亡，看看圖博跟香港的結果是什麼？圖為中共強迫將西藏四歲幼童集中進行愛國教育。（取自陸委會臉書）你跟侵略者簽和平協議，註定就是被侵略、滅亡，看看圖博跟香港的結果是什麼？圖為中共強迫將西藏四歲幼童集中進行愛國教育。（取自陸委會臉書）

再說一次，歷史上從來沒有任何一個案例是你可以「跟侵略者和解」。

歷史上從來沒有任何一個案例！！！！！！！！！

對防衛方來說，唯一的和平可能性，就是加強實力，讓侵略者不敢打。

歷史告訴我們，從來就沒有什麼跟侵略者「和解」的可能性，就算真的要主張和解，請對著侵略者喊，可以嗎？

不要再對著防衛方喊什麼和解、反戰、不要敵對。把我們當成敵人的，從來都是侵略那一方。

（作者為東吳大學政治系副教授）

本文經授權轉載陳方隅臉書

