名家分享～陳方隅》歷史上從來沒有跟侵略者和解的案例

台灣為什麼需要和解、拿什麼和解？我們又沒有要反攻大陸，是要和解啥？我們所求很簡單，就是國與國之間的正常交流，我們就是和平的民主國家，國與國之間的交流根本沒有什麼和不和解的問題。

◎ 陳方隅



最近有超多文章、國際上也有很多搞不清楚狀況的人一直叫台灣跟中國「和解」。



與中國和解？拜託，中國不可能會放棄對台灣的領土野心，絕對不可能（因為台灣的地緣政治地位太重要）。

從頭到尾中國的目標就只有一個，就是要侵略台灣。圖為習近平閱兵。（美聯社檔案照）



在台灣海峽，和平的唯一障礙就是中國一直計劃要使用武力侵略，還不斷使用各種脅迫手段逼我們就範。



在中國侵略成功、真正統一台灣之前，中國哪可能跟你和解？



從頭到尾中國的目標就只有一個，就是要侵略台灣。



歷史上從來沒有任何一個案例，是你跟侵略者可以和解的。

從來沒有任何一個案例。

你跟侵略者和解，不管是要簽協議還是什麼，註定就是被侵略、滅亡。

慕尼黑協議的結果是什麼？明斯克協議的結果是什麼？圖博跟中國簽了一國兩制協議的結果是什麼？香港的結果又是什麼？

你跟侵略者簽和平協議，註定就是被侵略、滅亡，看看圖博跟香港的結果是什麼？圖為中共強迫將西藏四歲幼童集中進行愛國教育。（取自陸委會臉書）

再說一次，歷史上從來沒有任何一個案例是你可以「跟侵略者和解」。

歷史上從來沒有任何一個案例！！！！！！！！！



對防衛方來說，唯一的和平可能性，就是加強實力，讓侵略者不敢打。

歷史告訴我們，從來就沒有什麼跟侵略者「和解」的可能性，就算真的要主張和解，請對著侵略者喊，可以嗎？

不要再對著防衛方喊什麼和解、反戰、不要敵對。把我們當成敵人的，從來都是侵略那一方。

（作者為東吳大學政治系副教授）

本文經授權轉載陳方隅臉書

