法操》【司想評論】房客輕生父母、公司需連帶賠償，房子變凶宅可以求償嗎？

2025/11/28 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

台灣民眾多是抱持忌憚且嫌惡的觀點來看待凶宅，一棟好好的房子若是發生過兇案，房價可能瞬間崩盤。房客在自家屋子裡輕生可以說是每個房東最大的噩夢，若是遇到類似的情況發生，房東能求償嗎？

近期有則討論度非常高的新聞報導指出，嘉義縣大林鎮一名王姓屋主，於2018年將自有套房出租給保全公司作為員工宿舍。2021年，該公司員工周姓男子因債務問題在房內輕生，導致該套房被視為「凶宅」。經嘉義市建築師公會鑑定，房屋價值因此減損609萬8400元。王姓屋主遂向保全公司負責人龍姓男子及周男的父母提起求償。嘉義地方法院審理後，判決龍姓負責人與周男父母應連帶賠償王男609萬8400元。

因輕生導致房屋變凶宅，房東可以求償嗎？

依民法第184條第1項規定：「因故意或過失不法侵害他人之權利者，應負損害賠償責任；若故意以背於善良風俗之方法加損害於他人者，亦同。」

按照該規定，侵權行為必須實際「侵害」他人的權利。因此即使房客在租屋內燒炭輕生，房屋的所有權並未因此喪失，也未造成實體毀損或功能受損，難以認定房東的所有權遭受侵害。

至於房東主張房屋因此成為凶宅、導致價格下跌或租不出去，這種因社會心理觀感所引發的價值下降，被認為屬於「純粹經濟上損失」（pure economic loss），並非民法第184條第1項前段所保護的權利範圍，因此在侵權行為法上通常不予認定為可賠償損害。

不過近期有越來越多法院見解認為，房子變成凶宅雖然不能以第184條第1項前段做為侵權的認定，但可能符合後段「故意以背於善良風俗之方法加損害於他人者，亦同」。

如果要主張這一項後段，首先就要釐清自殺是否違背善良風俗？在實務判決中也有分歧，有認為自殺者因為生活的無力感及無奈才選擇結束自己的性命，一般人應該抱有同情跟遺憾的態度，不會因此認為自殺者違反道德而必須加以譴責，所以說自殺有違背善良風俗，不無疑義。

另外也有認為，所謂背於善良風俗，並不限於一般風情民俗，只要是社會道德通念上不能接受之行為都應包括在內。現在的社會風氣多鼓勵人們珍惜生命，因此自殺行為是不被社會風氣所接受的。

而在這起新聞事件中，本案的法院除了認為被告除了有民法第184條第1項的侵權行為外，另外依照第765條規定：「所有人於法令限制範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉。」所有物遭他人不法為物理性之毁損滅失者，也是侵害所有人使用、收益、處分之權限，不法侵害之人，也應依民法第184條第1項前段，負侵權之損害賠償責任。

另外，房客選擇在房子裡輕生，應該可以預見這會讓房子變成凶宅，影響房價及使用價值，因此他本身對房東就已經構成侵權行為，要負賠償責任。

既然房客本來就要負侵權賠償責任，那依照民法第432、433條，承租人就要「一起承擔」這個損害賠。

這起新聞事件引起民眾討論，究竟房屋變成凶宅能不能求償，有人認為死者在輕生前並沒有將房屋變成凶宅的故意，也有人認為自己的房屋變成凶宅卻不能求償非常不公平，關於此次新聞案件您是怎麼看的呢？

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】房客輕生父母、公司需連帶賠償，房子變凶宅可以求償嗎？

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

