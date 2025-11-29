自由開講》細節裡 看見蔡英文的溫柔與堅毅

◎ 蔡育德

前總統蔡英文親切與選民握手，從她眼裡，沒有看到政治人物常有的距離感，反而是一種溫柔、堅定又帶著使命感的肯認。（資料照）

我母親今年八十幾歲了。多年來，她最常提起的一段往事，來自前總統蔡英文到了她居住的縣市掃街拜票競選總統的時候。那天，她先去市場買菜，再到附近的媽祖廟拜拜，沒想到在不同的地點、竟連續三次與蔡英文不期而遇，而且三次都握到手。

母親說，她其實沒特別靠近，只是在人群裡默默站著。但第三次被蔡英文握住手時，蔡英文竟微笑著說：「又遇到妳了，今天握好多次手。」那句話讓母親愣了一下——不是因為驚訝，而是因為被記住的感覺，是那麼自然又真誠。

請繼續往下閱讀...

母親也回應她：「我父親以前有交代，台灣人就是要顧台灣。」蔡英文點頭，眼神裡沒有政治人物常見的距離，而是一種溫柔、堅定又帶著使命感的肯認。

這件事已經過了好幾年，但我母親仍會一再提起。那不是因為遇到名人，而是因為她從蔡英文身上，看到了一種女性特有的力量：溫柔但不退讓，平實卻深刻，有堅毅卻不失善意。

最近看到蔡前總統出訪德國，除了在國際場合為台灣的民主發聲，她還特別叮囑當地的市長：「台灣來的留學生，要麻煩照顧一下。」這種跨越國界的關心，其實與她當年記得母親的臉孔，是同一種本質——對人、對土地、對未來的一份真誠。

前總統蔡英文出訪德國時，不忘叮囑當地的市長照顧一下台灣學生。（圖取自Threads@tsai_ingwen）

她從不宣稱自己是誰的母親，但她對老人家的體貼、對年輕人的關懷、對台灣的守護，卻自然地讓人覺得，她是一位願意花時間「看見每個人」的領導者。

這樣的領導，不靠威嚴，而是靠一種真實的美好：記得人、願意聽、願意理解，並願意承擔。

這些細節，才是母親難忘的原因；也讓許多人在心裡默默想說：謝謝你，小英，有你真好。

（作者為跨界治理顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法