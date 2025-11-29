自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》聽聽一位旅美作家 說說台灣民主的美好

2025/11/29 09:00

◎ 陳啟濃

台美作家金翎（右）日前在加拿大演講時讚許台灣的民主制度；而國民黨主席鄭麗文（左）卻說，台灣的民主岌岌可危。（資料照，本報合成）台美作家金翎（右）日前在加拿大演講時讚許台灣的民主制度；而國民黨主席鄭麗文（左）卻說，台灣的民主岌岌可危。（資料照，本報合成）

去年獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎的台美作家金翎，日前在加拿大多倫多演講時表示，台灣是自由世界唯一沒有中文審查的自由國度。金翎更表示：「當世界各地民主制度都傾向衰落時，歸功於前人的犧牲，台灣民主化進程迅速剝離威權主義，在許多方面都是正面範例；台灣是過去這一世紀來，成功實施民主制度的極少數範例。」

由一個旅美的作家做出對台灣生活現況的描述是最為客觀最為公道，因為可以把台灣放在國際社會當中，根據作家所經歷過的做出更適當更中道的評價。因為很多台灣人沒有旅居他國的經驗，所享受到的自由空氣覺得自然而然，從來不知道珍惜，還很可能被有心人的煽動，對台灣的現況有著不滿的情緒。

前不久剛上任的國民黨主席鄭麗文，發表她的當選談話，提到目前台灣是最壞的時代，民主岌岌可危。政府對反對黨進行司法追殺，而我們的生活百業蕭條，前途黯淡。她的話應該不只黨員聽進去，正因為充滿了悲情的散播力，相信許多台灣人也不知不覺的受到感染。

實際上台灣的好不容抹煞，透過一個旅美作家的描述，證明我們不必自吹自擂，台灣的民主成為國際社會的驕傲，也讓我們以身為台灣人感到驕傲

民主社會存在很多困局，但是不能用負面思考，更不能刻意製造仇恨情緒。如果身為一個黨主席只會用煽動的方式挑動人民的情緒，刻意曲解抹黑台灣人用民主建立起來的幸福現況，卻把獨裁的俄羅斯總理形容的那麼美好，這樣的人她的態度與本質就已經有反民主的獨裁傾向。

民主社會存在很多困局，但不能只用負面思考，更不能刻意製造仇恨情緒；示意圖。（資料照）民主社會存在很多困局，但不能只用負面思考，更不能刻意製造仇恨情緒；示意圖。（資料照）

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書