自由開講》聽聽一位旅美作家 說說台灣民主的美好

◎ 陳啟濃

台美作家金翎（右）日前在加拿大演講時讚許台灣的民主制度；而國民黨主席鄭麗文（左）卻說，台灣的民主岌岌可危。（資料照，本報合成）

去年獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎的台美作家金翎，日前在加拿大多倫多演講時表示，台灣是自由世界唯一沒有中文審查的自由國度。金翎更表示：「當世界各地民主制度都傾向衰落時，歸功於前人的犧牲，台灣民主化進程迅速剝離威權主義，在許多方面都是正面範例；台灣是過去這一世紀來，成功實施民主制度的極少數範例。」

由一個旅美的作家做出對台灣生活現況的描述是最為客觀最為公道，因為可以把台灣放在國際社會當中，根據作家所經歷過的做出更適當更中道的評價。因為很多台灣人沒有旅居他國的經驗，所享受到的自由空氣覺得自然而然，從來不知道珍惜，還很可能被有心人的煽動，對台灣的現況有著不滿的情緒。

前不久剛上任的國民黨主席鄭麗文，發表她的當選談話，提到目前台灣是最壞的時代，民主岌岌可危。政府對反對黨進行司法追殺，而我們的生活百業蕭條，前途黯淡。她的話應該不只黨員聽進去，正因為充滿了悲情的散播力，相信許多台灣人也不知不覺的受到感染。

實際上台灣的好不容抹煞，透過一個旅美作家的描述，證明我們不必自吹自擂，台灣的民主成為國際社會的驕傲，也讓我們以身為台灣人感到驕傲。

民主社會存在很多困局，但是不能用負面思考，更不能刻意製造仇恨情緒。如果身為一個黨主席只會用煽動的方式挑動人民的情緒，刻意曲解抹黑台灣人用民主建立起來的幸福現況，卻把獨裁的俄羅斯總理形容的那麼美好，這樣的人她的態度與本質就已經有反民主的獨裁傾向。

民主社會存在很多困局，但不能只用負面思考，更不能刻意製造仇恨情緒；示意圖。（資料照）

（作者為政治評論員）

