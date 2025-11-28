自由開講》用故事教政府看見：全民安全不是一本被丟掉的手冊

◎ 張厚光

新版《台灣全民安全指引》。（中央社資料照）

有一個故事，最近在我腦裡揮之不去。

某天傍晚，一位里長在巡視時，看見回收紙箱裡躺著一大疊《台灣全民安全指引》。他嘆了一口氣，心想：「哎呀，民眾還是不重視。」但就在他轉身要走時，巷口傳來聲音。

「里長伯，那不是我丟的喔。」

說這句話的，是住在三樓的阿嬤。

阿嬤說，她有看。但字太小，圖太少，看沒兩頁就昏花。她笑著說：「政府寫得很好啦，可是我眼睛沒有很好。」

接著幾分鐘，一個加班後剛回家的年輕人也湊過來說：「我也看過，但說真的，看完我也不知道該怎麼做，只覺得很像在背考古題。」

最後，一個補習班老師推著腳踏車停下來：「手冊我也留著，但我發現自己根本記不住。要是真的發生什麼事，我可能還是得上網查。」

里長聽著聽著，忽然想通了——被丟掉的不是手冊，是「舊式的宣導方式」。

因為民眾不是不在乎，而是那些厚厚的文字、滿滿的專有名詞、沒有劇情、沒有互動、沒有生活感，離他們太遠。

那夜，里長望著那些紙本，心裡想：

如果危機真的發生，一本厚手冊救不了人，救人的，是「平時就用得上的知識」。

於是，他做了一件事。

他把手冊濃縮成一張小卡——

正面六句話：

地震時該做什麼、停電該怎麼準備、空襲警報要去哪裡躲。

背面一個QR Code，連到一支60秒短片。

影片裡是巷弄裡大家熟悉的場景：

阿嬤用慢慢的動作示範抓穩桌腳；

補習班老師教你10秒做出臨時避難包；

年輕人示範用手機查最近的避難處所。

簡單、好記、有畫面，就像泰國的經典廣告短片一樣——人情味、反轉、有用。

隔天早上，全里的人都在傳那支影片。

有人笑說「比政府拍的好懂」，

有人說「原來逃生這麼簡單」，

還有人說「我家也要準備一份」。

里長看著大家的反應，忽然覺得有點心酸。

不是因為政府做錯，

而是因為 政府做得太「傳統」。

在資訊爆炸、影音稱王的年代，

沒有人會再耐心讀一本像使用說明書的厚冊。

要的是真正能用的、記得住的、看得下去的。

國家安全不是紙本，是能力；

全民韌性不是告知，是參與。

與其印一堆被丟掉的手冊，

不如做60秒情境短片、可互動的行動清單、或是一張可以貼冰箱的「家庭版安全卡」。

而真正打動民心的，也不是口號，而是生活裡每個人「真的做得到」。

故事最後，里長在臉書寫了一句話：「如果一本手冊不能走進人心，那就換一種能走進生活的方法。」

這句話，我希望政府也能聽見。

因為，台灣不缺安全手冊，

台灣缺的是——讓每個人願意學、學得會、在危機中救得了自己與家人的「創意方式」。

如果政府願意像巷口的里長那樣換一個做法，

我們的全民安全，不會再被丟在回收箱，

而會變成每個家庭冰箱上的那張小卡、

手機裡會存的那支短片、

還有心裡真正記得的那一步行動。

那一天，我們才真正做到「全民韌性」。

（作者任職漢翔航空）

