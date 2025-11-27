自由電子報
自由開講》路口影像不可用 難怪行人地獄

2025/11/27 08:00

◎ 台北用路人

只要用路人對燈號有基本尊重，完全可以避免高速闖越紅燈；示意圖。（資料照）只要用路人對燈號有基本尊重，完全可以避免高速闖越紅燈；示意圖。（資料照）

近日遇到一案例，行人於夜間在新北市一處路口，於綠燈後開始穿行馬路，遇左方汽車高速闖越紅燈，幸因行人提前聽到遠方汽車加速聲，轉頭瞥見有車燈快速接近，快速跑向分隔島，該車堪堪從行人後方擦身而過，方才避免造成傷亡。

後此事件經向市長信箱反映後，轉轄區警官處理，綜合來說，所得到的回覆是，由於並未造成事故，依據單純闖紅燈事件來處理，無法直接調取該路口路燈或電線杆上公共攝影機影像告發，需行人自備證據檢舉。

新北市市長信箱。（圖取自新北市政府網站）新北市市長信箱。（圖取自新北市政府網站）

這件事情有幾點值得商榷：

1、紅燈時，高速連續闖越兩個行人穿越道，與慢速伺機駛過行人穿越道是一回事嗎？前者在未確知行人穿越道上沒有行人的狀況下，明顯造成更高的致重傷或致死的公共危險。

2、在具有高度公共危險的情況下，僅僅因為其行為樣態是闖紅燈，對事件本身似乎就無法處理，僅能以五日後已派員巡邏，未發現違規事項（想來也是）或建議行人配戴密錄器（有事嗎？）來回應。

3、違規次數越多，最終發生事故的可能就越大，依目前的處理方式，顯然會留下很多高速闖越紅燈事件的黑數，令違規者心存僥倖（只要沒撞到人，隨便你闖），直到最終又一次致重傷或致死事故發生，一如我們已在許多新聞畫面中看到一樣。

4、高速闖越紅燈是完全可以避免的，他並不是說車子卡在馬路中進退維谷，也不是不同車輛在行進間判斷失誤，只要駕駛人對燈號有基本尊重

但在制度上將其理解為不舉的微罪，無助於讓違規駕駛人建立這種尊重，遑論最終擺脫行人地獄的汙名。

5、在此類事件中，路口路燈或電線杆上公共攝影機應該就做個靜默的旁觀者嗎？也許值得各界深思。

（作者為研究人員）

