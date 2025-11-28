自由開講》從斬首威脅到旅遊禁令 見中共恐嚇失效

◎ 宗介

從中國對日本的「斬首說」到「旅遊禁令」，每一步都在暴露政權的不安與脆弱。（彭博檔案照）

中國駐大阪總領事薛劍日前以「斬首」言論暴力威脅日本首相高市早苗，引發國際震怒與日本政府正式抗議。短短三天後，中國外交部與中國文旅部連續發布警告，要求中國公民「避免前往日本」，並聲稱在日中國人面臨重大安全風險。兩件看似獨立的事件，其實背後邏輯一致——中共透過威脅與恐懼操控輿論，把人民綁上民族主義戰車，試圖迫使國際社會噤聲。然而，中共最害怕的不是外國，而是真相在中國人民之間流動。

就在中國官方祭出旅遊警告的同一天，上海浦東機場飛往大阪的櫃台前卻大排長龍，眾多中國旅客笑著接受訪問，直言日本治安良好、警告毫無意義，並表示「政治與我無關」。人民以最直接的方式擊碎了中共恐嚇敘事。若日本真如中共所描述，那中國人民還會搶著去旅遊嗎。其實，真正危險的不是日本，而是中共企圖把人民關進思想牢籠，要求所有人把仇恨當信仰，把恐懼當忠誠，把敵意當成日常。從「斬首說」到「旅遊禁令」，從外宣威脅到內宣恐嚇，中共每一步都在暴露政權的不安與脆弱。

中國民眾不理官方祭出的旅日警告，一樣在飛往大阪的上海浦東機場櫃台前大排長龍。（翻攝自《朝日新聞》）

中共越強調仇恨，世界越看清威權本質。高市早苗對「台灣有事」的清晰表態，引來中共外交官瘋狂式的暴力威脅，反而讓民主國家更警覺台海安全的重要性。G7、歐盟與印太民主國家已逐步形成清楚的共同立場：中共威脅不只是台灣問題，而是全球問題。越來越多國家開始理解，「保衛台灣，就是保衛國際秩序」。中國人民也開始用腳投票選擇自由，用笑聲拒絕恐懼。越多人看見自由世界的真相，中共就越難操弄民族主義來綁架國家。台灣更要堅定向世界站隊，與民主陣營共同捍衛和平，拒絕讓中共用威脅決定未來。真正需要被斬首的不是民主，而是威權恐懼本身。

（作者為研究生）

