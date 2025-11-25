美台觀測站》烏克蘭和平協議：痛苦的選擇 疑美論將會大爆發 台灣該如何看待？

台灣的安全是全體台灣人的責任，戰爭一旦發生，受害最深的也是台灣。台灣人與其跟著媒體去罵川普背棄烏克蘭，不如向美方展現希望以實力確保和平，在過程中如果能讓美國獲利，就更理想。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

根據《華爾街日報》與《金融時報》報導，美國總統川普與俄國方秘密訂出了「俄烏28點和平協議」，內容包括要求烏克蘭把東部頓巴斯（Donbas）地區讓予俄羅斯，同時大幅裁軍、也不可以加入北約，簡單來說這幾乎全部都是俄國方面提出的要求。白宮方面證實「28點和平協議」消息為真，烏克蘭總統澤淪斯基也立刻拍攝一支影片對全國（全球）發表演說，聲稱烏克蘭正面臨痛苦的選擇。對烏克蘭來說，簽了會失去尊嚴（等同於普廷的勝利），不簽則會失去關鍵盟友美國。

美俄密訂的「俄烏28點和平協議」，讓烏克蘭面臨痛苦的選擇。（取自貼文）

本站住海編分析：

目前媒體披露的美俄28點和平計劃，其實都有一個特色：關於俄方的義務部份，並沒有強制執行條款。而烏方的義務則有美國或北約幫著莫斯科確保執行。譬如說第1條確認烏克蘭主權、第2條互不侵犯協定、第3條不入侵鄰國、第16條讓俄羅斯立法確立對歐洲及烏克蘭的非侵略政策、第17條美俄延長核不擴散條約，第20條烏俄推動文化理解計劃等等，這些其實都是俄羅斯可以隨便找個理由去撕毀或者法律上找巧門繞過的。反正到時候普廷想動手就動手，法律問題就交給西方國家去吵。

目前沒看到所謂和平計劃裡包含如果俄羅斯破壞了前三條，美歐有所謂反制機制。反而是這個計劃限制了北約東界及烏克蘭軍隊規模，實際上就是承認了俄羅斯的勢力範圍及於烏克蘭。這很可能是用第3條的不入侵鄰國來保住本來就屬於北約的波海三國及芬蘭，而且所謂入侵的定義都還有太多玩文字遊戲的空間。

沒有強制執行條款的問題，就讓這所謂的和平計劃注定成為明斯克協議（2014年俄國入侵烏克蘭後所簽訂，但很顯然俄國也沒有在理會什麼協議的，2022年就再入侵了），差別在烏克蘭的擔保方從德國法國變成美國。從美國角度而言，去壓著烏克蘭上談判桌一定比和俄羅斯互相核威懾還容易得多。我則相信川普也不傻，看得出來這個和平計劃的癥結。我們寧願相信川普情感上對烏克蘭還是同情（對澤倫斯基未必），對俄羅斯及普廷則有些惱火不耐，但在惱火中還對普廷帶有「敬意」。

儘管美國總統川普（左）對俄羅斯及其總統普廷（右）有些惱火不耐，但在惱火中還對普廷帶有「敬意」。（圖取自路透、美聯社，本報合成）

但川普的另一面，就是將作為個人的川普及政治領袖的川普分得很開，而川普對政治領袖的認識就是必要的時候是需要幹髒活的。如果觀察保守陣營內部，其實川普絕對不算是對烏克蘭相對反感的。目前保守陣營內真正的孤立主義派，如Tucker Carlson、Rand Paul、Thomas Massie、Marjorie Taylor Greene甚至馬斯克，其實已經被川普清洗過了，馬斯克是想方設法才好不容易重回川普身邊。但這些人被清洗更多是因為人格上喜歡對川普指點江山，或者是在政策上喜歡給川普絆腳。不然他們的不干涉主義，其實相當程度被以JD Vance為代表的MAGA或美國優先派承接。如果川普不儘早和普廷達成協議，那麼後繼的共和黨領袖很可能對烏克蘭更沒有同情心。搞不好連和平計劃前3條這種比較宣示性質的條文都沒有，就直接放生烏克蘭。所以在川普的認識中，他接受目前的協議搞不好還是頂著來自黨內及俄羅斯壓力，給烏克蘭談出來的好條件。而只要是談判，就沒有誰是能好處全佔的。這就是川普所謂交易式外交（transactional approach）下的思維模式，一切都是交易，對他來說沒有什麼民主、同盟、道德這些觀念。

從台灣人的角度該怎麼看呢？

說到底，台灣的安全是全體台灣人的責任，戰爭一旦發生，受害最深的也是台灣。台灣人與其擔心美國會不會像對烏克蘭那樣，在戰爭中逼著烏克蘭接受安排，不如現在就用實際行動嚇阻戰爭爆發。

對川普而言，烏俄戰爭是一場已經爆發的戰爭，而川普覺得這是拜登的鍋而不是他的，而他還得替拜登收拾殘局。此外無論是川普或MAGA派，其實都對歐洲十分不滿，認為歐洲人是一群出嘴不出力，喜歡站道德高地卻沒實力確保和平。

這其實也給台灣一個很大啓示：與其跟著媒體去罵川普背棄烏克蘭，不如向美方展現希望以實力確保和平，在過程中台灣如果也能讓美國獲利就更理想。畢竟川普不但希望解決已經爆發的戰爭，也會希望阻止沒有爆發的戰爭。而川普政府內部如柯伯吉（Elbridge Colby）等官員也主張，台灣管好自己的建軍備戰就好，不必多事去管烏克蘭。所以台灣方面對美方要做好形象管理，最簡單就是從國防特別預算、軍售及強化民防著手。美方無論是官方或二軌層級對台灣各黨派進行戰略溝通，也勢必會強調這些。畢竟從美方角度而言，若不是學者專家或專門處理對台政策的官員，是不會特別去分辨台灣到底是疑美還是疑川，也不會管台灣內部是誰支持強化國防、誰在擋預算。

行政院拍板明年度國防預算，參酌北大西洋公約組織標準，加計退撫與海巡署的部分，共9495億元，總計占明年GDP的3.32％。（資料照）

中國的宣傳更是如此，要宣傳疑美疑川是不會管你是綠營藍營，能削弱台灣人對美信任及自衛能力信心就好。這些都是我們在觀察分析當下變局時要特別注意的。（以上是來自住海編的分析）

最後我們要提醒的是，從歷史上來看，從來沒有任何一個案例，是你跟「侵略者」達成協議然後可以獲得穩定和平的。

從來沒有。

侵略者的野心絕對不會停止。所以最好的防衛方式就是加強實力，讓侵略者不敢打。

以俄國的狀況來說，明斯克協議（也不過就是十年前的事情）簽不到十年就再度發起侵略。

以台灣的狀況來說，中國想要侵略台灣的這件事情，永遠不可能改變，因為台灣的地緣位置實在太重要。過去跟中國達成協議的所有國家、地區、政治實體，全都是淒慘收場，包括圖博（西藏）、香港，甚至也包括1912年成立的那個中華民國，與中共簽了好幾次的停火與和平協議，後來還不是直接就滅亡了？中國國民黨跟中共簽了這麼多次協議還學不乖嗎？

任何主張可以跟侵略者達成和平協議的人（或者像是台灣現在一堆人講著要「和解」的人），要不是搞不清楚狀況，要不就是侵略者的同路人。台灣是要跟中國「和解」什麼？我們又沒有要去攻擊他們（老早就沒有要反攻大陸了好嗎），我們也沒有反對跟中國交流，而是中國一直加大脅迫的力道。

事實上，要求台灣要去跟中國「和解」，就是在幫獨裁者做概念的替換，完全是把加害者與受害者錯位。譴責受害者（防衛方）而不譴責加害者（侵略方）的那些言論，要不是「有用的白痴」（useful idiot），就是加害者的協力者。

再重申一次，最好的防衛方式，就是加強自己的防衛能力，憑實力達成和平。而且，沒有別的方法。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站臉書

