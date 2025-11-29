自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣的全球化國際發展策略

2025/11/29 20:00

◎ 林正二

隨著全球化時代來臨，科技技術不斷創新，台灣經濟有顯著成長，出口也隨之蓬勃發展；圖為台中港船隻。（資料照）隨著全球化時代來臨，科技技術不斷創新，台灣經濟有顯著成長，出口也隨之蓬勃發展；圖為台中港船隻。（資料照）

副總統蕭美琴與前總統蔡英文日前相繼訪歐，深化了歐州國家跟我國在安全、民主、高科技與資訊共享等方面的交流合作，對提升台灣與歐洲的關係頗有助益。同時，日本女首相高市早苗跟美國總統川普，達成強化「美日同盟」力量的協議；最近高市更在國會中表示，若中共攻台、台灣「有事」，可能對日本造成「危機事態」，屆時自衛隊可行使集體自衛權。台灣跟歐州關係的提升，以及「美日同盟」在維護台海安穩力量的強化，都跟最近幾十年，全球化潮流所帶動的全球通訊科技的日新月異，以及各國資金跨界快速流動與國際高科技產業鏈的水平分工等，有極為密切的關係。

二十世紀最後二十年最大的變動就是全球化的來臨。最近幾十年，通訊傳播科技不斷創新改變，不論是資訊流動與傳播的方式、質與量、速率與價格，都有非常激烈的變化。這些通訊與高科技產業的革命可說是經濟、社會與文化等多層面全球化的主要動力，它們讓跨國事業的運作可行、使市場得以擴張、產品行銷得以國際化，進而促成新的國際生產分工體系。今日的世界貿易比以前更加開放，區域經濟興起，國與國之間的關稅壁壘已被打破，傳統以武力為主的國際權力關係已由國家間的經濟關係取代。

台灣以貿易立國，位於西太平洋橫衝要道的海島優異位置，是世界各國全球化過程、發展經濟不可或缺的重要國家，也是全球重要經濟體必需結盟的國家。台灣藉由與世界重要經濟體的結盟，可突破傳統的國與國界線，拓展國家主權所能延伸的範圍。鑒此，析述台灣的全球化國際發展策略如后。

一、從WTO出發佈局全球發展策略：

1、透過WTO機制，讓台灣進入全球「經貿聯合國」：在全球形成「地球村」的發展趨勢下，應透過WTO機制，讓台灣進入全球「經貿聯合國」，和全球超過一百四十個國家分享資源與制定政策，故須有效地利用WTO架構下的經貿規範，加強跟東亞與歐美等國家的經貿關係，並有計畫地規劃類似建構FTA或RAT的關係，以拓展台灣的全球市場。

2、順勢全球化與區域化發展利基：在全球化與區域化的機制動力運作下，兩者可以並行不悖的推動，而且相互對流與應用， 台灣可以在區域化和全球化的重要環節中，找到一個平衡點， 在融入世界體系的同時，也同時融入區域組織，也就是走向「東亞經濟」和接軌「世界經濟」的策略，才能確保台灣的利益和安全。

3、在中國市場與東南亞市場之間佈局策略：就兩岸的經貿發展而言，如果台灣沒有獲取東南亞市場的優勢，也將相對降低台灣對中國的經濟籌碼。在中國加入WTO和建立中國與東協自由貿易區後，台灣經濟在東亞區域上有被中國與東南亞邊緣化的可能。因此，如何在中國大陸與東南亞之間做適度的資源配置，來獲得兩大市場的利益，才能保障台灣的經貿利益。

台灣應透過WTO機制，進入全球「經貿聯合國」，和全球超過一百四十個國家分享資源與制定政策。（法新社檔案照）台灣應透過WTO機制，進入全球「經貿聯合國」，和全球超過一百四十個國家分享資源與制定政策。（法新社檔案照）

4、5措施因應川普的高關稅：

（1）政府應盤整那些被過度保護、對提升經濟產值功能不高的產業，降低這些物品的進口關稅，並協助降低關稅後受衝擊的產業員工轉業

（2）建議政府審視現有美國進口商品，除提升國防預算，增加對美軍購外，可加強美國汽車、科技產品、能源與天然氣等有助於我國計民生的產業進口，以縮小美對我的貿易逆差。

（3）擴大台灣對美國的投資，獎助我高科技、生技醫療、軍工複合體、能源石化等產業跟美國的全方位合作，建構台美緊密的「互利共生」關係，促成美國與我簽訂「自由貿易協定」，台美雙贏。

（4）擬定具體措施，協助廠商的出口產品往多元化方向發展，不要太集中在美國。政府可透過全球駐外單位，調查駐在國需要那些台灣的產品，審視我有那些產業更適合外銷到美國以外的國家，以協助這些廠商產製、擴展產品至歐洲、亞洲與中南美洲等國家，減少我對美的貿易順差

（5）長遠而言，台灣應擴展觀光，加強庶民經濟以及農漁業、銷售業、服務業的產值與年輕人就業市場，以帶動民間經濟的發展，將佔總體經濟產值70%的出口縮小為60%，內需經濟提升為40%，才不會受到美國等外國經濟波動的影響，衝擊我經濟發展與人民生活。

二 、台灣要成為印太戰略的棋手：

1、在全球化各國經濟互動密切與安全息息相關的時代，台海的安穩及印太區域的自由開放，攸關印太各國與歐美國家的利益。最近幾年，雖然美國已聯合日韓澳印等國家，成立「印太戰略」圍堵中國， 但台灣仍在「印太戰略」的外圍體系，無法參與環太軍演等。由於中國這幾年在「全球化戰略」思維下，發展了「海洋戰略」的理論，海、空軍力大幅增長，對南海島嶼主權態度強硬，對東亞國家威脅甚鉅。在中國「海洋戰略」的思維下，台灣做為西太平洋的大島，如美國企圖運用，正好可做為第七艦隊南下北上的中轉站，對美國控制亞太地區極為有利。

2、就全球化經濟觀點而言，台灣扼守住東北亞進入南中國海兩個主要的水道，一個是台灣海峽，另一是巴士海峽，而南海為東北亞各國最主要的能源燃料補給線及通往歐非的主要航線，是維持日本命脈的海上交通線，此為東亞各國所忽略。因此，台灣應設法發揮控制台灣海峽及巴士海峽的地理優越態勢，讓美日在考量區域穩定及自身在東亞的利益時，無法忽視台灣在南海地區所可能產生的影響力。同時，我應利用台灣牽制中國南海與東海艦隊的戰略優點，在抑制中國海權行動上，發揮適度的作用，以成為東協用以「平衡」中國勢力的重要國家行動員。如此，當東協在顧慮到如何確保其位於南海的國家利益時，當會想到台灣的作用。

3、賴政府計劃提高國防預算至GDP的5%，建議政府以「美日安保」內容為基礎，透過美日之協助，以「強化台灣的地緣戰略地位：建構有利印太民主發展與海陸勢力平衡的積極性海洋戰略」為題，邀請美日韓以及東協各國與英澳等關切印太和平的國家召開「綜合安全」研討會，從促進共識、資訊交流，相互參訪做起，進而開展軍事、經濟與民主社群之交流合作，以建構台灣與印太各國的民主價值同盟，成為印太戰略的棋手與主導者，而能藉由國際社會的強大支持，提升台灣抗中保台的力量。

台灣亞洲交流基金會於10月8日舉辦首屆智庫高峰會，討論印太戰略、非紅供應鏈等議題。（資料照）台灣亞洲交流基金會於10月8日舉辦首屆智庫高峰會，討論印太戰略、非紅供應鏈等議題。（資料照）

三、配合全球化議題，擴展我國際參與空間：

1、除了經貿、高科技與地緣戰略以外，我國可針對跟地球暖化等全球環境生態相關的新潔能產業，跟丹麥、瑞典、德國等太陽能源生產、環境潔淨做得很好的國家，從兩邊政府相關部門、企業公司、民間社團與學術團體等進行全面性的長期跨國研究合作，一方面可促進我國太陽能新經濟產業的發展，另一方面則可藉由長期的合作，建立台灣的全球合作網絡。

2、建議政府針對我國擅長以及跟台灣息息相關的全球化議題，如半導體等高科技產業園區的建構、全球資訊社會的發展與相關文化社會議題、亞太經貿發展與金融危機處理、全球流行性疾病防治與國家醫療保健制度建構等問題，舉辦國際會議，邀請歐美日韓澳印等國的企業家、學者專家與意見領袖來台參與討論，並進行長期研究，以期國際社會更了解台灣在財經、資訊科技、文化與社會發展、醫療保健、民主發展等方面不可或缺的重要性，將台灣與國際緊密連結在一起，對我國外交空間的擴展將甚有助益。

（作者為退休駐美外交官員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書