自由開講》逃難忘了帶藥怎麼辦？ 災區藥師是你的「救命定心丸」

◎ 毛志民

在災區，藥師可協助分類藥品、把關處方安全性、協助患者取得替代藥物；示意圖。（圖取自freepik）

當地震或風災發生，新聞畫面中常看見搜救隊挖掘瓦礫或醫師緊急開刀，但在鏡頭較少帶到的角落，有一群穿著白袍的專業人員，正默默維繫著災區的生命線──藥師。

在災後混亂的環境中，藥師的角色絕非只是「把藥裝進袋子」如此簡單。

首先，藥師是「物資的超級管家」，災難常導致交通中斷或愛心物資湧入，若沒有藥師專業分類，過期或不適用的捐贈藥品會堆積如山，真正急需的抗生素或胰島素卻送不進來。藥師能精準計算需求，確保藥品在克難環境下（如斷電無法冷藏）仍能安全保存。

其次，藥師是「慢性病患的救命方」，許多人在逃難時來不及帶藥，對於高血壓、糖尿病患者來說，幾天沒吃藥可能引發致命危機。藥師能透過雲端資訊或臨床判斷，協助患者取得替代藥物，避免病情惡化拖垮醫療量能。

最後，藥師是「醫療安全的守護者」，在災區高壓且衛生條件極差的環境下，容易發生誤食藥物或傳染病爆發。藥師不僅負責把關醫師開立的處方是否安全（避免過敏或副作用），還可指導民眾正確使用消毒水與防疫物資，防止災後發生「二次傷害」。

藥師可指導災區民眾正確使用消毒水。（資料照）

總之，藥師在災後不僅提供藥品，更提供了「安全」與「秩序」；連結醫療團隊與社區，從急救用藥到心理支持，陪伴災民逐步走上重建路。

（作者為高雄榮總藥學部藥師）

