自由開講》中共火力全開嗆軍售 反映對台戰略焦慮？

2025/12/02 12:30

◎ 茜茜

美國國務院近日核准對臺一項約3.3億美元的軍售案，內容為F-16、C-130與我國經國號（IDF）戰機的非標準備用零件、維修與技術後勤支援，這是川普第二任期內首筆對臺軍售；宣布後，北京迅速以強烈言詞抗議，指責違反「一個中國」與中美三公報，並對臺美關係與區域安全發出警告；此事再次把臺海議題推上國際戰略前臺，對亞太供應鏈、軍事部署與外交互動都會產生連鎖效應。

美國總統川普第二任期首度對台軍售，內容涵蓋F-16、C-130和IDF戰機等非標準零附件。（資料照）美國總統川普第二任期首度對台軍售，內容涵蓋F-16、C-130和IDF戰機等非標準零附件。（資料照）

近年臺美交流如何重塑亞太安全態勢

過去數年，美臺在防務與安全交流逐步深化，從美國國會連續通過的對臺支持條款、到軍售與技術維修的持續供應，再到強化臺美在演訓、情報分享與產業合作上的連結，這些互動在實務上提升臺灣抵抗「灰色地帶」與突發衝突的能力，也讓印太地區的嚇阻格局更為複雜，美方將確保臺灣能維持既有機隊的運作與戰備，視為對區域穩定的一環；但同時此類動作也會被北京視為挑戰其核心利益，進而觸發外交或軍事層面的回應

北京強烈譴責的言外意義：不只是外交抗議

中國國防部發言人張曉剛對此事的回應，不僅是口頭譴責，而是傳達多層訊息：

一、堅守「一中」原則與三個聯合公報為底線的外交紅線。

二、示警美方與臺方，任何軍事支持都會被當成「以武助獨」的證據，並可能招致「必要反制」。

三、透過公開表態向國內外宣示強硬立場，鞏固國內民族主義敘事與對臺政策正當化，這類聲明往往伴隨外交交涉、媒體動員與必要時的軍事示威

這次軍售對臺實際戰力提升在哪裡？不是新機，而是戰備可用性

本案核心不是交付新飛機，而在於確保現有戰機（F-16、C-130、IDF）可持續作戰，非標準備件、維修支援與後勤服務能顯著提升機隊的可用率與出勤節奏，尤其在高頻次「繞臺、近海登檢」的灰色衝突情境下，零件與維修決定了能否長期維持空優偵巡與快速反應；換言之，這筆約3.3億美元的案子屬於「戰力延續與韌性投資」，對於延滯敵方行動窗口、保障空域巡邏與運輸任務有直接助益

中方抗議背後的戰略動機與可能手段

北京對美方軍售表達不滿，常見回應工具包含，外交抗議、召見或抗議美國駐中機構、在國際場合譴責、對美國或臺灣相關企業採取制裁或商業限制，或在軍事上以演習、增加海空活動以示警；這些回應有時並非立即升級為武力衝突，但會提高區域態勢緊張與誤判風險，並對雙邊經貿與人員往來造成短期衝擊；過去經驗顯示，軍售公告後的「言語—經濟—軍事」循環會成為北京對外施壓的常態流程。

北京不滿美方軍售，很可能會透過增加對台海空活動、軍事演習來抗議；圖為中國海警船（右）及我國海巡署調度巡防艇（左）。（圖由金門海巡隊提供）北京不滿美方軍售，很可能會透過增加對台海空活動、軍事演習來抗議；圖為中國海警船（右）及我國海巡署調度巡防艇（左）。（圖由金門海巡隊提供）

臺灣可如何把軍售轉為更大安全效果與國際認知？

臺灣對此類實務性軍售應同步推動四大策略：

一、強化透明說明：透過外交與媒體清楚說明軍售的防禦性質與用途，降低誤解空間。

二、深化實務合作：與美方及其他友邦建立常態後勤與維修協調機制，保證戰時維持力。

三、擴大多邊議題鏈結把國防韌性議題與航運安全、海底電纜保護、反潛與人道救援等區域公共財連結，爭取更廣泛國際支持。

四、資訊戰與法理戰備：主動揭露中方策略性宣傳與施壓模式，並與國際媒體、智庫合作，讓世界看到中共如何以外交與媒體壓力回應和平軍售。

這些舉措能讓單一軍售的戰略意義被放大為區域公共安全的共同關切。

台灣可透過外交與媒體清楚說明軍售的防禦性質與用途，降低誤解空間；圖為外交部。（資料照）台灣可透過外交與媒體清楚說明軍售的防禦性質與用途，降低誤解空間；圖為外交部。（資料照）

區域層級的合作空間：把聲援變成可執行的機制

要讓國際社會不只是口頭支持，臺灣與盟友應推動具體可執行的項目：例如建立「戰時後勤通報與協調機制」、供應鏈替補計畫（關鍵零組件分散化）、以及在印太架構下的情報共享與空域／海域態勢通報；同時在多邊會議持續揭露中方施壓案例，形成制度化檢視與回應機制；當盟友能在危機時刻提供具體行動（而不是僅有聲援），對敵方的威懾效應才更有力。

結語

此次3.3億美元的軍售雖屬保障性零件與技術支持，但在當前中美臺互動的語境下具有高度象徵與實務價值，象徵美國維持對臺安全承諾，實務上提升臺灣機隊的可用性；臺灣應把單次軍售視為契機，推動更廣泛的國際協作、後勤韌性與資訊公開，把外部支持制度化、可操作化；只有把短期援助納入長期國防與外交框架，才能在北京不斷加大施壓下，維持島內防衛能量與國際社會對事實的認知

（作者為研究生）
　
