工業技術與資訊》智慧機器人邁向醫療臨床 為醫護分憂解勞

結合AI的智力與機器人的體力，應用在醫療領域，不僅繁重醫務得以紓緩，醫療現場也將展現新樣貌。「2025臺灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）」以「AI＋機器人落地應用」為主軸，展出多項醫療領域應用，為醫療現場帶來解方，更為臺灣的智慧醫療勾勒出可複製、可擴散的商業契機。

◎ 賴宛靖

「2025年臺灣機器人與智慧自動化展」日前登場，今年以「AI＋機器人落地應用」為主軸，經濟部產業技術司攜手工研院、產業及醫療夥伴，展示在智慧製造與智慧醫療的最新成果，讓研發從實驗室推向臨床與產線，建立可複製、可擴散的應用生態系。

經濟部產業技術司簡任技正鄒宗勳表示，面對全球供應鏈重構與製造業升級，產業已由「製造」邁向「智造」。經濟部產業技術司布局智慧機器人與AI核心技術，以提升國產化技術能量及跨域系統整合，推動產業應用與技術落地，並鼓勵成立新創事業，近6年共累積70件國內外專利、逾300件技術移轉及產業服務，帶動企業投資及衍生產值近120億元。

工研院機械與系統研究所所長張禎元也提到，臺灣產業在自動化領域的底蘊與基礎深厚，有完整的機械業與零組件供應鏈，更有智慧機械與高科技人才，都是跨足智慧AI的立基點，將過去經驗數位化、AI化，就能接住下一波機器人商機。

醫療現場的智慧新助手

本次展出除聚焦智慧製造機器人的研發與應用外，更鏈結臺灣ICT科技強項與醫療體系，拓展應用到智慧醫療領域。多項應用於醫學領域的創新研發已經實際落地、協助醫療院所解決現有痛點，包括全臺首創的「AI內視鏡機器人」，已在臺大醫院進行動物臨床驗證，結合導航與自動化操作，全面提升檢查與治療的安全與效率；「醫療物品運載機器人」與「輪式人型雙臂機器人」，整合成「醫護庶務機器人系統」，已導入彰化基督教醫院，率先建立院內物流到站、器械點交到位等第一線庶務工作，並逐步優化流程，減輕醫護庶務負擔。

展中5項醫學相關的亮點技術，從解決臨床檢查治療、院內庶務物流到減輕照服負重等不同痛點著手，期待藉由創新研發，實現臺灣在AI醫療的願景。

經濟部整合法人能量，由工研院、精機中心等法人單位展出智慧醫療及智慧製造等11項最新技術。（工研院提供）

醫療內視鏡腔道導航機器人 全臺首創

臨床常見的內視鏡檢查與治療，執行時，醫師必須穿戴厚重的鉛衣來防護放射線，手術過程不僅耗時費力，也存在輻射傷害的風險，其中支氣管內視鏡檢查，又因內視鏡活動角度有限，必須反覆調整，效率大打折扣。

工研院開發出全球首創的醫療內視鏡機器人，多自由度軟管設計讓機器人能以全向性擺動靈活運作，突破傳統單一方向擺動的限制，操作時無死角，加上全新的腔道導航技術，能避免過程引發的出血或穿孔風險，可深入肺部支氣管第6節，檢查範圍涵蓋率高達9成以上。

此外，AI輔助的氣道辨識與自動導航功能可精準鎖定病灶，提升檢查效率與準確度，目前已與新竹臺大醫院合作進行遠距醫療機器人協作試驗，並與農科院動物科技研究所合作，完成動物臨床實驗。本技術榮獲2024 R&D 100 Awards與第21屆國家新創獎，取得9案10件專利，應用範圍將涵蓋胸腔內科、腸胃科、泌尿科及婦產科等多個醫學領域，造福更多病患。

醫療內視鏡機器人的多自由度軟管設計讓機器人能以全向性擺動靈活運作，加上全新的腔道導航技術，能避免過程引發的出血或穿孔風險。（工研院提供）

輪式人型雙臂機器人 勝任精細作業

醫療人員除了臨床工作外，還需負擔整理病歷文件、準備醫材與器械等庶務。工研院研發的「輪式人形雙臂機器人」，以輪式底盤結合雙手臂與單一控制架構，使機器人可動作同步、部署快速。首度搭載的單一控制器擺脫以往得依賴多平台整合與維護的麻煩，成本降低了40%，可同步驅控多達17軸雙臂協作，且高速控制器的反應時間低於10毫秒，遠勝於業界平均100毫秒，大幅提升即時性與穩定度，像是旋轉鎖頭、插拔零件、開關門或抽屜等精細任務統統難不倒；更導入模組化快拆關節，維修效率提升70%，因應不同需求而變化；仿生觸覺夾爪還能模擬人手的操作感知，具備0.1N的力道控制精度與0.5毫米的位移精度，能勝任精細作業，無論是醫院任務、還是產線上的精密作業，都能展現高度可靠性。

這項技術已取得4件發明專利，榮獲2021年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）肯定，也在2024年CES上亮相，產業價值前景可期。

「輪式人形雙臂機器人」，以輪式底盤結合雙手臂與單一控制架構，使機器人可動作同步、部署快速。（工研院提供）

照護者外骨骼省力輔具 減少肌肉疲勞與傷害

臺灣已進入超高齡化社會，醫護與長照人力吃緊，照服員長年搬扶造成下背痛與脊椎勞損，加上人力不足，已形成沉重壓力。

工研院研發的新一代「照護者外骨骼省力輔具」輕便速穿，60秒內即可穿戴完畢，透過力學輔助，可降低下背負荷達25%，在搬移、攙扶與長時間支撐時能減壓防勞損。在考量照服員以女性占多，輔具採性別友善版型；此外，布料結合複合材質，採「紡織材料＋機構件」的複合做法，讓布材能包覆、分散壓力，兼顧保護與透氣適合長時間穿戴；關鍵關節由機構件提供助力與穩定，前胸與後背多向支撐，加上大腿支撐與可調式模組彼此連動，能對應搬運、翻身、移位等高負荷動作。

這套系統吸引外骨骼機器人專家福寶科技等合作，已在臺北榮家與宜蘭蘭陽長照機構驗證，驗證回饋顯示，使用後長照從業人員的肌肉疲勞與下背壓力明顯下降，可望降低職災風險與人員流失率，未來可望成為長照標配。

「照護者外骨骼省力輔具」輕便速穿，60秒內即可穿戴完畢，透過力學輔助，可降低下背負荷達25%。（工研院提供）

醫療物品運載機器人 院內物流更高效

在忙碌的臨床工作外，醫護人員處理庶務等非醫護類工作占比達4成，加劇醫護忙碌程度，現有運載機器人卻常因無法即時避讓推床與人流，反成動線阻礙。為解決痛點，工研院推出醫療物品運載機器人（AMR），機身只有45×45×51公分大小，可載重50 公斤，搭載柔性導航與社交避障，可主動讓路臨停，在繁忙的醫院走道靈活穿梭，更支援自主回站無線充電，50分鐘就能充飽，可續航10小時，加上機體採醫療級316不鏽鋼，能耐受清潔消毒、符合院內感染管制規範。

醫療物品運載機器人與輪式人形雙臂機器人現已組合成「醫護庶務機器人系統」，前者負責「運到位」，後者接手「做到好」，形成標準化、可追溯的一條龍流程，相較一般乘用無人車，這套系統更強調醫療導向與人機協作，讓院內物流更安全、更高效。

醫療物品運載機器人（AMR），可載重50公斤，搭載柔性導航與社交避障，可主動讓路臨停，在繁忙的醫院走道靈活穿梭。（工研院提供）

細胞培養自動分裝系統 細胞分裝最佳利器

無論是基因檢測、精準醫療到再生醫學，都須仰賴細胞培養技術，然而過程中需依靠人工技術操作，既耗時費力又具風險，易受人員操作或環境因素影響品質，且細胞分裝的精準度與存活率與療程成效息息相關，像是癌症基因檢測容易因樣本誤差而失準，因此延誤治療時機，或因細胞活性不足降低療效。

為解決上述痛點，工研院研發「細胞培養自動分裝系統」顛覆傳統人工分裝模式，能將分裝誤差控制在±3%內，並維持細胞存活率達95%，大幅超越人工水準，同時透過多馬達同步控制，同步處理多達96支冷凍管，自動完成冷凍管的開闔，省時又能降低人員暴露風險，搭配高速條碼辨識與直覺化介面，能在0.8秒內讀取凍管資訊，每支管子的身分、批號與位置都即時與資訊比對，讓醫護與研究人員快速掌握樣本，方便日後追溯。

這項技術以35%過氧化氫薰蒸達到嚴格消毒標準，通過落塵測試與滅菌確效測試，並取得1項專利與2項研發成果，可望成為細胞分裝的利器。

根據統計，全球自動化細胞培養系統（Automated Cell Culture Systems）2025年市場規模，約在170億美元至200億美元間，在再生醫療、細胞治療、個人化醫療、以及大型藥廠批量生產需求驅動下，預計到2035年將攀升至300億美元，後續成長可期。

「細胞培養自動分裝系統」能將分裝誤差控制在±3%內，並維持細胞存活率達95%，大幅超越人工水準。（工研院提供）

本文經授權轉載自《工業技術與資訊月刊》

