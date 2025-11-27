自由開講》抹黑日復辟軍國主義 中共拙劣的宣傳話術

◎ 衛重華

近日本區域情勢緊張，中共卻再次上演顛倒因果的戲碼。日本首相高市早苗在國會質詢中只是清楚說明，如果中共武力突入台灣海峽，並造成日本周邊安全受到威脅，日本將依其憲法與國際法所允許的集體自衛權進行因應。這樣的說法本質上是防禦性的，是針對中共主動破壞區域和平的前提而生，結果中共宣傳機器與其附庸媒體通通洗成日本要復辟軍國主義，把入侵者塑造成受害者，把防禦者指控成挑釁者，再度展現中共擅長的話術轉移。這種操作看似荒謬，卻是長年以來中共對外散布的標準模式。

日本首相高市早苗指「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，從而觸發日本自衛隊「集體自衛權」，本質上是防禦性的說法。（法新社檔案照）

中共最害怕的從來不是日本重新軍事武裝，而是它無法再單獨對付台灣時，周邊國家已逐漸形成對中威脅的集體自保態勢。中共平時靠著灰色地帶擾台，威嚇南海國家，甚至用海警船撞擊菲律賓船隻，如今卻要各國在它可能出兵時保持沉默。日本面對中共的擴張早已心知肚明，因此在美日同盟架構下與台菲建立更緊密的安全互動，正是基於區域風險的現實考量。換言之，日本不是突然強硬，而是被迫清醒。中共若不在台海製造危機，日本根本無需要談自衛權。因果關係如此清楚，中共卻還能倒打一耙，可見其宣傳操作之深。

而如今中共卻把責任推給日本，渲染日本有意重啟軍國主義，這種敘事不但違反事實，更企圖挑動歷史情緒。中共清楚知道自己失去國際信任，因此才想借舊時代的陰影來抹黑鄰國。然而真正的侵略行為來自中共，真正破壞東亞和平的是中共艦機日夜在台灣周邊挑釁，而不是日本以自衛名義回應可能的外來武力威脅。中共的策略是將所有周邊國家對其威脅的警醒都定義成挑釁，彷彿只要世界不抵抗，中共的擴張就天經地義。這種邏輯已逐漸被國際社會識破，因此才會出現日美菲三方的合作深化。

中共軍備持續擴張，第三艘航空母艦「福建號」，於11月初正式服役。（美聯社檔案照）



更諷刺的是，中共每次指控他國militarization，結果世界各國一查，真正軍備擴張最快的永遠是中共。它擁有世界最大艦隊，持續增建遠程飛彈基地，甚至以經濟脅迫與海警船示威來壓迫周邊國家。日本的集體自衛權是建立在國會監督與民主程序上，中共的軍力提升則不需要國會也不需要人民同意。真正值得警惕的不是日本，而是這個不透明又好戰的極權國家。國際秩序能否維持，關鍵在於各國是否有勇氣指出中共才是破壞者，而不是任由中共塑造虛假的國際形象。

面對中共如此拙劣卻持續的宣傳顛倒術，各國唯有更公開地互相支持，才能打破其企圖切割盟友的策略。台灣處於第一線，更能理解這種文攻武嚇綜合式的虛假敘事。日本的自衛權言論不是挑釁，而是對中共冒進行為的合理防備。越多國家認清這一點，中共越無法操控話語。台海的和平，不是靠姑息，而是靠共同捍衛秩序與事實。日本的警覺不是復辟，而是反制中共的擴張。這才是這場風波真正的核心。

（作者為軍人）

