美台觀測站》面對侵略，政府絕不可能投降

幾乎所有發放「全民安全指引」或類似指南的國家，都會強調面對外來侵略絕不投降。理由很簡單，自我防衛的意志是維繫和平的最關鍵力量，一旦你自己不想要防禦，那就是必輸。
美台觀測站

美台觀測站

2025/11/23 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

台灣政府最近決定要普發《台灣全民安全指引》，此舉引發在野黨一陣批評，許多人批評這叫做散播恐懼。奇怪了，那北歐國家、日本、許多歐洲國家都是政府每年更新安全指引的，他們政府也是在散播恐懼嗎？事實上，民主國家的政府有義務告訴人民，面對大型災害（包括天災、人禍）的時候該怎麼準備、該怎麼保護自己，這是很簡單的道理。

政府比照民主國家普發安全指引，卻被在野黨抹黑成恐嚇。（取自貼文）政府比照民主國家普發安全指引，卻被在野黨抹黑成恐嚇。（取自貼文）

然而，值得注意的是，國民黨前發言人李明璇等人特別拿手冊當中的一句話來質疑政府，就是關於手冊中的第19頁「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」這句

她認為，政府在恐嚇人民、把責任丟給地方，而且強調「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是」。

看到整段發言實在令人驚呆了。

中國國民黨從以前「拒簽不投降承諾書」，現在已經進化到主張「投降是選項」。以前很多人會講說「委屈的和平也是和平」，現在更進化到「負責任的投降」。幾乎整個國民黨完全紅統化，真是令人擔憂台灣民主的防衛能力。

美台觀測站》面對侵略，政府絕不可能投降國民黨前發言人李明璇等人質疑手冊中的一句話，強調「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是」。（擷取自李明璇臉書）
這邊我們要強調幾件事情：

1、幾乎所有發放「全民安全指引」或類似指南的國家，都會強調面對外來侵略絕不投降。理由很簡單，自我防衛的意志是維繫和平的最關鍵力量，一旦你自己不想要防禦，那就是必輸。而這也是中國長期做心理與輿論操作最大的目標，就是要讓台灣人們覺得抵抗沒有用。

而許多侵略者發動攻擊之後所做的第一件事，就是到處散播防衛方已經投降的假訊息，還有努力煽動防衛方趕快投降。看起來中國的策略很成功，現在大聲嚷嚷要投降的人變得超多。

2、假設真的發生大型災害，甚至是戰爭發生的時候，「民防」大多數都會是地方政府的職責。本來就是地方政府的職責，哪會有什麼「把責任丟給地方」這種說法？你地方政府不作為才是廢弛職務好嗎！然而現在藍營執政的縣市這麼多，投降論再繼續漫延下去，這些人在重要時刻會不會通通當起間諜幫忙中國？這真的很令人擔心。

3、透過投降來保護人民的邏輯是有可能成立的，就是投降的那方是迫害人民，而受降的那方是解放者。納粹政府投降，德國人受解放。日本軍國主義政府投降，日本人受解放。但如果受降那方也是迫害者，人民只是換了一個暴政。例如東德被蘇聯佔領，就得不到自由。美國救援西柏林，才保住西柏林人民自由。 要保護台灣人民，真正該投降、該放棄武力的一方就是中國共產黨。

說真的，要達成台海和平真的非常簡單，就只需要讓中國共產黨放棄武力犯台的計劃就可以了。

美台觀測站》面對侵略，政府絕不可能投降要達成台海和平真的非常簡單，只需中共放棄武力犯台的計劃就可以，圖為中國盛大閱兵「秀肌肉」。（法新社檔案照）

現在所有台海不穩定、不和平的因素，都是來自中國。我們其他國家都不可能會去攻擊中國、更沒有要反攻大陸了，要高喊和平，當然必須要對著可能的侵略者去喊。

現在這麼多人對著台灣喊著要和平，是在喊什麼？就只是幫忙中國圍事而已。

尤其整天喊著「不要武裝」的這些人都是國家的叛徒。

4、教父的經典名言：誰叫你去談判的都是叛徒，這句話特別適用兩岸關係。

藍營的人們是不是都忘記大家最愛的蔣經國的名言：中國共產黨不可信，我方要採取的原則就是「不接觸、不談判、不妥協」。

看到了嗎？不妥協！然而，現在藍營眾多不孝又不智的徒子徒孫，先是接受委屈的和平也是和平，現在開始講負責任就是要投降，這些人的良心和基本的判斷力到底在哪裡？

委屈的和平是和平？與中國簽訂協議的圖博（西藏），只維持五六年的和平，然後是坦克車解放軍開進城，這叫做委屈的和平，你真的要嗎？或者也可以想想，眾多被送「再教育營」的人們怎麼辦？委屈的和平其實就是什麼都沒有，一點都不委屈了，因為你連表達委屈的自由也都沒有了。

美台觀測站》面對侵略，政府絕不可能投降與中國簽訂協議的圖博（西藏）面對被壓迫的處境，圖為拉薩布達拉宮一景。（美聯社檔案照）

哇塞，我們還沒談完「委屈的和平其實一點都不可能是和平」，國民黨就已經開始要「負責任地投降」。只能說台灣民主危機還真不是普通地大。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站臉書

