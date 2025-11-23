汪浩時間》中央、地方責權相配是財劃法核心

行政院版大幅提升地方自主財源，整體補助與統籌稅款皆創新高，並以一致公式計算22縣市的分配額…使財源分配真正反映地方差異，減少城鄉落差。六都增幅、非六都增幅都超過15%，顯見此版並非「中央卡地方」，而是讓地方有更穩定與公平的財政基礎。

◎ 汪浩

行政院版《財劃法》之所以值得支持，關鍵在於它回到財政分配的根本原則——「責任與權限相配、財源與任務對應」。相較於在野黨強推、可能讓中央被迫違法舉債的版本，行政院版兼顧中央施政能力與地方財政需求，是目前最務實、最均衡、也最具共識的方案。

政院版財劃法以一致公式計算22縣市的分配額，使財源分配真正反映地方差異。（取自貼文）



首先，行政院版大幅提升地方自主財源，整體補助與統籌稅款皆創新高，並以一致公式計算22縣市的分配額，兼顧人口結構、農漁產值、土地成本、污染防治與離島加權，使財源分配真正反映地方差異，減少城鄉落差。六都增幅、非六都增幅都超過15%，顯見此版並非「中央卡地方」，而是讓地方有更穩定與公平的財政基礎。

政院版財劃法VS.藍白修正版，是目前最務實、最均衡、也最具共識的方案。（本報製表）

其次，行政院版避免中央財政被掏空，保留必要的國防、科技、治水、社福與教育預算空間，避免國家陷入失衡與信用評等下修的風險。若依照藍白版本，中央明年恐需超額舉債5600億元，直接觸碰《公共債務法》紅線，不只違法，也會危及整體經濟與社福制度的永續。

最後，中央與地方是合作夥伴而非對立者。行政院版透過合理的錢權配置，加上管考機制，既保障地方自主，也維持中央推動長照、勞健保撥補與新社福的能力，真正確保人民生活品質不被犧牲。

對於立法院三讀通過修正的財劃法，行政院長卓榮泰（中）表示，若立法院繼續杯葛行政院版，他會請託民進黨立院黨團據理力爭。（資料照）

財政要穩、地方要活、人民要安心，行政院版正是在這三者間找到平衡的版本，值得立法院理性審查、儘速通過。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

