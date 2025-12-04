自由開講》「海上生態」掠奪到「灰色地帶」戰術 中國製造多重危機

◎ 宗介

中國漁船近來大幅增加在韓國海域非法捕撈行為，甚至在11月接連發生翻覆意外。這並非單一漁業管理問題，而是牽動區域安全、海洋資源與國際秩序的多層次危機。

南韓海域接連發生中國漁船翻覆意外，南韓海警派員搜救。圖為示意圖。（美聯社檔案照）



韓國海警資料顯示，今年9至10月平均每天有190艘中國漁船違法闖入北方界線（NLL）外海捕撈，比去年同期增加30至40艘。這種「規模化、季節性、組織化」的違法捕撈模式，早已是區域國家共同面臨的長期難題。南韓扣押2艘、驅逐400多艘的數據，只突顯執法壓力正持續攀升。

中國漁船違法闖入南韓海域捕撈，今年9至10月船隻數量比去年同期增加。（美聯社檔案照）

然而這背後更深層的脈絡，在於中國以「漁船民兵化」作為海上策略工具。許多研究早已指出，中國漁船隊往往不是單純捕撈，而是兼具偵察、滋擾、挑釁等角色，形成一種模糊於「民用」與「軍事」之間的灰色地帶行為。此次翻覆事故即是這種高風險行為的惡果：海上安全成為無辜船員的生命代價，周邊國家的執法負擔卻層層加重。

韓國官方已啟動全天候戒備，投入大型艦艇與特種執法隊，反映出此問題已超越單純漁業糾紛，而是直接挑戰韓國的主權、海域秩序與海洋安全。值得注意的是，這些行為模式與中國多個周邊海域的操作一致——從南海到日本周邊，都可見同樣的非法捕撈與海上壓力戰術。

南韓海警巡邏艦日前在黃海實施針對外籍漁船非法捕魚的打擊行動。（歐新社檔案照）

台灣社會更應從類似事件中看清現實：當中國在海上不斷推動「灰色地帶擴張」，國家海巡、海軍與海洋安全防護的重要性就不只是邊境管理，而是區域穩定的關鍵一環。

非法捕撈不是漁業問題，而是威權體制以「民船」掩護其戰略意圖的冰山一角。區域民主國家唯有共同合作、強化執法與資訊共享，才能讓海洋不被不對稱威脅吞噬。

（作者為研究生）

