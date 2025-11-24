自由電子報
自由開講》國籍法「沒有解釋空間」 內政部的憲政防線

2025/11/24 13:30

◎ 陳裕翔

花蓮縣富里鄉的一起村長解職案，近日因一紙訴願決定而演變為一場中央與地方，乃至憲政層級的法律攤牌。原任村長的中配鄧萬華，今年八月因被認定具有中華人民共和國國籍，遭依《國籍法》解職。

然而，本案在鄧萬華向花蓮縣政府提起訴願後，竟出現驚人逆轉——花蓮縣訴願審議委員會於十月底決議撤銷原處分。此一決定，無異於在地方層級，公然挑戰了中央對於民選公職國籍的法律紅線。面對此一潛在的憲政破口，內政部長劉世芳於（11/18）在立院的強硬表態，已是勢所必然。她斬釘截鐵地宣示，《國籍法》第20條沒有解釋的空間，這不僅是部會首長的政策宣示，更是捍衛國家法制統一性與公職人員忠誠義務的憲政防線。

今年8月1日被解職的中國籍富里鄉學田村長鄧萬華，向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願審議委員會決議撤銷富里鄉公所原處分。（資料照）

花蓮縣訴願委員會的逆轉裁決，其所依循的法律論述，必然是踩進了台灣現行法制中最為敏感、也最為混亂的灰色地帶。解職的法律依據，是《國籍法》第20條，該條文明確要求民選公職人員，必須在一年內放棄中華民國國籍以外的他國國籍。

然而，長期以來，我國對於中華人民共和國國籍的法律定位，始終處於《兩岸人民關係條例》與《國籍法》的雙重扞格之中。前者將對岸定義為大陸地區，將對岸人民視為大陸地區人民，而非外國人；後者則要求放棄他國國籍。花蓮縣的訴願決定，極有可能正是利用了此一法律矛盾，主張《國籍法》第20條所稱的他國，並不包含中華人民共和國，因此鄧萬華的解職處分於法無據。這種法律上的文字遊戲，看似是為當事人尋求救濟，實則是利用法條的模糊性，試圖鑿穿國家對公職人員忠誠義務的最基本要求。

面對此一來自地方的法律突襲，內政部長劉世芳的回應，展現了中央主管機關應有的憲政高度與法律堅持。劉世芳的論述，刻意繞開了《兩岸條例》的泥淖，而是將戰場牢牢鎖定在《國籍法》的立法精神與《憲法》的框架之上。

內政部長劉世芳於在立法院強硬表態，她斬釘截鐵地宣示，《國籍法》第20條沒有解釋的空間。（資料照）

她首先確立了內政部是國籍法主管機關的權威地位，這形同宣告，任何地方政府訴願會對於《國籍法》的擴張解釋或錯誤適用，中央均不予承認。

其次，她反覆重申中華民國國籍以外的其他國籍一律要放棄，並強調這個沒有解釋的空間。此言的政治意涵極為清晰：無論《兩岸條例》如何定義，只要該身份非中華民國國籍，就落入《國籍法》第20條的規範範疇。這不僅是法律解釋，更是基於國家安全與公職人員單一效忠義務的政治決斷，不容許任何地方政府以法律灰色地帶為名，行政治放水之實。 鄧萬華一案，絕非單一的村長解職爭議，它是一次嚴峻的法律測試氣球，其背後所牽動的，是台灣是否允許雙重國籍（含大陸地區戶籍）者擔任民選公職的重大國安議題。

若花蓮縣此一訴願決定成為確定判例，等同於是為雙重身份者開了一道滲透台灣地方基層政治的法律後門，其後果不堪設想。劉世芳部長的強硬表態，是這場憲政攻防的第一步，也是必要的第一步。內政部後續（在收到決定書後）所應採取的法律行動——無論是透過地方制度法行使中央監督權，或是尋求統一的法律見解——都必須以寸土不讓的態度，確保《國籍法》的防線不被突破。因為在這場爭議中，我們所要捍衛的，早已不是一位村長的去留，而是台灣民主體制最根本的純潔性與安全性。

（作者為台北市資訊業）

