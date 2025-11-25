自由開講》馬英九、洪秀柱護中共 破壞東亞區域安全與和平

◎ 陳啟濃

日本新任首相高市早苗秉持自民黨前任首相安倍晉三的遺志「台灣有事，日本有事」，對台灣友善的防衛同盟，並對於中國武力威脅採取發動反擊的戰略主張。

日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，遭到國民黨前主席馬英九（左）和洪秀柱（右）譴責。（資料照，本報合成）

馬英九批評高市首相錯誤引用「集團自衛權」，攪動台海局勢，引發中國方面強烈反應。馬英九寧願選擇替中共幫腔，卻不願站在台灣的立場，感謝日本方面對區域安全的宣示，才是真正讓人懷疑馬英九是支持民主陣營的國家，還是想為窮兵黷武專制中共數落日本。

洪秀柱對於高市首相的友台政策，也在臉書發表「關你日本人什麼事」，指出台灣已經不是日本的殖民地，並抨擊日本是外部勢力，不該「狹持台灣」，「挑戰中國核心利益」。洪秀柱卻不知自我檢討，中國也是台灣的外部勢力，她卻常常卑躬屈膝刻意討好，要引進中共的勢力來干預台灣的內政。

這兩位國民黨的前主席走的都是「一中路線」，硬是要把台灣送給中國促進兩岸統一，完全不顧台灣人民熱愛自由民主的意願，大多數台灣人選擇維持現狀，而不願意跟專制的中共政權統一，或是接受所謂的「一國兩制」騙局。

「台灣有事可能構成存亡危機事態」，日本首相高市早苗啟程G20峰會前，在官邸接受採訪強調，政府立場並未改變。（法新社檔案照）



台灣有事為何日本有事，因為台日基於地緣政治，共同守護區域的和平與民主，是因為中共處心積慮不斷用武力挑釁，要破壞東亞國家的和平與安全。中共想要武力併吞台灣，日本願意協助防衛，台灣人當然歡迎，日本也是在防衛自己國家的安全。台灣雖然已經不是日本殖民地，但台灣更不屬於「中華人民共和國不可侵犯的領土」。

（作者為政治評論員）

