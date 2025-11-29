自由開講》非洲豬瘟爆發 凸顯校園廚餘處理的困境

◎ 吳政鴻

今（114）年10月下旬，台中養豬場爆發全國首例非洲豬瘟疫情。為了防杜疫情擴散，農業部自10月22日起規定全面禁止使用廚餘飼養豬隻。此防疫政策頒布後，校園廚餘的後續處理頓時成了燙手山芋，學校、團膳業者、養豬協會、環保局、教育局各有各的難處，校園廚餘處理成為棘手的難題。

建議政府應從校園廚餘減量、成立縣市共同標準蒸煮中心及廚餘分級供應等三個方向來做廚餘處理。（資料照）

在禁用廚餘飼豬頒布前，就學校的立場，就雙方合約載明，團膳業者須自行處理廚餘；就團膳業者而言，廚餘大多都交由豬農載運回去餵豬，處理成本不高。但禁用廚餘餵豬之後，廚餘無論改由清潔隊或乙級清運業者處理，都將增加處理成本或時間。當然，站在家長的立場，我們最不希望的就是因為禁用廚餘餵豬連帶造成營養午餐的價格上漲，加重家長的負擔。

請繼續往下閱讀...

校園、軍隊等廚餘可列為低風險性廚餘，優先開放給豬農載運。圖為放置在學校的廚餘桶廚。（台中環保局提供）

筆者認為現行將廚餘送至焚化爐焚燒、堆肥、掩埋都非最佳解決方法，建議政府單位應從「校園廚餘減量」、「成立縣市共同標準蒸煮中心」及「廚餘分級供應」等三個方向來做廚餘處理：前端的校園內應深化食育教育宣導，並由各校定期回報廚餘數量，作為後續獎勵廚餘減量的依據。再者，各縣市應成立標準蒸煮中心，制定蒸煮規格處理流程來代替各養豬業者的蒸煮設備。最後，建議將廚餘分為低、中、高三級，並將校園、軍隊等可溯源食材的廚餘列為低風險性廚餘，優先開放給豬農載運。

（作者為臺北市國中學生家長會聯合會副總會長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法