自由開講》為何「掏空台灣半導體」是無知的假議題

2025/11/25 09:00

◎ 蕭錫惠

近日再度有人散播「美國正掏空台灣半導體」「台灣要付保護費」的論述，企圖用恐慌情緒代替產業分析。然而，只要看全球科技巨頭的真實行動，就會明白這種說法不只是錯誤，而是無知。

只需要問一句：

如果台灣真的面臨掏空，為什麼全球三位最懂半導體的人——黃仁勳、蘇姿丰、魏哲家——都把關鍵投資押在台灣？

輝達將來台設立海外總部，如果台灣很危險，跑得比誰都快，而不是把公司核心搬來。圖為輝達執行長黃仁勳。（法新社檔案照）輝達將來台設立海外總部，如果台灣很危險，跑得比誰都快，而不是把公司核心搬來。圖為輝達執行長黃仁勳。（法新社檔案照）

這三人不是情緒派，他們是全球算力戰略的制定者，是晶片產業的最高智慧。他們比任何政治評論員更知道：台灣不是風險，而是重力中心。

一、真正能投票的不是鍵盤，而是科技巨頭的投資

最能打臉「掏空論」的證據，就是科技巨頭過去三年的行動。

NVIDIA：選台灣作為海外總部

黃仁勳把全球 AI 的命脈、封裝、供應鏈、關鍵合作夥伴全綁在台灣。如果他認為台灣危險，他第一個跑得比誰都快，而不是把公司核心搬來。

AMD：選擇台南，不是亞利桑那

蘇姿丰深知全球哪裡做得出最好、最快、最省的晶片。她的選擇不是美國，而是台灣——因為台灣有完整的供應鏈、人才與製程成熟度。

Google：AI 資料中心直接落在台灣

資料中心不是工廠，是全球算力的軍事級戰略資產。美國若不信任台灣，絕不會把運算核心放在這裡。

科技巨頭用真金白銀證明：台灣是全球半導體最安全、最高效、最不可替代的地方。

二、先進製程無法大規模外移，是物理現實，不是政治選項

「先進製程外移」聽起來像政治議題，實際上是物理與經濟現實的共同極限。

台灣兩小時生活圈內有800家專業供應鏈美國建一座先進廠成本是台灣4～10倍美國缺工程師、缺水、缺電、缺供應商台積電的良率與製程控制美國根本複製不來

這就是為什麼 3nm、2nm、1.4nm 永遠會留在台灣。

因為科技有重力，政治阻不住。

三、川普的「保護費論」是談判喊話，不是政策實質

川普習慣高喊激烈言論以提高談判籌碼。但真正看政策本體，就會知道：

他第一任期 沒有對台加關稅美國國防部把 軍用 3nm 晶片直接下給台積電2023、2024、2025連續三份美國國安文件都明寫：「台灣的先進製程對美國安全具有不可替代性」

如果美國真的要掏空台灣，它不會把把軍用 3nm晶片直接下單給台積電。圖為台積電高雄廠。（路透檔案照）如果美國真的要掏空台灣，它不會把把軍用 3nm晶片直接下單給台積電。圖為台積電高雄廠。（路透檔案照）

如果美國真的要掏空台灣，它不會把國防命脈交給台積電，也不會默許Google與NVIDIA把算力基地放在台灣。

說白了：

台灣越強，美國越安全；台灣越弱，美國越危險。

這是美國真正的戰略邏輯。

四、真正的國際結構是：台灣與美國彼此綁在一起

今日科技世界的基本結構是：

美國設計+台灣製造+全球運算 =AI時代的鐵三角

任何一方都無法脫鉤。

尤其是美國——因為它在先進製程上已經全面依賴台灣。

與其說美國在「掏空台灣」，

不如說美國在「強化台灣」以確保自己的技術安全。

結語

「掏空論」不是分析，而是無知。

真正理解產業的人都知道：台灣不是被掏空，而是被需要半導體不是台灣的弱點，而是世界的命脈先進製程不是政治籌碼，而是全球科技的重力中心。

只要晶片科技仍由台灣掌握，台灣就永遠站在世界戰略的正中央。

（作者為自由撰稿人）

