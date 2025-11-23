自由電子報
評論 > 投書

自由開講》馬太鞍全流域 剛、柔性工法治理模式

2025/11/23 11:30

◎ 拱祥生

花蓮馬太鞍溪在鳳凰颱風期間又發生溢淹，儘管光復鄉上次溢淹區域大都安然無事，但位於北岸萬榮、鳳林卻在此次發生溢淹，加上紅色警戒與居民撤離頻繁，未來幾年應該啟動全流域性剛性與柔性工法綜合治理模式，以緩解民眾不確定性及恐慌。

未來幾年應該啟動性剛性與柔性工法綜合治理模式，以緩解民眾恐慌。圖為馬太鞍溪水暴漲灌入萬榮明利部落，造成許多房屋被淹沒在泥濘當中。（花蓮縣府提供）

其實馬太鞍堰塞湖對下游形成大量高含砂水流，加上堰塞湖殘存土石及源頭大崩塌面積崩坍潛勢仍高，馬太鞍堰塞湖告警及治理工作，不僅前所未有且任務艱鉅。首先，堰塞湖往下游運移的不是清水，而是類似土石流高含沙水體，又沿著河道往下游移動，河道河床粗糙度比邊坡低，造成運移含沙水流運移速度比傳統土石流快，河岸又無植生保護，淘刷比土石流經邊坡嚴重，讓這些黑色泥流變成巨大怪獸侵襲下游。

面對這樣複合型防洪工程，應思考全流域疏導（河道疏浚）、範束（築堤）、攔蓄（防砂）、分洪（分洪及逕流分擔）等策略；並採用剛、柔性工法整合治理模式，才有機會讓堰塞湖猛獸受到控制。目前水利署著重在疏導及範束，仍需整合全流域負責上游治理林保署及中游農水署；河道中又有公路構造物通過；當任何一個環節未掌握及分析模擬到，即可能發生本次溢淹狀況。

攔蓄（防砂）可以搭配分洪（分洪）讓巨大量體含砂水流先在中游攔截，然後搭配輸砂隧道往下游運移。至於分洪另一個逕流分擔策略，可根據地形及土地使用情況，在堤內或堤外找尋溢流緩衝區。溢流緩衝區可以是沉砂池或是種植緩衝林帶，溪頭林木曾經就有成功攔住土石紀錄，緩解災害，這樣的柔性工法還兼具景觀與休憩功能。

複合型防洪工程應思考全流域疏導、攔蓄、分洪等策略。圖為員山子分洪堰。（資料照）複合型防洪工程應思考全流域疏導、攔蓄、分洪等策略。圖為員山子分洪堰。（資料照）

剛性工法其實有一個致命安全與風險問題，就是築堤越高，或是保護標準越高，看似一勞永逸，但萬一這些超級堤防發生未預期破口，對於生命財產損失將越大，因保護標準越高則洪水位越高，其損失自然超乎想像。這更凸顯搭配柔性工法重要與價值。

儘管中央短期防溢淹工作效率奇高，但任何一個工程都需要分析、設計及施工；更何況這次需要整合技術與單位眾多，要得到一個相對符合益本比工程設計與施工完成，都需要時間，目前短期措施都有其侷限性與再致災可能。

短期應該要確保警戒區發布要有完整合理分析模式支撐，並和居民說明短中長期疏散避難策略規劃方式，同步與花蓮縣研擬出無縫接軌模式，讓災民能夠逐步調適與災害共處模式，建立防災信心。

（作者為台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

