自由開講》台海情勢緊張下 全民安全手冊是自我保護的力量

新版《台灣全民安全指引》開始普發，再次引發外界討論。然而，圍繞手冊的真正焦點，不是「政府為何要做」，而是「台灣為何不得不做」。答案其實再清楚不過——因為台灣面對的最大威脅，是中國政權持續加大的軍事與政治壓力。在這樣的現實環境下，提升全民韌性，是必然，而國際間也對台灣的做法表達肯定。

新版《台灣全民安全指引》即日起普發，手冊的真正焦點是對威脅的回應。（資料照）

中共威脅不是抽象詞，而是具體行動

近十年來，中共對台灣的威脅已從「軍事想像」變成可量化的日常事實：如解放軍軍機與軍艦長期在台周邊活動、針對台灣網路的常態化攻擊、散布假訊息影響台灣社會、對外公開表態不放棄武力犯台等。真正製造威脅的，是中共；台灣的準備，是為了減少威脅造成的傷害。

北歐國家的例子：因為威脅存在，所以社會要先準備

芬蘭是最常被提及的民防典範，原因很簡單：它面對一個巨大鄰國的壓力長達數十年。芬蘭沒有等待危機降臨，而是建立完善的全民韌性系統，從教育、資訊傳播到物資儲備都非常完整。芬蘭政府明確指出：「未雨綢繆，不是為了戰爭，而是為了和平。」

由於俄羅斯加強軍事活動，瑞典在2018年恢復家戶普發民防手冊，與台灣情況相似，瑞典不是因為想迎戰，而是因為周遭情勢逼迫其必須提前做準備。

愛沙尼亞位於俄羅斯輿論與資訊攻擊的前線，它建立世界領先的資安與資訊韌性系統，愛沙尼亞政府曾公開表示：「我們的敵人攻擊的是社會，因此社會本身必須具備抵抗力。」

台灣的處境與這些國家有著驚人的相似性：中共是不放棄以武力攻台的威權政權。

歐洲更多案例：面對風險不是渲染敵意，是基本治理

烏俄戰爭爆發後，歐洲國家更深刻意識到，威脅往往不是本國造成，而是外力帶來。因此，捷克、法國、德國等國紛紛開始更新民防體系，普及危機指南，強化資訊透明。這些國家都明確指出一個簡單的道理：不準備，才會在危機中陷入恐慌；有準備，即可維持社會穩定。所以當台灣普發安全指引時，並非孤例，而是與民主世界同步強化韌性。

烏俄戰爭爆發後，歐洲國家認為威脅往往是外力帶來。圖為國際軍事演習。波蘭和立陶宛總統觀摩了這次演習，來自波蘭、立陶宛、捷克、羅馬尼亞和瑞典的士兵參加。（歐新社檔案照）

中共威脅越強，台灣越需要資訊透明

觀察國際案例可以發現一項共同點：面對外部威脅時，政府能否讓民眾「知道該做什麼」，比任何軍備都重要。資訊透明、技能普及、社會韌性建構，都是降低敵方威脅效果的方式。對台灣而言，中共的威脅方式多元——軍事、資訊、認知、網路，因此全社會的準備自然也必須多層次。全民安全指引正是讓每個人知道：若風險發生，我們如何保護自己、保護家人、維持社會運作。這不是製造恐慌的手冊，而是中共威脅下的冷靜指南。

結語：台灣是因為被威脅，所以必須準備

面對中共越來越高的壓力，台灣沒有奢侈的空間可以忽視現實。國際友人之所以支持台灣普發指引，是因為他們明白威脅從哪裡來、現代社會應如何因應。

全民安全指引不是對戰爭的預告，而是對威脅的回應；不是台灣想增加緊張，而是中國製造了緊張。在威脅之外，唯一能帶來安全的，是準備；在不確定的年代，真正的穩定，來自全民的知識與韌性。

（作者為自由業）

