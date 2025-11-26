自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》委內瑞拉戰雲：美中角力與中共軍備神話的自我幻象

2025/11/26 19:00

◎ 宗介

美軍可能對委內瑞拉展開軍事行動的懸念日增，美國以緝毒為名在加勒比海部署「福特號」航艦戰鬥群、1.5萬名士兵與十多艘主力戰艦，明顯展現實戰壓力。表面上是反毒，背後卻是更深層的地緣博弈：美中在拉美的戰略競逐。委內瑞拉政權深陷金融崩潰與國際制裁，但仍靠中國貸款與油田合作撐住命脈，中國在該國投資規模超過200億美元，對北京而言，馬杜洛政權不只是能源同盟，更是抗衡美國勢力的重要槓桿。若局勢升高為局部戰爭，將直接牽動美中戰略結構。

美軍可能對委內瑞拉展開軍事行動，並以緝毒為名在加勒比海部署「福特號」航艦戰鬥群。（法新社檔案照）美軍可能對委內瑞拉展開軍事行動，並以緝毒為名在加勒比海部署「福特號」航艦戰鬥群。（法新社檔案照）

然而值得警醒的是，隨著危機升高，中共宣傳機器開始吹捧其向委國輸出的軍備：C-802A反艦飛彈宣稱超越美法同級武器、JY-27A雷達據稱能偵測F-35B，VN系列裝甲車能與美軍抗衡。部分中國網民甚至在輿論場上大聲鼓吹「用中國武器把美軍打回去」，彷彿戰爭是可以直播娛樂、他國流血是可以用來自我陶醉的愛國秀。然而，真正的軍事專業者都明白：口號不是實力，宣傳不是戰力。美軍全球部署與即時聯合作戰能力，不是幾款單一裝備就能抵銷；委內瑞拉裝備雖然多來自中國，但在後勤、訓練、電子戰、情報支援與聯合作戰系統上的差距，是決定勝負而非單一武器性能的關鍵。

美軍可能對委內瑞拉展開軍事行動，中共則吹捧其向委國輸出的軍備。圖為一艘委內瑞拉海軍巡邏艇護航一艘油輪。（法新社檔案照）美軍可能對委內瑞拉展開軍事行動，中共則吹捧其向委國輸出的軍備。圖為一艘委內瑞拉海軍巡邏艇護航一艘油輪。（法新社檔案照）

這些激昂口號不代表中國人民，而是中共政權利用民族主義製造虛幻自信的麻醉品。讓別國為中國代理開戰、讓別人的士兵替自己立志，是極權體制最冷血的邏輯：把戰爭變成政治槓桿、把人命變成可被計算的籌碼。真正的威脅從來不是普通人民，而是中共政權把戰爭當兒戲、把軍備當宣傳、把世界秩序當賭桌的蠻橫思維。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書