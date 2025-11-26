自由開講》委內瑞拉戰雲：美中角力與中共軍備神話的自我幻象

◎ 宗介

美軍可能對委內瑞拉展開軍事行動的懸念日增，美國以緝毒為名在加勒比海部署「福特號」航艦戰鬥群、1.5萬名士兵與十多艘主力戰艦，明顯展現實戰壓力。表面上是反毒，背後卻是更深層的地緣博弈：美中在拉美的戰略競逐。委內瑞拉政權深陷金融崩潰與國際制裁，但仍靠中國貸款與油田合作撐住命脈，中國在該國投資規模超過200億美元，對北京而言，馬杜洛政權不只是能源同盟，更是抗衡美國勢力的重要槓桿。若局勢升高為局部戰爭，將直接牽動美中戰略結構。

然而值得警醒的是，隨著危機升高，中共宣傳機器開始吹捧其向委國輸出的軍備：C-802A反艦飛彈宣稱超越美法同級武器、JY-27A雷達據稱能偵測F-35B，VN系列裝甲車能與美軍抗衡。部分中國網民甚至在輿論場上大聲鼓吹「用中國武器把美軍打回去」，彷彿戰爭是可以直播娛樂、他國流血是可以用來自我陶醉的愛國秀。然而，真正的軍事專業者都明白：口號不是實力，宣傳不是戰力。美軍全球部署與即時聯合作戰能力，不是幾款單一裝備就能抵銷；委內瑞拉裝備雖然多來自中國，但在後勤、訓練、電子戰、情報支援與聯合作戰系統上的差距，是決定勝負而非單一武器性能的關鍵。

這些激昂口號不代表中國人民，而是中共政權利用民族主義製造虛幻自信的麻醉品。讓別國為中國代理開戰、讓別人的士兵替自己立志，是極權體制最冷血的邏輯：把戰爭變成政治槓桿、把人命變成可被計算的籌碼。真正的威脅從來不是普通人民，而是中共政權把戰爭當兒戲、把軍備當宣傳、把世界秩序當賭桌的蠻橫思維。

（作者為研究生）

