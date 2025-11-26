自由開講》當《紐約時報》學會了說中國話

◎ 蕭錫惠

在紐約待得夠久，就會發現一件所有人都心知肚明、卻很少寫成白紙黑字的事：《紐約時報》對中國議題的報導，有一道只對北京開放的後門。這道後門沒有鑰匙，卻有默契：只要不把門踹開，北京就不把門徹底焊死。

於是，全球最自豪的自由媒體，學會了用中國官方最舒適的語法說話。

請繼續往下閱讀...

《紐約時報》對中國議題的報導，使用中國官方最舒適的語法說話。圖為《紐約時報》總部。（路透檔案照）

一、極權專屬的「專業中立」

《紐約時報》從不公開歌頌北京，它只是把最鋒利的詞，一個個悄悄磨平。

• 新疆，它拒絕使用「種族滅絕」，堅持「大規模拘留」。

• 香港，它不說「鎮壓」，只說「局勢惡化」。

• 台灣海峽，它最常用的句型永遠是：「台灣的某項舉動，被北京視為挑釁。」 彷彿侵略者只是「感到不爽」，而不是正在磨刀。

這種寫法有一個高雅的名字，叫「平衡報導」。 極權有一個更誠實的名字，叫「免費潤稿」。

《紐約時報》拒絕對新疆使用「種族滅絕」，堅持「大規模拘留」。圖為新疆棉花田。（路透檔案照）

二、編輯室的真正最高指導原則

《紐約時報》從來不缺揭露中國的記者， 它缺的，是願意為這些揭露承擔後果的編輯。

每一次選題會、每一次標題會議，真正被反覆計算的從來不是「這句話對不對」， 而是「這句話會不會讓我們永遠回不去中國」。

於是，報社不需要收到中聯辦的電話， 記者不需要被請去喝茶， 自我審查就已經在曼哈頓西四十街的玻璃大樓裡，安靜而精準地完成了。

三、比敵意更致命的，是這種溫柔

最危險的從來不是《人民日報》， 而是戴著普立茲獎光環、卻在關鍵時刻選擇柔軟的《紐約時報》。

它不會替北京說謊， 它只是把真相的稜角磨到不再割手， 然後用最專業的語氣，遞給全世界。

在這種溫柔的包裝下， 集中營變成職業培訓中心， 軍機繞台變成常態演訓， 威脅變成「警告」， 侵略變成「統一訴求」。

這不是無知， 這是經過精密計算的善良。

四、台灣的結論只能有一個

《紐約時報》仍然是重要的媒體， 但它早已不再是中國議題的裁判， 更不是台灣可以依賴的盾牌。

當自由世界的燈塔學會了用極權的語法發光， 被照亮的，就不再是真相，而是灰色地帶。

台灣沒有退路， 我們不能跟著學會沉默， 更不能把別人的模糊，當成自己的安全。

在這場沒有硝煙、卻早已開打的戰爭裡， 我們需要的不是更高明的平衡， 而是更鋒利的勇氣。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法